Получил по ногам в борьбе с соперником в центре поля Гимараэс. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

Забросил со штрафного Гимараэс на ход Исаку, но тот в силовой борьбе с Консой не смог пробить по воротам.

Убегал в контратаку по правой бровке Морено и подал на дальнюю штангу, но здесь Кэш проиграл борьбу за мяч Бёрну.

Наступил Лонгстафф на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут бирмингемцы.

Убегал в контратаку по флангу Кэш и прострелил в центр штрафной, но мяч в чистом подкате перехватил Шёр.

Диагональ исполнял Ботман на Исака, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику. Момент был упущен.

Выскакивал на ворота соперника Гордон после обрезки защитника и пробил низом, но вышедший из ворот Мартинес отбил сферу ногой в сторону.

13' Сместился в центр с левого фланга Гордон и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.

12' Ушел от соперника по флангу Гордон и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

11' В центре поля получил по ногам Камара в борьбе против Гимараэса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла".

10' Ушел от соперника на скорости Лонгстафф и подал в центр, но здесь Исак нарушил правила в борьбе против Консы.

8' Забросил в штрафную соперника Мёрфи с правого фланга, но здесь Кэш головой сбросил мяч в руки голкиперу.

7' Ушел от соперника по флангу Лонгстафф и прострелил в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

6' Убегал по флангу в атаку Кэш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Бёрна полетел на угловой.