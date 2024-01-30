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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Кристал Пэлас
0:1
Первый тайм: 16'
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
1' Гол
Бреретон Бен

Ход матча

1'
0:1
Бреретон Бен
(Хамер Густаво)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Кристал Пэлас 87.7% (107)
X 9% (11)
Шеффилд Юнайтед 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
Шеффилд Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хендерсон
Дин
26
Ричардс
Крис
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
8
Хефферсон
Лерма
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
21
Винисиус
Соуза
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
25
Слимане
Анис
11
Бреретон
Бен
9
Макбарни
Оливер
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
4-1-4-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
Ч
1:0
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
2:2
Ч
0:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.14
0.2

Среднее время на гол

78
450

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.27
Олисе Майкл 5 (1) 0.23
Эзе Эберечи 3 (1) 0.14
Айю Джордан 2 0.09
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.09
Андерсен Йоаким 2 0.09
Митчелл Тайрик 1 0.05
Шлупп Джеффри 1 0.05
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.18
Арчер Камерон 3 0.14
Хамер Густаво 2 0.09
Бреретон Бен 2 0.09
Макати Джон 1 0.05
Ахмедходжич Анел 1 0.05
Богл Джейден 1 0.05
Норвуд Оливер 1 (1) 0.05
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Гехи Марк 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Робинсон Джек 6 0
Ахмедходжич Анел 6 0
Хамер Густаво 6 0
Богл Джейден 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Трасти Остон 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Шеффилд Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
4
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

8
6
Кристал Пэлас
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Шеффилд Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

13
26
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
6
46%
8
31%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
6
46%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
21%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
7
37%
6
24%
76-90

Забито

24
17
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
7
29%
29%
8
47%
76-90

Пропущено

32
51
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
19%
6
12%
1-15
3
9%
7
14%
16-30
2
6%
6
12%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
13
41%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
13
8
5
16
1.5
4
17
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 22 13 5 4 42 - 20 44
3.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 0:2 Заявка 22 8 8 6 38 - 35 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 22 5 6 11 26 - 38 21
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 22 5 6 11 22 - 35 21
17.
Лутон Таун
 2:0 Заявка 21 5 4 12 27 - 39 19
18.
Эвертон
 0:0 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 22 3 4 15 18 - 51 13
20.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 0:2 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Лутон Таун
 2:0 Заявка 11 3 2 6 15 - 17 11
18.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 15 9
19.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 0:2 Заявка 11 3 3 5 16 - 21 12
11.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 2:0 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
18.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 1:0 Заявка 11 1 2 8 6 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
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    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 87.7% (107)
    X 9% (11)
    Шеффилд Юнайтед 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.65
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    6.20
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    6.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    87.7% (107)
    Ничья
    9% (11)
    Шеффилд Юнайтед
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    36.9% (45)
    1:0 Кристал Пэлас
    25.4% (31)
    2:0 Кристал Пэлас
    16.4% (20)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Кристал Пэлас
    2.5% (3)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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