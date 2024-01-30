Тур: 21. Стадион: Стад де Суиз.
Ход матча
10'
26'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
17
Янко
Саиди
23
Бенито
Лорис
32
Сотье
Антони
27
Ташар
Варол
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мугиша ДжоэлЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
-
-
-
28 Lizeiro
-
70 Evans Maurin
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Янг Бойз
Ивердон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.43
|Элиа Мешак
|5
|0.24
|Монтейро Джоэл
|4
|0.19
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.19
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.19
|Угринич Филип
|3
|0.14
|Малес Дариан
|3
|0.14
|Бенито Лорис
|2
|0.1
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|Лакоми Лукаш
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.05
|Ррудхани Донат
|1
|0.05
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|6
|0.29
|Оморуйи Кевин
|4
|0.19
|Махиус Аймен
|4 (1)
|0.19
|Evans Maurin
|3
|0.14
|Сеспедес Борис
|3 (1)
|0.14
|Лунгой Кристофер
|2
|0.1
|Сотье Антони
|1
|0.05
|Lizeiro
|1
|0.05
|Тижани Мохамед
|1
|0.05
|Клепач Михаель
|1
|0.05
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Лакоми Лукаш
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Лунгой Кристофер
|5
|1
|Ташар Варол
|5
|0
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сотье Антони
|3
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Оморуйи Кевин
|2
|0
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
7
Янг Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
13
17
Янг Бойз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
30% (6)
10% (2)
Ивердон
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
25
9
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
20%
1
11%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
24%
1
11%
31-45
5
20%
3
33%
46-60
4
16%
2
22%
61-75
4
16%
2
22%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
2
29%
8
40%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
29%
4
20%
76-90
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
3
20%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Забито
40
26
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
8
20%
5
19%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
10
25%
2
8%
31-45
6
15%
6
23%
46-60
6
15%
4
15%
61-75
7
18%
7
27%
76-90
Пропущено
19
38
9 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
4
21%
3
8%
1-15
3
16%
10
26%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
1
5%
4
11%
46-60
3
16%
7
18%
61-75
6
32%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2
Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Ивердон
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
3
3 раза 15%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
64
55
28
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
155
911
713
713
218
416
119
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|21
|12
|5
|4
|41 - 19
|41
|2.
|20
|11
|3
|6
|35 - 25
|36
|3.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|4.
|20
|8
|8
|4
|32 - 19
|32
|5.
|20
|9
|2
|9
|38 - 34
|29
|6.
|20
|8
|4
|8
|27 - 32
|28
|7.
|1:0
|21
|7
|6
|8
|26 - 39
|27
|8.
|0:1
|21
|7
|5
|9
|38 - 44
|26
|9.
|1:0
|21
|7
|4
|10
|25 - 33
|25
|10.
|20
|7
|3
|10
|29 - 28
|24
|11.
|20
|5
|5
|10
|26 - 33
|20
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|25 - 11
|27
|2.
|0:1
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|9.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|2.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|3.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|16 - 10
|13
|5.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 20
|11
|6.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|7.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 21
|9
|8.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|9.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|12.
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7