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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Фулхэм
0:0
Перерыв
Эвертон
0'
26' Желтая карточка
Пальинья Жоау
28' Желтая карточка
Годфри Бен
42' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред

Ход матча

26'
Пальинья Жоау
 
28'
 
Годфри Бен
42'
 
Брэнтуэйт Джерред

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 124
Фулхэм 46% (57)
X 42.7% (53)
Эвертон 11.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Эвертон
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
7
Макнил
Дуайт
37
Гарнер
Джеймс
10
Данджума
Арно
11
Харрисон
Джек
9
Калверт-Льюин
Доминик
Фулхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Фулхэм
Эвертон

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

33.3%
12.5%
54.2%
8 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.85

Среднее время на гол

76
106

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.23
Виллиан Боргес 4 (2) 0.18
Рид Бобби 4 0.18
Айуоби Алекс 3 0.14
Уилсон Гарри 2 0.09
Пальинья Жоау 2 0.09
Винисиус Карлос 2 0.09
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 0.14
Макнил Дуайт 2 0.09
Харрисон Джек 2 0.09
Миколенко Виталий 2 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.05
Гуэйе Идрисса 1 0.05
Кин Майкл 1 0.05
Гомеш Андре 1 0.05
Данджума Арно 1 0.05
Гомеш Бету 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Доббин Льюис 1 0.05
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 6 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Годфри Бен 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
4
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Эвертон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

4
10
Фулхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Эвертон
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
27%
4
36%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
7%
5
19%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
6
20%
7
27%
76-90

Пропущено

34
26
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
3%
3
12%
1-15
4
12%
6
23%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
9
26%
8
31%
61-75
8
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Коло-Коло 0:1 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0

Результаты матчей

Фулхэм
Эвертон

Точный счет

0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
3:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
5
1.5
3
8
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
7
14
1.5
7
14
5
16
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 22 13 5 4 42 - 20 44
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 22 13 5 4 43 - 27 44
4.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:3 Заявка 22 8 8 6 38 - 36 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 22 9 3 10 41 - 32 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 22 5 6 11 26 - 38 21
17.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 21 5 4 12 28 - 39 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 22 2 5 15 19 - 53 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 17 11
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
18.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
18.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 1 3 7 16 - 22 6
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 0 3 8 7 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • 45'
    Поддержал уже теперь атаку Годфри и навесил справа от лицевой. А после выноса во втором темпе атаки заблокировал Кастань удар Данджумы из пределов штрафной.
  • 44'
    Годфри в подкате справа в обороне выбивает мяч из-под ног Робинсона, при этом удаётся избежать углового.
  • Желтая карточка
    42'
    Брэнтуэйт въехал в ноги Хименесу, жёлтая.
  • Опасный момент
    41'
    Робинсон открылся слева и навесил на дальнюю, Рид там до мяча не дотянулся, но всё-таки пробили хозяева. Дважды в процессе полёта мяча изменили его траекторию защитники, а Хименес затем с лёта пробил чуть мимо створа.
  • 40'
    Харрисон низом по центру из опорной бьёт в руки Бернду Лено.
  • 39'
    Поддавили "ириски" у чужой штрафной, отобрали мяч, и навесил Янг справа на голову Калверт-Льюину. Тот в борьбе пробил выше створа.
  • Опасный момент
    39'
    Неожиданный дальний удар Перейры после обыгрыша с Кэрни на левом фланге, чуть выше перекладины.
  • 38'
    Янг блокирует поперечную передачу Робинсона с левого фланга, корнер.
  • 37'
    Рид справа покатил к ближнему краю штрафной на забегавшего Кастаня, первым на мяче оказался Пикфорд.
  • 35'
    Виллиан слева на входе в штрафную обыгрался в "стенку" с Кэрни и пробил, попав в Рида, удар от ворот.
  • 34'
    Гарнер в борьбе с Кэрни у центральной линии подтолкнул соперника и неприятно на него приземлился. Но быстро пришёл в себя хавбек "Фулхэма".
  • 33'
    Данджума с левого края штрафной наносит обводящий удар в дальний угол, мимо створа.
  • 32'
    Робинсон разогнал по левому краю атаку, а завершилась она ударом Рида из правого полуфланга, Миколенко накрыл.
  • Офсайд
    30'
    Диагональный заброс к правому краю атаки "дачников", там в офсайде оказывается Перейра.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      28'
      Годфри теперь фолит на жёлтую, снёс он Виллиана.
    • 27'
      Не получается толком у Харрисона удар со штрафного, застревает мяч в гуще игроков.
    • Желтая карточка
      26'
      Пальинья нарушает правила по центру недалеко от штрафной "Фулхэма", жёлтая.
    • Штанга
      24'
      После подачи со стандарта и удара Тарковски с отскоком от газона слегка рикошетит мяч в перекладину, а затем едва не опускается за линию ворот. При этом, в процессе случается ещё попадание в отставленную руку Робинсону, но не ставят судьи пенальти в этой ситуации, посчитав, видимо, что мяч нашёл руку, а не наоборот.
    • Фол, нарушение
      22'
      Фолит в опорной хозяев Робинсон на Эшли Янге.
    • 21'
      Перейра справа навесил со стандарта, а Пальинья выиграл верх и почти с линии вратарской пробил головой чуть выше перекладины.
    • 19'
      Неспеша и терпеливо сейчас хозяева под условным прессингом соперника выходят из обороны через короткий пас.
    • 17'
      Продолжает "Фулхэм" доминировать, однако и у "ирисок" периодически получаются довольно неплохие выпады.
    • 15'
      Попытка Макнила выполнить из центральной оси передачу на ход в левый полуфланг, прерывают пас.
    • 14'
      Калверт-Льюин выполняет рывок по центру, а у полукруга перед штрафной останавливают его, применив чистый подкат.
    • 13'
      Хименес слева смещается в штрафную и подаёт на дальнюю штангу, слишком сильной получается передача.
    • 12'
      Годфри справа в обороне у лицевой встречает Робинсона, поставив ему корпус и выбив мяч подальше.
    • Опасный момент
      10'
      Робинсон из-за пределов штрафной здорово пробил в правый от Пикфорда угол, кипер в прыжке отразил.
    • 8'
      Заброс вдоль правой бровки на Рида, немного не успевает он к мячу.
    • 7'
      Интересно теперь прострелил Перейра от правой бровки, а Кэрни принял перед линией штрафной, не сумев толком как-то развернуться и уйти там от опеки.
    • Угловой
      6'
      После розыгрыша углового приложился из опорной Андреас Перейра, однако не лёг правильно мяч на ногу и пошёл далековато от "рамки".
    • 4'
      Отлично действует в центре обороны хозяев Диоп, в подкате помешав нанести удар Калверт-Льюину.
    • 2'
      А вот и первая попытка "Эвертона". Неплохо бьёт примерно с линии штрафной Харрисон, но тоже не попадает в створ.
    • 1'
      Активно начинает "Фулхэм" и завершает первую полноценную атаку ударом из опорной чуть мимо левого от Пикфорда угла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Фулхэм
    45.6% (57)
    Ничья
    43.2% (54)
    Эвертон
    11.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    2:1 Фулхэм
    20% (25)
    1:0 Фулхэм
    18.4% (23)
    1:2 Эвертон
    8% (10)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Эвертон
    1.6% (2)
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