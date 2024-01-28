Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Матч возобновлен

37' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сиссоко Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мванга Жуниор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

33' Люка Перрен успешно блокирует удар.

33' Николсон Шамар завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

33' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Клермон

29' Баква Дилан не смог попасть в створ ударом издали

28' Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе

26' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

25' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Клермон

21' Удар от ворот произведет Страсбург

19' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хорошую попытку сделал Бутубба Биляль . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Удар от ворот произведет Клермон

18' Сахи Дион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Клермон

15' Оооо... вот это был удар! Мванга Жуниор должен был забить с этой позиции.

15' Мванга Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Сахи Дион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Люка Перрен наказан за толчок Рашани Эльбасан

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Клермон

10' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе

7' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Клермон

3' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

3' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Клермон начинает с центра поля