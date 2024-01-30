Тур: 21. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8400
0'
10' Желтая карточкаВейга Ренату
0:1
13' ГолБарри Тьерно
15' Желтая карточкаКаде Антон
28' Желтая карточкаБуркарт Нишан
49' Желтая карточкаGranit Lekaj
50' Желтая карточкаRandy Schneider
51' Желтая карточкаВуйоз Николя
53' Вторая желтая карточкаGranit Lekaj
56' Вторая желтая карточкаRandy Schneider
65' Желтая карточкаДиаби Сулейман
0:2
72' ГолБарри Тьерно
1:2
79' ГолLoic Luthi
1:3
90' ГолВейга Ренату
90'+5
Ход матча
10'
13'
0:1
15'
28'
49'
50'
51'
53'
56'
65'
72'
0:2
79'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 20
-
4 Удары в створ 11
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
262 Количество передач 512
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
11
Туркес
Алдин
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Винтертур
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
3.4
2.43
Среднее время на гол
26
37
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.29
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.29
|Samuel Ballet
|5
|0.24
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.24
|Randy Schneider
|3
|0.14
|Буркарт Нишан
|3
|0.14
|Adrian Gantenbein
|2
|0.1
|Стильхарт Базиль
|2
|0.1
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.1
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Шеттин Тобиас
|1
|0.05
|Арнольд Ремо
|1
|0.05
|Loic Luthi
|1
|0.05
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.14
|Йованович Джордже
|2
|0.1
|Дубасин Жонатан
|2
|0.1
|Каде Антон
|2
|0.1
|Барри Тьерно
|2
|0.1
|Вейга Ренату
|2
|0.1
|Ван Бремен Финн
|2
|0.1
|Сигуа Габриэль
|2
|0.1
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.1
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Джака Таулант
|1
|0.05
|Кололли Беньямин
|1
|0.05
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.05
|Мэлоун Морис
|1
|0.05
|Комас Арнау
|1
|0.05
|Хунцикер Андрин
|1
|0.05
|Romeo Beney
|1
|0.05
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Авдуллаху Леон
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|4
|0
|Буркарт Нишан
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Granit Lekaj
|1
|1
|Арнольд Ремо
|2
|0
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Samir Ramizi
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейга Ренату
|5
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Барри Тьерно
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Авдуллаху Леон
|3
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Romeo Beney
|1
|1
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Йованович Джордже
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Каде Антон
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Сальви Мирко
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Дубасин Жонатан
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
6
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
10
14
Винтертур
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Базель
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Пропущено
29
12
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
33%
61-75
11
38%
4
33%
76-90
Забито
38
28
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 6
6
16%
4
14%
1-15
3
8%
5
18%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
6
16%
7
25%
61-75
13
34%
7
25%
76-90
Пропущено
47
33
21 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
9
19%
5
15%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
6
13%
7
21%
61-75
15
32%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8
Результаты матчей
Винтертур
Базель
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
Точный счет
5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
65
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
38
28
29
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
156
138
714
417
318
120
120
120
120
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|8 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7