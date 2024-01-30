Поддавили "ириски" у чужой штрафной, отобрали мяч, и навесил Янг справа на голову Калверт-Льюину. Тот в борьбе пробил выше створа.

Харрисон низом по центру из опорной бьёт в руки Бернду Лено.

Робинсон открылся слева и навесил на дальнюю, Рид там до мяча не дотянулся, но всё-таки пробили хозяева. Дважды в процессе полёта мяча изменили его траекторию защитники, а Хименес затем с лёта пробил чуть мимо створа.

Годфри в подкате справа в обороне выбивает мяч из-под ног Робинсона, при этом удаётся избежать углового.

Поддержал уже теперь атаку Годфри и навесил справа от лицевой. А после выноса во втором темпе атаки заблокировал Кастань удар Данджумы из пределов штрафной.

Диагональный заброс к правому краю атаки "дачников", там в офсайде оказывается Перейра.

Робинсон разогнал по левому краю атаку, а завершилась она ударом Рида из правого полуфланга, Миколенко накрыл.

Данджума с левого края штрафной наносит обводящий удар в дальний угол, мимо створа.

Гарнер в борьбе с Кэрни у центральной линии подтолкнул соперника и неприятно на него приземлился. Но быстро пришёл в себя хавбек "Фулхэма".

Виллиан слева на входе в штрафную обыгрался в "стенку" с Кэрни и пробил, попав в Рида, удар от ворот.

Рид справа покатил к ближнему краю штрафной на забегавшего Кастаня, первым на мяче оказался Пикфорд.

Неожиданный дальний удар Перейры после обыгрыша с Кэрни на левом фланге, чуть выше перекладины.

28' Годфри теперь фолит на жёлтую, снёс он Виллиана.

27' Не получается толком у Харрисона удар со штрафного, застревает мяч в гуще игроков.

26' Пальинья нарушает правила по центру недалеко от штрафной "Фулхэма", жёлтая.

24' После подачи со стандарта и удара Тарковски с отскоком от газона слегка рикошетит мяч в перекладину, а затем едва не опускается за линию ворот. При этом, в процессе случается ещё попадание в отставленную руку Робинсону, но не ставят судьи пенальти в этой ситуации, посчитав, видимо, что мяч нашёл руку, а не наоборот.

22' Фолит в опорной хозяев Робинсон на Эшли Янге.

21' Перейра справа навесил со стандарта, а Пальинья выиграл верх и почти с линии вратарской пробил головой чуть выше перекладины.

19' Неспеша и терпеливо сейчас хозяева под условным прессингом соперника выходят из обороны через короткий пас.

17' Продолжает "Фулхэм" доминировать, однако и у "ирисок" периодически получаются довольно неплохие выпады.

15' Попытка Макнила выполнить из центральной оси передачу на ход в левый полуфланг, прерывают пас.