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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 27'
Ивердон
0'
0:1
10' Гол
Оморуйи Кевин
26' Желтая карточка
Лакоми Лукаш

Ход матча

10'
0:1
Оморуйи Кевин
(Гуннарссон Никлас)
26'
Лакоми Лукаш
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
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Янг Бойз
Ничья
Ивердон
1.72
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Все Коэффициенты
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
3
Хаджам
Жауэн
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
22
Ррудхани
Донат
77
Монтейро
Джоэл
8
Лакоми
Лукаш
9
Иттен
Седрик
40
Бернардони
Поль
4
Дель
Фабро
Дарио
25
Маркеш
Криштиан
23
Гуннарссон
Никлас
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
44
Vladan
Vidakovic
13
Олесен
Матиас
27
Ташар
Варол
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
Янг Бойз
4-3-3
Ивердон
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Ивердон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:2
ТМК
1:0
ТМК
0:5
К
1:3
ТМС
1:0
ТМС
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.43
Элиа Мешак 5 0.24
Монтейро Джоэл 4 0.19
Иттен Седрик 4 (1) 0.19
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.19
Угринич Филип 3 0.14
Малес Дариан 3 0.14
Бенито Лорис 2 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.05
Колли Эбрима 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Ррудхани Донат 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.29
Оморуйи Кевин 4 0.19
Махиус Аймен 4 (1) 0.19
Evans Maurin 3 0.14
Сеспедес Борис 3 (1) 0.14
Лунгой Кристофер 2 0.1
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Аменда Орель 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Малес Дариан 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Лакоми Лукаш 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 5 1
Лунгой Кристофер 5 1
Ташар Варол 5 0
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
7
Янг Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

13
17
Янг Бойз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

25
9
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
20%
1
11%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
5
20%
3
33%
46-60
4
16%
2
22%
61-75
4
16%
2
22%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
8
40%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
29%
4
20%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
20%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

40
26
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
8
20%
5
19%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
10
25%
2
8%
31-45
6
15%
6
23%
46-60
6
15%
4
15%
61-75
7
18%
7
27%
76-90

Пропущено

19
38
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
4
21%
3
8%
1-15
3
16%
10
26%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
16%
7
18%
61-75
6
32%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2
Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Ивердон

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
6
4
5
5
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
7
13
7
13
2.5
2
18
4
16
3.5
1
19
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 0:1 21 12 5 4 41 - 19 41
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 20 8 8 4 32 - 19 32
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Ивердон
 1:0 21 7 6 8 26 - 39 27
8.
Винтертур
 0:1 21 7 5 9 38 - 44 26
9.
Базель
 1:0 21 7 4 10 25 - 33 25
10.
Грасcхоппер
 20 7 3 10 29 - 28 24
11.
Лозанна
 20 5 5 10 26 - 33 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
2.
Янг Бойз
 0:1 11 8 2 1 26 - 7 26
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Ивердон
 1:0 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 0:1 11 5 3 3 17 - 16 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 1:0 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 0:1 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 1:0 11 3 2 6 11 - 20 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Ивердон
 1:0 11 2 3 6 9 - 21 9
8.
Винтертур
 0:1 10 2 2 6 21 - 28 8
9.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
10.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
11.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
12.
Лозанна
 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Ивердон
1.72
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8.10
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