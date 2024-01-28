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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ноттингем Форест
 
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Арсенал
Прогнозы 39
Ноттингем Форест 0% (0)
X 0% (0)
Арсенал 100% (39)
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Ноттингем Форест
Арсенал

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
1:0
КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.38
Эланга Энтони 4 0.19
Авонийи Тайво 4 0.19
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.1
Домингес Николас 2 0.1
Тоффоло Харри 1 0.05
Эйна Ола 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Боли Вийи 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Мангаля Орель 1 0.05
Орье Серж 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Уильямс Неко 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 6 (2) 0.29
Нкетиа Эдди 5 0.24
Эдегор Мартин 4 (2) 0.19
Мартинелли Габриэл 4 0.19
Троссар Леандро 4 0.19
Хаверц Кай 4 (1) 0.19
Жезус Габриэль 3 0.14
Райс Деклан 3 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.1
Виейра Фабиу 1 (1) 0.05
Зинченко Александр 1 0.05
Томиясу Такэхиро 1 0.05
Уайт Бен 1 0.05
Салиба Вильям 1 0.05
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Гиббс-Уайт Морган 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0
Уильямс Неко 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 5 0
Жезус Габриэль 4 0
Уайт Бен 4 0
Нкетиа Эдди 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Райс Деклан 2 0
Салиба Вильям 2 0
Сака Букайо 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Нелсон Райс 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Арсенал
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
4
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Арсенал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

5
25
Ноттингем Форест
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Арсенал
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
4
40%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
4
33%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
3
25%
6
24%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
13%
2
17%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

26
40
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
7
27%
5
13%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
2
8%
4
10%
31-45
6
23%
9
23%
46-60
6
23%
4
10%
61-75
5
19%
13
33%
76-90

Пропущено

38
22
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 14
3
8%
4
18%
1-15
6
16%
5
23%
16-30
8
21%
2
9%
31-45
8
21%
7
32%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
8
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2
Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Арсенал

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

3:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:1
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 43%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
10
1
6
4
1.5
9
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
3
10
11
1.5
12
9
1
20
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 39
    Ноттингем Форест 0% (0)
    X 0% (0)
    Арсенал 100% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Арсенал
    7.70
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    7.60
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    5.00
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Арсенал

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    100% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    56.4% (22)
    0:2 Арсенал
    12.8% (5)
    1:3 Арсенал
    12.8% (5)
    0:1 Арсенал
    10.3% (4)
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