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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
1:3
Конец матча
Базель
0'
10' Желтая карточка
Вейга Ренату
0:1
13' Гол
Барри Тьерно
15' Желтая карточка
Каде Антон
28' Желтая карточка
Буркарт Нишан
49' Желтая карточка
Granit Lekaj
50' Желтая карточка
Randy Schneider
51' Желтая карточка
Вуйоз Николя
53' Вторая желтая карточка
Granit Lekaj
56' Вторая желтая карточка
Randy Schneider
65' Желтая карточка
Диаби Сулейман
0:2
72' Гол
Барри Тьерно
1:2
79' Гол
Loic Luthi
1:3
90' Гол
Вейга Ренату
90'+5

Ход матча

5'
Фофана Бубакар
Туркес Алдин
 
10'
 
Вейга Ренату
13'
0:1
Барри Тьерно
15'
 
Каде Антон
28'
Буркарт Нишан
 
49'
Granit Lekaj
 
50'
Randy Schneider
 
51'
 
Вуйоз Николя
53'
Granit Lekaj
 
56'
Randy Schneider
 
62'
 
Огюстен Жан-Кевин
Акахомен Марвин
64'
Thibault Corbaz
Лтайеф Сайфалла
 
65'
Loic Luthi
Янкевиц Александр
 
65'
Диаби Сулейман
 
70'
 
Демир Юсуф
Кололли Беньямин
70'
 
Romeo Beney
Гауто Карлос Хуан
72'
0:2
Барри Тьерно
78'
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
 
78'
Samir Ramizi
Фофана Бубакар
 
79'
Loic Luthi
(Samir Ramizi)
1:2
86'
 
Йованович Джордже
Барри Тьерно
90'
1:3
Вейга Ренату
(Авдуллаху Леон)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 20
  • 4 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 2 Красные карточки 0
  • 262 Количество передач 512
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
45
Янкевиц
Александр
99
Буркарт
Нишан
6
Randy
Schneider
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Хитц
Mapвин
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
43
Акахомен
Марвин
37
Авдуллаху
Леон
40
Вейга
Ренату
7
Кололли
Беньямин
33
Гауто
Карлос
Хуан
30
Каде
Антон
9
Барри
Тьерно
Винтертур
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

История матчей

С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

3.4
2.43

Среднее время на гол

26
37

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.29
Ди Джусто Маттео 6 0.29
Samuel Ballet 5 0.24
Туркес Алдин 5 (1) 0.24
Randy Schneider 3 0.14
Буркарт Нишан 3 0.14
Adrian Gantenbein 2 0.1
Стильхарт Базиль 2 0.1
Буэсс Роман 2 (1) 0.1
Дзуффи Лука 1 0.05
Шеттин Тобиас 1 0.05
Арнольд Ремо 1 0.05
Loic Luthi 1 0.05
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.14
Йованович Джордже 2 0.1
Дубасин Жонатан 2 0.1
Каде Антон 2 0.1
Барри Тьерно 2 0.1
Вейга Ренату 2 0.1
Ван Бремен Финн 2 0.1
Сигуа Габриэль 2 0.1
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.1
Ндой Дан 1 0.05
Джака Таулант 1 0.05
Кололли Беньямин 1 0.05
Дрэгер Мохамед 1 0.05
Мэлоун Морис 1 0.05
Комас Арнау 1 0.05
Хунцикер Андрин 1 0.05
Romeo Beney 1 0.05
Шмидт Доминик II 0 0
Лопес Серхио 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Авдуллаху Леон 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Шеттин Тобиас 4 0
Буркарт Нишан 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Granit Lekaj 1 1
Арнольд Ремо 2 0
Дзуффи Лука 1 0
Samir Ramizi 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейга Ренату 5 0
Джака Таулант 3 1
Барри Тьерно 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Ван Бремен Финн 4 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Авдуллаху Леон 3 0
Сигуа Габриэль 1 1
Romeo Beney 1 1
Рюэгг Кевин 2 0
Йованович Джордже 2 0
Демир Юсуф 2 0
Каде Антон 2 0
Комас Арнау 0 1
Сальви Мирко 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Дубасин Жонатан 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Винтертур
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
6
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

10
14
Винтертур
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Базель
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

26
9

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
3
23%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
22%
3
14%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
25%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Пропущено

29
12
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
3
10%
1
8%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
1
3%
4
33%
61-75
11
38%
4
33%
76-90

Забито

38
28
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
1 Не забивали 6
6
16%
4
14%
1-15
3
8%
5
18%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
6
16%
7
25%
61-75
13
34%
7
25%
76-90

Пропущено

47
33
21 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
9
19%
5
15%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
5
11%
4
12%
46-60
6
13%
7
21%
61-75
15
32%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2
Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Базель 0:0 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Базель - Арау 2:3
Базель - Бавария 1:1 Люцерн - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Лугано - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Серветт - Базель 4:1 Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8

Результаты матчей

Винтертур
Базель

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%

Точный счет

5:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
3
3 раза 14%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
3
8
2
8
2.5
2
9
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
15
6
13
8
1.5
7
14
4
17
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 21 13 5 3 46 - 19 44
2.
Санкт-Галлен
 20 11 3 6 35 - 25 36
3.
Серветт
 20 9 8 3 34 - 25 35
4.
Цюрих
 20 8 8 4 32 - 19 32
5.
Лугано
 20 9 2 9 38 - 34 29
6.
Люцерн
 20 8 4 8 27 - 32 28
7.
Винтертур
 21 7 5 9 39 - 46 26
8.
Базель
 21 7 4 10 27 - 34 25
9.
Грасcхоппер
 20 7 3 10 29 - 28 24
10.
Ивердон
 21 6 6 9 26 - 44 24
11.
Лозанна
 20 5 5 10 26 - 33 20
12.
Стад Лозанна-Уши
 20 3 5 12 23 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 11 9 2 0 31 - 7 29
2.
Санкт-Галлен
 10 9 0 1 25 - 11 27
3.
Люцерн
 10 7 1 2 18 - 12 22
4.
Серветт
 10 5 4 1 20 - 12 19
5.
Цюрих
 10 5 4 1 16 - 9 19
6.
Ивердон
 10 5 3 2 17 - 18 18
7.
Винтертур
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Грасcхоппер
 10 5 2 3 20 - 12 17
9.
Лугано
 10 5 1 4 16 - 14 16
10.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
11.
Базель
 10 4 2 4 14 - 13 14
12.
Стад Лозанна-Уши
 10 1 4 5 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 10 4 4 2 14 - 13 16
2.
Янг Бойз
 10 4 3 3 15 - 12 15
3.
Лугано
 10 4 1 5 22 - 20 13
4.
Цюрих
 10 3 4 3 16 - 10 13
5.
Базель
 11 3 2 6 13 - 21 11
6.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
7.
Винтертур
 10 2 2 6 21 - 28 8
8.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 1 7 12 - 20 7
10.
Люцерн
 10 1 3 6 9 - 20 6
11.
Ивердон
 11 1 3 7 9 - 26 6
12.
Лозанна
 10 1 2 7 11 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Лозанна Сене Кали 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Люцерн Белоко Стефан 2 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Randy Schneider получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 53'
      Гранит Лекай получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 51'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Randy Schneider получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Буркарт Нишан получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Каде Антон получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
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