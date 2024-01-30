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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ноттингем Форест
0:0
Второй тайм: 48'
Арсенал
0'
40' Желтая карточка
Жезус Габриэль

Ход матча

40'
 
Жезус Габриэль
46'
Авонийи Тайво
Вуд Крис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 101 Количество передач 419
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

Прогнозы 144
Ноттингем Форест 3.5% (5)
X 2.1% (3)
Арсенал 94.4% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Арсенал
9.50
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8.10
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
28
Данило
Ларанжера
5
Мангаля
Орель
7
Уильямс
Неко
10
Гиббс-Уайт
Морган
16
Домингес
Николас
11
Вуд
Крис
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
10
Смит-Роу
Эмиль
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
11
Мартинелли
Габриэл
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.36
Эланга Энтони 4 0.18
Авонийи Тайво 4 0.18
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.09
Домингес Николас 2 0.09
Тоффоло Харри 1 0.05
Эйна Ола 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Боли Вийи 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Уильямс Неко 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 6 (2) 0.27
Нкетиа Эдди 5 0.23
Эдегор Мартин 4 (2) 0.18
Мартинелли Габриэл 4 0.18
Троссар Леандро 4 0.18
Хаверц Кай 4 (1) 0.18
Жезус Габриэль 3 0.14
Райс Деклан 3 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.09
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 5 0
Хаверц Кай 5 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Арсенал
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
4
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Арсенал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

5
25
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Арсенал
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
4
33%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
3
25%
6
24%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
13%
2
17%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

26
40
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
7
27%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
8%
4
10%
31-45
6
23%
9
23%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
5
19%
13
33%
76-90

Пропущено

38
22
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
3
8%
4
18%
1-15
6
16%
5
23%
16-30
8
21%
2
9%
31-45
8
21%
7
32%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
8
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Арсенал

