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Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Клермон
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
34' Гол
Сахи Дион
36' Желтая карточка
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
1:1
52' Гол
Николсон Шамар
59' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
81' Желтая карточка
Делен Тома
90' Желтая карточка
Баква Дилан
90'+9

Ход матча

34'
0:1
Сахи Дион
(Сиссоко Ибраима)
36'
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
52'
Николсон Шамар
(Бутубба Биляль)
1:1
59'
 
Сиссоко Ибраима
60'
 
Эмега Эмануэль
Габриэл Анжело
61'
Киэ Грежон
Николсон Шамар
 
72'
Аллевина Джим
Зеффан Мехди
 
72'
Чам Мухаммед
Рашани Эльбасан
 
77'
 
Деминге Джесси
Сахи Дион
78'
 
Делен Тома
Гильберт Фредерик
81'
 
Делен Тома
86'
 
Басея Стивен
Мванга Жуниор
90'
Кейта Хабиб
Бутубба Биляль
 
90'
 
Баква Дилан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 479 Количество передач 438
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Клермон 15.7% (18)
X 40% (46)
Страсбург 44.3% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ндиайе
Массамба
17
Пельмар
Анди
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
18
Рашани
Эльбасан
23
Николсон
Шамар
1
Селс
Матц
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
11
Сахи
Дион
23
Габриэл
Анжело
Клермон
3-4-2-1
Страсбург
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Страсбург

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.92
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

98
98

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.16
Чам Мухаммед 3 (1) 0.16
Конате Шейк 2 0.11
Маньен Йоанн 2 0.11
Аллевина Джим 2 0.11
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Киэ Грежон 1 (1) 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.21
Мотиба Лебо 3 0.16
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.11
Сахи Дион 2 0.11
Гамейро Кевин 2 (1) 0.11
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Баква Дилан 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Делен Тома 3 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Клермон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
10
Клермон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
13%
9
47%
76-90

Пропущено

27
25
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
4
16%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
5
19%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
6
22%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3
Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1
Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0

Результаты матчей

Клермон
Страсбург

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
2:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Клермон
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
2
1
9
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
14
5
4
15
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 13 4 1 44 - 14 43
2.
Ницца
 Заявка 19 11 5 3 20 - 11 38
3.
Брест
 Заявка 18 10 4 4 27 - 15 34
4.
Монако
 Заявка 19 10 4 5 36 - 27 34
5.
Лилль
 Заявка 19 8 8 3 24 - 14 32
6.
Реймс
 Заявка 19 9 3 7 25 - 24 30
7.
Марсель
 Заявка 19 7 8 4 28 - 21 29
8.
Ланс
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
9.
Ренн
 Заявка 19 6 7 6 28 - 24 25
10.
Страсбург
 Заявка 19 6 7 6 20 - 24 25
11.
Гавр
 Заявка 19 5 8 6 22 - 23 23
12.
Нант
 Заявка 19 5 4 10 20 - 30 19
13.
Монпелье
 Заявка 19 4 8 7 23 - 25 19
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 19 3 9 7 16 - 23 18
15.
Мец
 Заявка 19 4 4 11 16 - 29 16
16.
Лион
 Заявка 19 4 4 11 19 - 33 16
17.
Клермон
 Заявка 19 3 6 10 16 - 32 15
18.
Лорьян
 Заявка 19 2 7 10 24 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
3.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
4.
Лилль
 Заявка 9 6 2 1 14 - 4 20
5.
Монако
 Заявка 9 6 0 3 16 - 8 18
6.
Брест
 Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
7.
Ланс
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
8.
Реймс
 Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 10 4 3 3 20 - 14 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 6 2 10 - 9 9
16.
Лион
 Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
17.
Мец
 Заявка 9 1 3 5 7 - 10 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 9 4 2 3 8 - 9 14
5.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
6.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
7.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
9.
Ланс
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
10.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
11.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 10 - 13 9
12.
Клермон
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 14 9
14.
Гавр
 Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
18.
Лорьян
 Заявка 9 0 3 6 7 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Монако Бен-Йеддер Виссам 10 (1)
Лион Ляказетт Александр 9
Монпелье Адамс Акор 7
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Ланс Гради Жонатан 1 6
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Реймс Фоке Томас 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 52%, Страсбург: 48%.
  • 95'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Клермон
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Клермон 15.7% (18)
    X 40% (46)
    Страсбург 44.3% (51)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Клермон
    15.7% (18)
    Ничья
    40% (46)
    Страсбург
    44.3% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    1:2 Страсбург
    28.7% (33)
    0:1 Страсбург
    12.2% (14)
    2:1 Клермон
    8.7% (10)
    1:0 Клермон
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Страсбург
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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