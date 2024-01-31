Тур: 23. Стадион: Морис Дюфран.
0'
40' Желтая карточкаКейта Мандела
0:1
63' ГолMahamadou Doumbia
76' Желтая карточкаЛайфис Константинос
86' Желтая карточкаЭджуке Чидера
88' Вторая желтая карточкаКейта Мандела
90'+7
Ход матча
40'
63'
86'
88'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
34
Батай
Йелле
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
56 Тюйпенс ЭранЗащитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
-
11 Муйя АрбнорЗащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стандард
Антверпен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.44
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
2
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.26
|Канга Вилфрид
|6 (1)
|0.26
|Сова Камал
|2
|0.09
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|9 (1)
|0.39
|Иленикена Джордж
|6
|0.26
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.22
|Муйя Арбнор
|5
|0.22
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.22
|Эджуке Чидера
|2
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|5
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Антверпен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
7
Стандард
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Антверпен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
10
25
Стандард
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Антверпен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
13
32
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
6
24%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
5
42%
9
36%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
25%
3
12%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Пропущено
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
24%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
7
33%
3
30%
76-90
Забито
21
39
9 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
1
5%
7
18%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
5
24%
11
28%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
5
24%
6
15%
61-75
4
19%
9
23%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
3
10%
4
16%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
6
19%
5
20%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
5
16%
5
20%
61-75
10
32%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3
Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0
Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1
Результаты матчей
Стандард
Антверпен
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
6:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
6:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 9%
6
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Стандард
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
92
210
65
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
48
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1310
Больше Меньше
176
518
1013
221
716
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6