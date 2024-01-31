  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
59' Желтая карточка
Рогель Жан
1:0
66' Гол
Гуагон Парфэйт
90'+8
1
Патрон
Пьер
29
Рогель
Жан
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
8
Мёхвальд
Кевин
6
Байе
Брандон
14
Деом
Жером
7
Нуху
Айзек
27
Финнбогасон
Альфред
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Эйпен
4-4-2

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.17
Даббаг Одай 4 0.17
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.17
Зоргане Адем 2 0.09
Драгснес Ветле 2 0.09
Бернье Антуан 2 0.09
Youssuf Sylla 2 0.09
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.17
Чарльз-Кук Риган 3 0.13
Gary Magnee 2 (1) 0.09
Пантович Милош 2 0.09
Палссон Виктор 2 0.09
Yentil van Genechten 2 0.09
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 6 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Rune Paeshuyse 3 0
Битумазала Натан 1 1
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Ламбер Борис 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Эмон Рено 1 0
Пантович Милош 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Байе Брандон 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
6
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Эйпен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

0
9
Спортинг Шарлеруа
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Эйпен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
19

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

19
11
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
10
53%
3
27%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
7
37%
4
18%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90

Забито

24
26
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
6
23%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
11
46%
5
19%
76-90

Пропущено

38
41
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
8%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
3
8%
10
24%
61-75
11
29%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
13 раз 57%
0
6 раз 26%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
3
8
3
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
5
1
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
4
19
3
20
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Спортинг Шарлеруа 1:0 Эйпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный