Тур: 22. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Морено
Алекс
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
64 Райт ДжеймсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Астон Вилла
Ньюкасл
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.64
Среднее время на гол
61
140
Всего голов
31
7
Голов в среднем за матч
2.21
0.54
Среднее время на гол
40
167
Всего голов
50
16
Голов в среднем за матч
1.85
0.59
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
48
151
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|9
|0.41
|Бэйли Леон
|6
|0.27
|Соарес Дуглас
|6 (4)
|0.27
|Макгинн Джон
|5
|0.23
|Диаби Мусса
|4
|0.18
|Кэш Мэтти
|2
|0.09
|Дуран Джон
|2
|0.09
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|10 (2)
|0.45
|Гордон Энтони
|7
|0.32
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.32
|Альмирон Мигель
|3
|0.14
|Лонгстафф Шон
|2
|0.09
|Бёрн Дэн
|2
|0.09
|Жоэлинтон
|2
|0.09
|Ботман Свен
|2
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|1
|0.05
|Барнс Харви
|1
|0.05
|Майли Льюис
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Тонали Сандро
|1
|0.05
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|6
|1
|Динь Люка
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Соарес Дуглас
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Гордон Энтони
|7
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
11
21
Астон Вилла
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Ньюкасл
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
10% (2)
67% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
12
29
Голы по времени матча
Забито
27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
7%
0
0%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
9
33%
4
25%
76-90
Пропущено
10
22
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
3
30%
5
23%
61-75
1
10%
7
32%
76-90
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
13%
4
16%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
7
39%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90
Забито
42
41
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
4
10%
4
10%
1-15
11
26%
5
12%
16-30
3
7%
7
17%
31-45
4
10%
7
17%
46-60
8
19%
9
22%
61-75
12
29%
9
22%
76-90
Пропущено
28
32
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
14%
2
6%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
10
36%
5
16%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
4
14%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Ньюкасл
Точный счет
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
8
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
73
47
37
38
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
56
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
129
1011
813
516
318
417
120
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 20
|44
|3.
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|43 - 27
|44
|4.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|0:3 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 36
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|0:0 Заявка
|22
|9
|3
|10
|41 - 32
|30
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|2:2 Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|16.
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|26 - 38
|21
|17.
|3:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|28 - 39
|19
|18.
|0:0 Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|2:2 Заявка
|22
|2
|5
|15
|19 - 53
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|0:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|0:3 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|3:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 17
|11
|17.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|18.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 16
|10
|19.
|2:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|3:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 22
|6
|19.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|2:2 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 27
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Астон Вилла
69.2% (90)
Ничья
17.7% (23)
Ньюкасл
13.1% (17)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
38.5% (50)
1:1 Ничья
13.1% (17)
1:0 Астон Вилла
10.8% (14)
1:2 Ньюкасл
6.2% (8)
3:2 Астон Вилла
3.1% (4)
3:1 Астон Вилла
3.1% (4)
2:3 Ньюкасл
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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