Второй тайм начался! Тайво Авонийи появляется на поле вместо Криса Вуда.

Углоовй в исполнении "Арсенала" опять не привел к моменту, а в продолжение эпизода против Уильямса были нарушены правила.

3 минуты добавляет Саймон Хупер к основному времени первого тайма.

Жезус после навеса Зинченко с левого фланга пробивает головой, однако мяч проходит выше створа.

Уже за 80 процентов перевалило владение "Арсенала", но очень глубоко сидит "Ноттингем Форест", не позволяя комбинациям соперника доходить до ума.

Эдегор исполняет подачу на дальнюю штангу, Жезус головой пробивает в ближний угол, Тёрнер смахивает мяч на угловой, которого арбитр исполнить не позволяет.

Интересно, что в двух матчах, которые проходят в АПЛ параллельно, случились голы на первых минутах. У нас же по-прежнему забитых мячей нет.

Показали нам скамейку "Арсенала", где в числе прочих скучает Хаверц, немецкий игрок мог бы пригодиться.

Монтьель оказывается в нокдауне после того, как ему в ключицу попал свой же партнер. Атака "Арсенала" завершилась неудачной подачей Зинченко с левого края штрафной.

Доиграл предыдущий эпизод Монтьель, после чего к нему на помощь пришли врачи. Солидно прилетело аргентинцу шипами от своего одноклубника.

Долго Саймон Хупер не разрешал Монтьелю вернуться в игру, к негодованию скамейки "Ноттингема" и местной публики, но "Арсенал" численным преимуществом не воспользовался.

Первую желтую карточку сегодня получает Жезус, судя по всему, за неспортивное поведение.

Данило подхватил мяч в центральном круге, продвинулся вперед и зарядил метров с 25 - снаряд прошел над перекладиной ворот Райи.

Мяч гуляет по штрафной хозяев, Сака получает его метрах в 12 и пробивает низом, а после рикошета снаряд прокатывается рядом со створом.

Проход Уайта по правому флангу не завершается опасным моментом, мяч после подачи Бена уходит за лицевую линию.

Продолжает "Арсенал" владеть мячом львиную долю игрового времени, Мартинелли пробует навесить с левого фланга, но оборона "Ноттингема" снимает верх.

Контратаку организуют хозяева поля, Вуд добирается до штрафной и пробивает низом, но мяч попадает в Зинченко.

Райс исполняет угловой с левого фланга, направляя мяч на ближнюю штангу, где борьба вновь остается за игроками "Ноттингем Форест".

Уильямс рукой прерывает передачу Райса, готовят лондонцы достаточно перспективный штрафной. Точка не ударная, здесь должны пойти в бой домашние заготовки.

Эдегор со штрафного исполняет мягкую подачу в район 11-метровой отметки, где Тёрнер на выходе мяч забирает.

Новый угловой с левого фланга подает Райс, в этот раз направляя мяч на дальнюю штангу, но и здесь верх остается за обороняющейся командой.

Эдегор покатил мяч в штрафную на Жезуса, бразилец тонко оставлял снаряд норвежцу, но скопление игроков в красных футболках было слишком велико.

Проход Жезуса по центру остановили защитники, мяч отскочил к Смит-Роу, который нанес удар в направлении "девятки", но в створ не попал.

1:4 по ударам к этой минуте, но ни разу команды не попали в створ ворот. Владение у "Арсенала" превышает 75 процентов игрового времени.

19' Глубоко отходит Жезус в поисках мяча, на своей половине бразилец получает по ногам от неласкового соперника.

18' Возобновляется игра на "Сити Граунд", очередная позиционная атака гостей завершается попаданием Жезуса в минимальный офсайд.

16' Какие-то проблемы со здоровьем у Мэтта Тёрнера, требуется голкиперу хозяев помощь врачей.

15' Разыграли гости угловой на левом фланге, доставив мяч в центральную, но дальний удар Саки в прыжке блокирует один из игроков "Ноттингема",

14' Смит-Роу входит в штрафную с левого края и выдает передачу к линии вратарской, защитник же опережает Жезуса, направляя мяч над перекладиной!

13' Неплохая комбинация удается "Арсеналу", Жезус в штрафной хозяев оставляет мяч под удар Эдегору, которого накрывает соперник.

11' Сака с углового с правого фланга закручивает мяч во вратарскую, где кулаками успешно играет Тёрнер.

10' Сака вошел в штрафную с правого края, однако точную передачу в центр Букайо исполнить не позволили.

9' Пока совсем без ворот действуют команды, не спешит "Арсенал" форсировать события в этой встрече, неторопливо растягивая оборону хозяев.

8' В прошлом сезоне "Арсенал" дома разгромил соперника 5:0, а вот визит на "Сити Граунд" в предпоследнем туре обернулся минимальным поражением.

7' В первом круге в текущем сезоне "Арсенал" дома победил со счётом 2:1, концовка получилась не такой очевидной.

6' "Ноттингем Форест" усложняет себе календарь - с "Блэкпулом" в Кубке Англии пришлось играть дважды, в выходные "Ноттингему" не удалось обыграть "Бристоль Сити" на выезде, теперь команды ждет переигровка на следующей неделе.

4' С атак "Арсенала" начинается наш матч, как и подобает фавориту, лондонцы с первых минут забирают инициативу.

3' "Ноттингем Форест" в АПЛ идет недалеко от зоны вылета, в конце декабря команда Нуну Эшпириту Санту одержала две победы, но в единственном январском матче уступила "Брентфорду".

2' "Арсенал" в прошлом туре переиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счётом 5:0, прервав серию из трех поражений во всех турнирах. Прошлый кубковый уик-энд команда Микеля Артеты пропускала из-за раннего вылета от "Ливерпуля".