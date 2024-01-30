Тур: 22. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Харрингтон Тони
0:1
Первый тайм: 16'
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
25
Слимане
Анис
11
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.14
Среднее время на гол
112
78
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.14
0.2
Среднее время на гол
78
450
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.27
|Олисе Майкл
|5 (1)
|0.23
|Эзе Эберечи
|3 (1)
|0.14
|Айю Джордан
|2
|0.09
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.09
|Андерсен Йоаким
|2
|0.09
|Митчелл Тайрик
|1
|0.05
|Шлупп Джеффри
|1
|0.05
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.18
|Арчер Камерон
|3
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.09
|Бреретон Бен
|2
|0.09
|Макати Джон
|1
|0.05
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.05
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Робинсон Джек
|6
|0
|Ахмедходжич Анел
|6
|0
|Хамер Густаво
|6
|0
|Богл Джейден
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Трасти Остон
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Шеффилд Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
8
6
Кристал Пэлас
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Шеффилд Юнайтед
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
13
26
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
6
46%
8
31%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
6
46%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
4
21%
2
8%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
7
37%
6
24%
76-90
Забито
24
17
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
7
29%
29%
1
6%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
7
29%
29%
8
47%
76-90
Пропущено
32
51
11 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
19%
6
12%
1-15
3
9%
7
14%
16-30
2
6%
6
12%
31-45
4
13%
8
16%
46-60
4
13%
10
20%
61-75
13
41%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
47
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
138
516
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|0:0 Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 20
|44
|3.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|0:2 Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|0:0 Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|26 - 38
|21
|16.
|0:1 Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 35
|21
|17.
|2:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|27 - 39
|19
|18.
|0:0 Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|1:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|18 - 51
|13
|20.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|0:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|0:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|2:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 17
|11
|18.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|19.
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 21
|12
|11.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|2:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|1:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|6 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
87.7% (107)
Ничья
9% (11)
Шеффилд Юнайтед
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
36.9% (45)
1:0 Кристал Пэлас
25.4% (31)
2:0 Кристал Пэлас
16.4% (20)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:1 Кристал Пэлас
2.5% (3)
1:2 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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