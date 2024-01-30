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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Лутон Таун
3:0
Первый тайм: 45+'
Брайтон
0'
1:0
1' Гол
Адебайо Элайджа
2:0
3' Гол
Огбене Чидози
13' Желтая карточка
Роша Игор
25' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
3:0
42' Гол
Адебайо Элайджа

Ход матча

1'
Адебайо Элайджа
(Моррис Карлтон)
1:0
3'
Огбене Чидози
(Самби Локонга Альберт-Мбойо)
2:0
13'
 
Роша Игор
20'
 
Хиншелвуд Джек
Милнер Джеймс
25'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
42'
Адебайо Элайджа
(Баркли Росс)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 124
Лутон Таун 6.5% (8)
X 21% (26)
Брайтон 72.6% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
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24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
23
Стил
Джейсон
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
6
Милнер
Джеймс
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
9
Педро
Жоао
Лутон Таун
3-4-2-1
Брайтон
3-4-1-2

История личных встреч

Лутон Таун
Брайтон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТФЛ
1:1
ТФЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 8 0.38
Моррис Карлтон 4 (2) 0.19
Баркли Росс 2 0.1
Огбене Чидози 2 0.1
Браун Джейкоб 2 0.1
Доти Алфи 1 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.05
Локьер Том 1 0.05
Андерсен Мадс 1 0.05
Чон Тахит 1 0.05
Ошо Гэбриэл 1 0.05
Менги Теден 1 0.05
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.32
Фергюсон Эван 6 0.27
Адингра Симон 4 0.18
Гросс Паскаль 3 0.14
Митома Каору 3 0.14
Марч Соломон 3 0.14
Эступиньян Первис 2 0.09
Уэлбек Данни 2 0.09
Фати Ансу 2 0.09
Хиншелвуд Джек 2 0.09
Буонанотте Факундо 1 0.05
Данк Льюис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Менги Теден 2 0
Кларк Джордан 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Балеба Карлос 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Брайтон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
6
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

6
21
Лутон Таун
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Брайтон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
6
38%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Забито

9
22
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
22%
4
18%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
6
27%
61-75
5
56%
6
27%
76-90

Пропущено

23
14
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Забито

22
38
6 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
3
8%
1-15
4
18%
7
18%
16-30
2
9%
4
11%
31-45
2
9%
8
21%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
11
50%
8
21%
76-90

Пропущено

40
33
11 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
1
3%
4
12%
1-15
3
8%
7
21%
16-30
7
18%
5
15%
31-45
8
20%
2
6%
46-60
10
25%
6
18%
61-75
11
28%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0
Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2

Результаты матчей

Лутон Таун
Брайтон

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
3
6
14
1.5
10
11
2
18
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 22 13 5 4 42 - 20 44
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 22 13 5 4 43 - 27 44
4.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:3 Заявка 22 8 8 6 38 - 36 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 22 9 3 10 41 - 32 30
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 22 5 7 10 24 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 22 5 6 11 26 - 38 21
17.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 21 5 4 12 28 - 39 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 22 2 5 15 19 - 53 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 11 3 2 6 16 - 17 11
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
18.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 2 4 5 13 - 16 10
19.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:3 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
11.
Кристал Пэлас
 2:2 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 3:0 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
18.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 1 3 7 16 - 22 6
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 2:2 Заявка 11 0 3 8 7 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
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    Прогнозы 124
    Лутон Таун 6.5% (8)
    X 21% (26)
    Брайтон 72.6% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Брайтон
    5.00
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    5.50
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    8.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 3:0 Брайтон

    Исход игры
    Лутон Таун
    6.4% (8)
    Ничья
    20.8% (26)
    Брайтон
    72.8% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (75)
    Меньше
    33.04% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    47.2% (59)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    0:1 Брайтон
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Брайтон
    3.2% (4)
    2:3 Брайтон
    2.4% (3)
    2:1 Лутон Таун
    2.4% (3)
    1:3 Брайтон
    1.6% (2)
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