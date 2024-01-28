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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Клермон
0:1
Первый тайм: 45+'
Страсбург
0'
0:1
34' Гол
Сахи Дион
36' Желтая карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето

Ход матча

34'
0:1
Сахи Дион
(Сиссоко Ибраима)
36'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 114
Клермон 15.8% (18)
X 40.4% (46)
Страсбург 43.9% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Страсбург
9.45
3.89
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ндиайе
Массамба
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
18
Рашани
Эльбасан
23
Николсон
Шамар
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
23
Габриэл
Анжело
Клермон
3-4-2-1
Страсбург
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Страсбург

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

98
98

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.16
Николсон Шамар 2 0.11
Конате Шейк 2 0.11
Маньен Йоанн 2 0.11
Аллевина Джим 2 0.11
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Киэ Грежон 1 (1) 0.05
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.21
Мотиба Лебо 3 0.16
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.11
Сахи Дион 2 0.11
Гамейро Кевин 2 (1) 0.11
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Баква Дилан 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 1
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Клермон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
10
Клермон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 12
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
5
36%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
4
29%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
9
50%
76-90

Пропущено

26
24
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
19%
3
13%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
3
12%
8
33%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
23%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3
Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0

Результаты матчей

Клермон
Страсбург

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Клермон
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 0:0 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Страсбург
 1:0 Заявка 19 7 6 6 20 - 23 27
9.
Ланс
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
10.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
11.
Гавр
 1:1 Заявка 19 5 8 6 20 - 21 23
12.
Нант
 0:0 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 Заявка 18 3 8 7 16 - 23 17
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 0:1 Заявка 19 3 5 11 15 - 32 14
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 19 2 7 10 22 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 0:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 1:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 0:0 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 1:1 Заявка 10 2 4 4 15 - 18 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 0:1 Заявка 10 1 2 7 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Страсбург
 1:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
9.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
10.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
11.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
12.
Клермон
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 1:1 Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 0:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 1:1 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Сеная Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Баква Дилан из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Клермон: 47%, Страсбург: 53%.
  • 45'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 114
    Клермон 15.8% (18)
    X 40.4% (46)
    Страсбург 43.9% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Страсбург
    9.45
    3.89
    3.15
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    Где смотреть матч Клермон 0:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Клермон
    15.7% (18)
    Ничья
    40% (46)
    Страсбург
    44.3% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Страсбург
    28.7% (33)
    0:1 Страсбург
    12.2% (14)
    2:1 Клермон
    8.7% (10)
    1:0 Клермон
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Страсбург
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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