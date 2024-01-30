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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 22'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 130
Астон Вилла 69.2% (90)
X 17.7% (23)
Ньюкасл 13.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Ньюкасл
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
36
Лонгстафф
Шон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Астон Вилла
4-4-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Ньюкасл

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ТМК
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.64

Среднее время на гол

61
140

Всего голов

31
7

Голов в среднем за матч

2.21
0.54

Среднее время на гол

40
167

Всего голов

50
16

Голов в среднем за матч

1.85
0.59

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

48
151

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 9 0.41
Бэйли Леон 6 0.27
Соарес Дуглас 6 (4) 0.27
Макгинн Джон 5 0.23
Диаби Мусса 4 0.18
Кэш Мэтти 2 0.09
Дуран Джон 2 0.09
Торрес Пау II 2 0.09
Дендонкер Леандер 1 0.05
Морено Алекс 1 0.05
Дзаньоло Николо 1 0.05
Рамси Джакоб 1 0.05
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 10 (2) 0.45
Гордон Энтони 7 0.32
Уилсон Каллум 7 (2) 0.32
Альмирон Мигель 3 0.14
Лонгстафф Шон 2 0.09
Бёрн Дэн 2 0.09
Жоэлинтон 2 0.09
Ботман Свен 2 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Гимараэс Бруно 1 0.05
Барнс Харви 1 0.05
Майли Льюис 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Тонали Сандро 1 0.05
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 6 1
Динь Люка 5 0
Макгинн Джон 5 0
Кэш Мэтти 5 0
Соарес Дуглас 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Бэйли Леон 3 0
Рамси Джакоб 2 0
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимараэс Бруно 8 0
Гордон Энтони 7 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ньюкасл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

11
21
Астон Вилла
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (11)
38% (8)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Ньюкасл
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
10% (2)
43% (9)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
10% (2)
67% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
7%
0
0%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
2
7%
3
19%
31-45
3
11%
3
19%
46-60
5
19%
4
25%
61-75
9
33%
4
25%
76-90

Пропущено

10
22
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
30%
3
14%
46-60
3
30%
5
23%
61-75
1
10%
7
32%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
13%
4
16%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
4
22%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
7
39%
2
20%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
3
17%
3
30%
76-90

Забито

42
41
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
4
10%
4
10%
1-15
11
26%
5
12%
16-30
3
7%
7
17%
31-45
4
10%
7
17%
46-60
8
19%
9
22%
61-75
12
29%
9
22%
76-90

Пропущено

28
32
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
14%
2
6%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
10
36%
5
16%
46-60
4
14%
6
19%
61-75
4
14%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Ньюкасл

Точный счет

3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
8
1 раз 10%

Точный счет

3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 24%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:8
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
6
5
7
3
2.5
4
7
3
7
3.5
3
8
1
9
4.5
1
10
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
12
9
1.5
10
11
8
13
2.5
5
16
3
18
3.5
4
17
1
20
4.5
2
19
1
20
5.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 22 13 5 4 42 - 20 44
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 22 13 5 4 43 - 27 44
4.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:3 Заявка 22 8 8 6 38 - 36 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 22 9 3 10 41 - 32 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 22 5 6 11 26 - 38 21
17.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 21 5 4 12 28 - 39 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 22 2 5 15 19 - 53 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 17 11
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
18.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
18.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 1 3 7 16 - 22 6
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 0 3 8 7 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    21'
    Выскакивал на ворота соперника Гордон после обрезки защитника и пробил низом, но вышедший из ворот Мартинес отбил сферу ногой в сторону.
  • 20'
    Диагональ исполнял Ботман на Исака, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику. Момент был упущен.
  • 19'
    Убегал в контратаку по флангу Кэш и прострелил в центр штрафной, но мяч в чистом подкате перехватил Шёр.
  • 18'
    Наступил Лонгстафф на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут бирмингемцы.
  • 17'
    Убегал в контратаку по правой бровке Морено и подал на дальнюю штангу, но здесь Кэш проиграл борьбу за мяч Бёрну.
  • 16'
    Забросил со штрафного Гимараэс на ход Исаку, но тот в силовой борьбе с Консой не смог пробить по воротам.
  • 14'
    Получил по ногам в борьбе с соперником в центре поля Гимараэс. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
  • 13'
    Сместился в центр с левого фланга Гордон и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.
  • 12'
    Ушел от соперника по флангу Гордон и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 11'
    В центре поля получил по ногам Камара в борьбе против Гимараэса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ньюкасла".
  • 10'
    Ушел от соперника на скорости Лонгстафф и подал в центр, но здесь Исак нарушил правила в борьбе против Консы.
  • 8'
    Забросил в штрафную соперника Мёрфи с правого фланга, но здесь Кэш головой сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 7'
    Ушел от соперника по флангу Лонгстафф и прострелил в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • Угловой
    6'
    Убегал по флангу в атаку Кэш и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Бёрна полетел на угловой.
  • 5'
    Со штрафного навесил Гордон на дальнюю штангу, но здесь головой Конса вынес сферу подальше от ворот.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      На фланге получил по ногам Гордон в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар в пользу "сорок".
    • 3'
      Забросил в центр штрафной Гордон на ход Исаку, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости будут играть бело-черных цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли хозяева!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Астон Вилла
    69.2% (90)
    Ничья
    17.7% (23)
    Ньюкасл
    13.1% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (77)
    Меньше
    31.25% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.5% (50)
    1:1 Ничья
    13.1% (17)
    1:0 Астон Вилла
    10.8% (14)
    1:2 Ньюкасл
    6.2% (8)
    3:2 Астон Вилла
    3.1% (4)
    3:1 Астон Вилла
    3.1% (4)
    2:3 Ньюкасл
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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