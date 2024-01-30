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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 25535
Янг Бойз
5:1
Конец матча
Ивердон
0'
0:1
10' Гол
Оморуйи Кевин
26' Желтая карточка
Лакоми Лукаш
32' Желтая карточка
Хаджам Жауэн
1:1
33' Гол
Ррудхани Донат
2:1
43' Гол
Иттен Седрик
66' Желтая карточка
Lizeiro
3:1
77' Гол
Монтейро Джоэл
82' Желтая карточка
Малес Дариан
4:1
87' Гол
Монтейро Джоэл
5:1
90' Гол
Лаупер Сандро
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Оморуйи Кевин
(Гуннарссон Никлас)
26'
Лакоми Лукаш
 
32'
Хаджам Жауэн
 
33'
Ррудхани Донат
(Угринич Филип)
1:1
43'
Иттен Седрик
(Лаупер Сандро)
2:1
46'
Малес Дариан
Лакоми Лукаш
 
54'
 
Lizeiro
Гуннарссон Никлас
65'
Колли Эбрима
Ррудхани Донат
 
65'
Перссон Ноа
Хаджам Жауэн
 
66'
 
Lizeiro
66'
 
Родригес Мауро
Сотье Антони
67'
 
Махиус Аймен
William Le Pogam
77'
Монтейро Джоэл
(Перссон Ноа)
3:1
80'
 
Корнесс Доминик
Ташар Варол
80'
 
Evans Maurin
Олесен Матиас
81'
Ниассе Шейх
Угринич Филип
 
81'
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
 
82'
Малес Дариан
 
87'
Монтейро Джоэл
4:1
90'
Лаупер Сандро
5:1

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 451 Количество передач 336
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Расьоппи
Антони
17
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
3
Хаджам
Жауэн
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
22
Ррудхани
Донат
77
Монтейро
Джоэл
8
Лакоми
Лукаш
9
Иттен
Седрик
40
Бернардони
Поль
4
Дель
Фабро
Дарио
25
Маркеш
Криштиан
23
Гуннарссон
Никлас
32
Сотье
Антони
6
William
Le
Pogam
44
Vladan
Vidakovic
13
Олесен
Матиас
27
Ташар
Варол
9
Аке
Марли
11
Оморуйи
Кевин
Янг Бойз
4-3-3
Ивердон
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Ивердон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:2
ТМК
1:0
ТМК
0:5
К
1:3
ТМС
1:0
ТМС
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.43
Монтейро Джоэл 6 0.29
Элиа Мешак 5 0.24
Иттен Седрик 5 (1) 0.24
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.19
Угринич Филип 3 0.14
Малес Дариан 3 0.14
Бенито Лорис 2 0.1
Ррудхани Донат 2 0.1
Гарсия Улиссес 1 0.05
Колли Эбрима 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Лаупер Сандро 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 6 0.29
Оморуйи Кевин 4 0.19
Махиус Аймен 4 (1) 0.19
Evans Maurin 3 0.14
Сеспедес Борис 3 (1) 0.14
Лунгой Кристофер 2 0.1
Сотье Антони 1 0.05
Lizeiro 1 0.05
Тижани Мохамед 1 0.05
Клепач Михаель 1 0.05
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 5 1
Лунгой Кристофер 5 1
Ташар Варол 5 0
Nehemie Lucuena 3 1
Сотье Антони 3 0
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Оморуйи Кевин 2 0
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Lizeiro 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Ивердон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
8
Янг Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ивердон
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

13
17
Янг Бойз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (13)
29% (6)
10% (2)
Ивердон
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

30
10
14 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
5
17%
2
20%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
8
27%
1
10%
31-45
5
17%
3
30%
46-60
4
13%
2
20%
61-75
7
23%
2
20%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
25%
1
4%
1-15
2
25%
8
32%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
1
13%
1
4%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
25%
7
28%
76-90

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
20%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Забито

45
27
23 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
8
18%
6
22%
1-15
3
7%
2
7%
16-30
12
27%
2
7%
31-45
6
13%
6
22%
46-60
6
13%
4
15%
61-75
10
22%
7
26%
76-90

Пропущено

20
43
10 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
5
25%
3
7%
1-15
3
15%
10
23%
16-30
2
10%
8
19%
31-45
1
5%
4
9%
46-60
3
15%
7
16%
61-75
6
30%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2
Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Ивердон

Точный счет

1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
2
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
6
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
6
4
6
5
2.5
2
8
4
7
3.5
1
9
3
8
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
1
10
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
16
5
10
11
1.5
7
14
8
13
2.5
2
19
5
16
3.5
1
20
3
18
4.5
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 20 8 8 4 32 - 19 32
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 20 7 3 10 29 - 28 24
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 20 5 5 10 26 - 33 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
12.
Лозанна
 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
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    • 54'
      Гуннарссон Никлас уходит с поля. Лизейро выходит вместо него
    • 46'
      Лакоми Лукаш уходит с поля. Дариан Малес выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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