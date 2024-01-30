Тур: 22. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Брамэлл Томас
0'
26' Желтая карточкаПальинья Жоау
28' Желтая карточкаГодфри Бен
42' Желтая карточкаБрэнтуэйт Джерред
Ход матча
26'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Фулхэм
Эвертон
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
24 матча
33.3%
12.5%
54.2%
8 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.85
Среднее время на гол
76
106
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5
|0.23
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.18
|Рид Бобби
|4
|0.18
|Айуоби Алекс
|3
|0.14
|Уилсон Гарри
|2
|0.09
|Пальинья Жоау
|2
|0.09
|Винисиус Карлос
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|1
|0.05
|Кэрни Том
|1
|0.05
|Рим Тим
|1
|0.05
|Тете Кенни
|1
|0.05
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.05
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.14
|Макнил Дуайт
|2
|0.09
|Харрисон Джек
|2
|0.09
|Миколенко Виталий
|2
|0.09
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.05
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Гомеш Андре
|1
|0.05
|Данджума Арно
|1
|0.05
|Гомеш Бету
|1
|0.05
|Онана Амаду
|1
|0.05
|Доббин Льюис
|1
|0.05
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Уилсон Гарри
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|6
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
4
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Эвертон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
4
10
Фулхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Эвертон
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
27%
4
36%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Забито
30
26
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
7%
5
19%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
6
20%
7
27%
76-90
Пропущено
34
26
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
3%
3
12%
1-15
4
12%
6
23%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
9
26%
8
31%
61-75
8
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Коло-Коло 0:1 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0
Результаты матчей
Фулхэм
Эвертон
Точный счет
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
3:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
65
55
38
46
29
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
29
46
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
714
714
516
417
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 20
|44
|3.
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|43 - 27
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|0:3 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 36
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|0:0 Заявка
|22
|9
|3
|10
|41 - 32
|30
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|2:2 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|16.
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|26 - 38
|21
|17.
|3:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|28 - 39
|19
|18.
|0:0 Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|2:2 Заявка
|22
|2
|5
|15
|19 - 53
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|0:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|0:3 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|3:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 17
|11
|17.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|18.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|19.
|2:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 22
|6
|19.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|2:2 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Эвертон
Исход игры
Фулхэм
45.6% (57)
Ничья
43.2% (54)
Эвертон
11.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (44)
2:1 Фулхэм
20% (25)
1:0 Фулхэм
18.4% (23)
1:2 Эвертон
8% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:1 Эвертон
1.6% (2)
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