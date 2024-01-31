Тур: 23. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
59'
68'
1:0
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|4
|0.17
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.17
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.13
|Зоргане Адем
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|2
|0.09
|Бернье Антуан
|2
|0.09
|Youssuf Sylla
|2
|0.09
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.13
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.09
|Палссон Виктор
|2
|0.09
|Yentil van Genechten
|2
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|6
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Рогель Жан
|4
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
6
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
0
9
Спортинг Шарлеруа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Эйпен
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
25
19
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
18
11
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
11%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
10
56%
3
27%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
32%
5
28%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
7
37%
4
18%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90
Забито
23
26
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
2
9%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
11
48%
5
19%
76-90
Пропущено
38
40
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 17
3
8%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
3
8%
9
23%
61-75
11
29%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:3
5 раз 23%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
1
13 раз 59%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
38
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
74
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
175
517
418
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|4
|2
|48 - 23
|52
|2.
|22
|12
|8
|2
|42 - 24
|44
|3.
|23
|11
|8
|4
|48 - 21
|41
|4.
|22
|10
|9
|3
|39 - 24
|39
|5.
|1:0
|23
|10
|9
|4
|44 - 22
|39
|6.
|22
|9
|8
|5
|41 - 22
|35
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|22
|8
|4
|10
|25 - 27
|28
|9.
|22
|6
|10
|6
|25 - 32
|28
|10.
|23
|6
|7
|10
|36 - 42
|25
|11.
|22
|5
|9
|8
|20 - 31
|24
|12.
|1:0
|23
|6
|6
|11
|24 - 38
|24
|13.
|22
|5
|6
|11
|23 - 44
|21
|14.
|0:1
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|15.
|0:1
|23
|4
|6
|13
|26 - 40
|18
|16.
|23
|3
|6
|14
|16 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|26 - 10
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|1:0
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|13 - 8
|17
|10.
|11
|4
|4
|3
|10 - 12
|16
|11.
|11
|3
|5
|3
|9 - 9
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|14.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|16 - 13
|12
|15.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|1:0
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|3.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|8.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|13 - 15
|10
|11.
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|12.
|0:1
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|14.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|1:0
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|14 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6