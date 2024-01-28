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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Фулхэм
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 39
Фулхэм 56.4% (22)
X 33.3% (13)
Эвертон 10.3% (4)
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Фулхэм
Эвертон

История личных встреч

Фулхэм
Эвертон

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

24 матча

33.3%
12.5%
54.2%
8 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
3 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
8 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.85

Среднее время на гол

76
106

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.24
Виллиан Боргес 4 (2) 0.19
Рид Бобби 4 0.19
Айуоби Алекс 3 0.14
Уилсон Гарри 2 0.1
Пальинья Жоау 2 0.1
Винисиус Карлос 2 0.1
Перейра Андреас 1 0.05
Кэрни Том 1 0.05
Рим Тим 1 0.05
Тете Кенни 1 0.05
Адарабиойо Олуватосин 1 0.05
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.29
Калверт-Льюин Доминик 3 0.14
Макнил Дуайт 2 0.1
Харрисон Джек 2 0.1
Миколенко Виталий 2 0.1
Тарковски Джеймс 1 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.05
Гуэйе Идрисса 1 0.05
Кин Майкл 1 0.05
Гомеш Андре 1 0.05
Данджума Арно 1 0.05
Гомеш Бету 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Доббин Льюис 1 0.05
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 8 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Брэнтуэйт Джерред 6 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
4
Фулхэм
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Эвертон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

4
10
Фулхэм
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Эвертон
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
14% (3)
29% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
5%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
5
33%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
7
32%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
6
27%
4
36%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Забито

30
26
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
7%
5
19%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
6
20%
7
27%
76-90

Пропущено

34
26
13 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
1
3%
3
12%
1-15
4
12%
6
23%
16-30
8
24%
2
8%
31-45
4
12%
4
15%
46-60
9
26%
8
31%
61-75
8
24%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Эвертон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Эвертон

Точный счет

0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 24%
3:0
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
2
2 раза 10%
5
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
5
5
1.5
3
8
4
6
2.5
2
9
2
8
3.5
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
7
14
1.5
7
14
5
16
2.5
4
17
2
19
3.5
2
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2024, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Фулхэм 56.4% (22)
    X 33.3% (13)
    Эвертон 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Эвертон
    3.45
    3.50
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    3.00
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    Прогнозы на матч Фулхэм - Эвертон

    Исход игры
    Фулхэм
    56.4% (22)
    Ничья
    33.3% (13)
    Эвертон
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (15)
    Меньше
    58.33% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (12)
    2:1 Фулхэм
    28.2% (11)
    1:0 Фулхэм
    20.5% (8)
    1:2 Эвертон
    7.7% (3)
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