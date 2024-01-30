Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

96' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Норрингтон-Дэвис Рис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

92' Камерон Арчер наказан за толчок Хьюз Уилл

92' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

89' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тактическая замена. Хамер Густаво уходит с поля и его заменяет Камерон Арчер

85' Хорошую попытку сделал Брукс Эндри . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Оооо... вот это был удар! Ахмедходжич Анел должен был забить с этой позиции.

84' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ахмедходжич Анел и попал в каркас ворот!

84' Яссер Ларуси нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Робинсон Джек уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси

81' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

79' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

78' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновится спорным мячом

78' Эзе Эберечи получил травму и заменен. David Ozoh выходит на поле.

76' Эзе Эберечи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Осула Вильям пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

74' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Брукс Эндри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матета Жан-Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

48' Грбич Иво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля