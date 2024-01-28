Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе

89' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Тактическая замена. Мванга Жуниор уходит с поля и его заменяет Steven Baseya

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Клермон

85' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Киэ Грежон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Деминге Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

82' Бутубба Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Делен Тома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Ох, нехорошо это выглядит. Абакар Силла получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Абакар Силла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Люка Перрен успешно блокирует удар.

79' Хорошую попытку сделал Чам Мухаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Кофрие Максимилиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Страсбург

72' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Люка Перрен успешно блокирует удар.

71' Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Николсон Шамар получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Николсон Шамар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Сиссоко Ибраима тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

59' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

57' Хорошую попытку сделал Николсон Шамар . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Бутубба Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Бутубба Биляль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Команда Клермон сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О Л - Николсон Шамар забивает с правой ноги!

52' Бутубба Биляль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рашани Эльбасан пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

50' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

47' Ндиайе Массамба взял и забрал мяч на выходе

46' Зеффан Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля