Тур: 19. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
34' ГолСахи Дион
36' Желтая карточкаВивальдо Боргес до Сантос Нето
1:1
52' ГолНиколсон Шамар
59' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
81' Желтая карточкаДелен Тома
90' Желтая карточкаБаква Дилан
90'+9
Ход матча
34'
0:1
52'
1:1
59'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
479 Количество передач 438
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Борн ТеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Беркани СтэнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
-
11 Сахи ДионНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Страсбург
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
98
98
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.16
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.16
|Конате Шейк
|2
|0.11
|Маньен Йоанн
|2
|0.11
|Аллевина Джим
|2
|0.11
|Гоналон Максим
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Ветеска Матеуш
|1
|0.05
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.05
|Бутубба Биляль
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.21
|Мотиба Лебо
|3
|0.16
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.11
|Сахи Дион
|2
|0.11
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.11
|Диарра Хабиб
|1
|0.05
|Мванга Жуниор
|1
|0.05
|Баква Дилан
|1
|0.05
|Абакар Силла
|1
|0.05
|Себас Жереми
|1
|0.05
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|2
|1
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Баква Дилан
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Клермон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
10
Клермон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
15
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
13%
9
47%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
6
22%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3
Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0
Результаты матчей
Клермон
Страсбург
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Клермон
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
72
19
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
145
415
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|44 - 14
|43
|2.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|20 - 11
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|36 - 27
|34
|5.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|24 - 14
|32
|6.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|9.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 24
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 24
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 30
|19
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|19
|14.
|0:0 Заявка
|19
|3
|9
|7
|16 - 23
|18
|15.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 29
|16
|16.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|19 - 33
|16
|17.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|16 - 32
|15
|18.
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|24 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 14
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 9
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|6.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|9.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 21
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|10 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|9
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (7)
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Реймс
|Фоке Томас
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:1 Страсбург
Исход игры
Клермон
15.7% (18)
Ничья
40% (46)
Страсбург
44.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
1:2 Страсбург
28.7% (33)
0:1 Страсбург
12.2% (14)
2:1 Клермон
8.7% (10)
1:0 Клермон
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Страсбург
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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