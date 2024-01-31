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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Стандард
0:1
Конец матча
Антверпен
0'
40' Желтая карточка
Кейта Мандела
0:1
63' Гол
Mahamadou Doumbia
76' Желтая карточка
Лайфис Константинос
86' Желтая карточка
Эджуке Чидера
88' Вторая желтая карточка
Кейта Мандела
90'+7
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
13
Фосси
Марлон
19
Дженепо
Мусса
33
Сахабо
Хаким
17
Альсате
Стивен
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
14
Канга
Вилфрид
1
Бутез
Жан
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
7
Керк
Джирано
19
Эджуке
Чидера
84
Mahamadou
Doumbia
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
34
Батай
Йелле
9
Иленикена
Джордж
Стандард
3-4-2-1
Антверпен
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Антверпен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
6:0
ПДА
4:1
К
4:0
ПДА
3:0
ПДА
2:3
ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.44
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

2
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.26
Канга Вилфрид 6 (1) 0.26
Сова Камал 2 0.09
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 9 (1) 0.39
Иленикена Джордж 6 0.26
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.22
Муйя Арбнор 5 0.22
Эккеленкамп Юрген 5 0.22
Эджуке Чидера 2 0.09
Алдервейрельд Тоби 1 0.04
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Lucas Noubi Ngnokam 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 5 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Батай Йелле 1 0

Результаты матчей

Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Антверпен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
7
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Антверпен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

10
25
Стандард
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Антверпен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

13
32

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
6
24%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
5
42%
9
36%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
7
33%
3
30%
76-90

Забито

21
39
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
1
5%
7
18%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
5
24%
11
28%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
4
19%
9
23%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
3
10%
4
16%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
5
20%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
10
32%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0
Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1

Результаты матчей

Стандард
Антверпен

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
6:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Стандард
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
10
1.5
6
5
1
11
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
4
8
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
10
13
2
21
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Кейта Мандела получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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