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

3:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
10
11
1.5
12
9
1
20
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 22 13 5 4 42 - 20 44
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 22 13 5 4 43 - 27 44
4.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:3 Заявка 22 8 8 6 38 - 36 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 22 9 3 10 41 - 32 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 22 5 6 11 26 - 38 21
17.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 21 5 4 12 28 - 39 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 22 2 5 15 19 - 53 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 17 11
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
18.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
18.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 1 3 7 16 - 22 6
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 0 3 8 7 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Тайво Авонийи появляется на поле вместо Криса Вуда.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Эдегор исполняет подачу на дальнюю штангу, Жезус головой пробивает в ближний угол, Тёрнер смахивает мяч на угловой, которого арбитр исполнить не позволяет.
  • 45'
    Уже за 80 процентов перевалило владение "Арсенала", но очень глубоко сидит "Ноттингем Форест", не позволяя комбинациям соперника доходить до ума.
  • 45'
    Жезус после навеса Зинченко с левого фланга пробивает головой, однако мяч проходит выше створа.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Углоовй в исполнении "Арсенала" опять не привел к моменту, а в продолжение эпизода против Уильямса были нарушены правила.
  • 43'
    Мяч гуляет по штрафной хозяев, Сака получает его метрах в 12 и пробивает низом, а после рикошета снаряд прокатывается рядом со створом.
  • 41'
    Данило подхватил мяч в центральном круге, продвинулся вперед и зарядил метров с 25 - снаряд прошел над перекладиной ворот Райи.
  • Желтая карточка
    40'
    Первую желтую карточку сегодня получает Жезус, судя по всему, за неспортивное поведение.
  • 38'
    Долго Саймон Хупер не разрешал Монтьелю вернуться в игру, к негодованию скамейки "Ноттингема" и местной публики, но "Арсенал" численным преимуществом не воспользовался.
  • Травма, повреждение
    36'
    Доиграл предыдущий эпизод Монтьель, после чего к нему на помощь пришли врачи. Солидно прилетело аргентинцу шипами от своего одноклубника.
  • 35'
    Монтьель оказывается в нокдауне после того, как ему в ключицу попал свой же партнер. Атака "Арсенала" завершилась неудачной подачей Зинченко с левого края штрафной.
  • 34'
    Показали нам скамейку "Арсенала", где в числе прочих скучает Хаверц, немецкий игрок мог бы пригодиться.
  • 32'
    Интересно, что в двух матчах, которые проходят в АПЛ параллельно, случились голы на первых минутах. У нас же по-прежнему забитых мячей нет.
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    • 31'
      1:4 по ударам к этой минуте, но ни разу команды не попали в створ ворот. Владение у "Арсенала" превышает 75 процентов игрового времени.
    • 30'
      Проход Жезуса по центру остановили защитники, мяч отскочил к Смит-Роу, который нанес удар в направлении "девятки", но в створ не попал.
    • 29'
      Эдегор покатил мяч в штрафную на Жезуса, бразилец тонко оставлял снаряд норвежцу, но скопление игроков в красных футболках было слишком велико.
    • Угловой
      27'
      Новый угловой с левого фланга подает Райс, в этот раз направляя мяч на дальнюю штангу, но и здесь верх остается за обороняющейся командой.
    • 26'
      Эдегор со штрафного исполняет мягкую подачу в район 11-метровой отметки, где Тёрнер на выходе мяч забирает.
    • Фол, нарушение
      25'
      Уильямс рукой прерывает передачу Райса, готовят лондонцы достаточно перспективный штрафной. Точка не ударная, здесь должны пойти в бой домашние заготовки.
    • Угловой
      24'
      Райс исполняет угловой с левого фланга, направляя мяч на ближнюю штангу, где борьба вновь остается за игроками "Ноттингем Форест".
    • 23'
      Контратаку организуют хозяева поля, Вуд добирается до штрафной и пробивает низом, но мяч попадает в Зинченко.
    • 22'
      Продолжает "Арсенал" владеть мячом львиную долю игрового времени, Мартинелли пробует навесить с левого фланга, но оборона "Ноттингема" снимает верх.
    • 20'
      Проход Уайта по правому флангу не завершается опасным моментом, мяч после подачи Бена уходит за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      19'
      Глубоко отходит Жезус в поисках мяча, на своей половине бразилец получает по ногам от неласкового соперника.
    • Офсайд
      18'
      Возобновляется игра на "Сити Граунд", очередная позиционная атака гостей завершается попаданием Жезуса в минимальный офсайд.
    • Травма, повреждение
      16'
      Какие-то проблемы со здоровьем у Мэтта Тёрнера, требуется голкиперу хозяев помощь врачей.
    • Угловой
      15'
      Разыграли гости угловой на левом фланге, доставив мяч в центральную, но дальний удар Саки в прыжке блокирует один из игроков "Ноттингема",
    • Опасный момент
      14'
      Смит-Роу входит в штрафную с левого края и выдает передачу к линии вратарской, защитник же опережает Жезуса, направляя мяч над перекладиной!
    • 13'
      Неплохая комбинация удается "Арсеналу", Жезус в штрафной хозяев оставляет мяч под удар Эдегору, которого накрывает соперник.
    • Угловой
      11'
      Сака с углового с правого фланга закручивает мяч во вратарскую, где кулаками успешно играет Тёрнер.
    • 10'
      Сака вошел в штрафную с правого края, однако точную передачу в центр Букайо исполнить не позволили.
    • 9'
      Пока совсем без ворот действуют команды, не спешит "Арсенал" форсировать события в этой встрече, неторопливо растягивая оборону хозяев.
    • 8'
      В прошлом сезоне "Арсенал" дома разгромил соперника 5:0, а вот визит на "Сити Граунд" в предпоследнем туре обернулся минимальным поражением.
    • 7'
      В первом круге в текущем сезоне "Арсенал" дома победил со счётом 2:1, концовка получилась не такой очевидной.
    • 6'
      "Ноттингем Форест" усложняет себе календарь - с "Блэкпулом" в Кубке Англии пришлось играть дважды, в выходные "Ноттингему" не удалось обыграть "Бристоль Сити" на выезде, теперь команды ждет переигровка на следующей неделе.
    • 4'
      С атак "Арсенала" начинается наш матч, как и подобает фавориту, лондонцы с первых минут забирают инициативу.
    • 3'
      "Ноттингем Форест" в АПЛ идет недалеко от зоны вылета, в конце декабря команда Нуну Эшпириту Санту одержала две победы, но в единственном январском матче уступила "Брентфорду".
    • 2'
      "Арсенал" в прошлом туре переиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счётом 5:0, прервав серию из трех поражений во всех турнирах. Прошлый кубковый уик-энд команда Микеля Артеты пропускала из-за раннего вылета от "Ливерпуля".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 48'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 47'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 47'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 47'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Авонийи Тайво
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    3.4% (5)
    Ничья
    2.1% (3)
    Арсенал
    94.5% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (74)
    Меньше
    33.33% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    35.2% (51)
    0:2 Арсенал
    15.2% (22)
    1:3 Арсенал
    10.3% (15)
    0:1 Арсенал
    9.7% (14)
    0:3 Арсенал
    2.1% (3)
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    Ноттингем Форест
    Арсенал
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