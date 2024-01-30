Тур: 21. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
10' Желтая карточкаВейга Ренату
0:1
13' ГолБарри Тьерно
15' Желтая карточкаКаде Антон
28' Желтая карточкаБуркарт Нишан
49' Желтая карточкаGranit Lekaj
50' Желтая карточкаRandy Schneider
Ход матча
10'
13'
0:1
15'
28'
49'
50'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Туркес
Алдин
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Винтертур
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
3.4
2.43
Среднее время на гол
26
37
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.29
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.29
|Samuel Ballet
|5
|0.24
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.24
|Randy Schneider
|3
|0.14
|Буркарт Нишан
|3
|0.14
|Adrian Gantenbein
|2
|0.1
|Стильхарт Базиль
|2
|0.1
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.1
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Шеттин Тобиас
|1
|0.05
|Арнольд Ремо
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.14
|Йованович Джордже
|2
|0.1
|Дубасин Жонатан
|2
|0.1
|Каде Антон
|2
|0.1
|Ван Бремен Финн
|2
|0.1
|Сигуа Габриэль
|2
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Джака Таулант
|1
|0.05
|Барри Тьерно
|1
|0.05
|Вейга Ренату
|1
|0.05
|Кололли Беньямин
|1
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Мэлоун Морис
|1
|0.05
|Комас Арнау
|1
|0.05
|Хунцикер Андрин
|1
|0.05
|Romeo Beney
|1
|0.05
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|4
|0
|Буркарт Нишан
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Randy Schneider
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
6
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Базель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
10
14
Винтертур
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Базель
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
1
10%
1-15
2
12%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
20%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Пропущено
29
12
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
33%
61-75
11
38%
4
33%
76-90
Забито
37
25
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 6
6
16%
3
12%
1-15
3
8%
5
20%
16-30
6
16%
3
12%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
6
24%
61-75
12
32%
6
24%
76-90
Пропущено
44
32
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
8
18%
5
16%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
7
16%
4
13%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
5
11%
7
22%
61-75
14
32%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8
Результаты матчей
Винтертур
Базель
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 45%
1
6 раз 30%
3
3 раза 15%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
64
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
146
137
614
416
218
119
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|13
|5
|3
|43 - 19
|44
|2.
|20
|11
|3
|6
|35 - 25
|36
|3.
|20
|9
|8
|3
|34 - 25
|35
|4.
|20
|8
|8
|4
|32 - 19
|32
|5.
|20
|9
|2
|9
|38 - 34
|29
|6.
|20
|8
|4
|8
|27 - 32
|28
|7.
|0:1
|21
|7
|5
|9
|38 - 44
|26
|8.
|1:0
|21
|7
|4
|10
|25 - 33
|25
|9.
|20
|7
|3
|10
|29 - 28
|24
|10.
|1:2
|21
|6
|6
|9
|26 - 41
|24
|11.
|20
|5
|5
|10
|26 - 33
|20
|12.
|20
|3
|5
|12
|23 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|9
|2
|0
|28 - 7
|29
|2.
|10
|9
|0
|1
|25 - 11
|27
|3.
|10
|7
|1
|2
|18 - 12
|22
|4.
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|1:2
|10
|5
|3
|2
|17 - 18
|18
|7.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|9.
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|10
|1
|4
|5
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|2.
|2:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|3.
|10
|4
|1
|5
|22 - 20
|13
|4.
|10
|3
|4
|3
|16 - 10
|13
|5.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 20
|11
|6.
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|7.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|21 - 28
|8
|8.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|12 - 20
|7
|10.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|11.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|12.
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7