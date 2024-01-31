Тур: 23. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Конец матча
Ход матча
59'
66'
1:0
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
14
Деом
Жером
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|4
|0.17
|Даббаг Одай
|4
|0.17
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.17
|Зоргане Адем
|2
|0.09
|Драгснес Ветле
|2
|0.09
|Бернье Антуан
|2
|0.09
|Youssuf Sylla
|2
|0.09
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.13
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.09
|Палссон Виктор
|2
|0.09
|Yentil van Genechten
|2
|0.09
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|6
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Ламбер Борис
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эйпен
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
6
Спортинг Шарлеруа
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Эйпен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
0
9
Спортинг Шарлеруа
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
43% (10)
13% (3)
Эйпен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
25
19
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
19
11
4 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
10
53%
3
27%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
20%
4
27%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
7
37%
4
18%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
5
26%
6
27%
76-90
Забито
24
26
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
7 Не забивали 6
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
6
23%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
2
8%
6
23%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
11
46%
5
19%
76-90
Пропущено
38
41
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
8%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
6
16%
4
10%
46-60
3
8%
10
24%
61-75
11
29%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1
Эйпен
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:3
4 раза 36%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:3
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
7 раз 30%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
1
13 раз 57%
0
6 раз 26%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
38
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
75
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
518
419
320
221
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6