Тур: 23. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
22' Желтая карточкаГрошовски Патрик
45' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
45' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
47' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
0:1
54' Гол в свои воротаРикка Федерико
79' Желтая карточкаГаларса Матиас
1:1
80' ПенальтиШрейверс Сьебе
83' Желтая карточкаЭль-Уади Закария
84' Желтая карточкаКуэста Карлос
2:1
90' ГолПлетинкс Эвауд
90'+8
Ход матча
22'
45'
45'
47'
54'
0:1
79'
80'
1:1
83'
84'
85'
90'
2:1
88
Мазиз
Юссеф
14
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Нкуба КенЗащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Генк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.63
Среднее время на гол
67
144
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
2.63
2.33
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|4
|0.17
|Мазиз Юссеф
|4
|0.17
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.13
|Мендиль Хамза
|3
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.13
|Richie Sagrado
|2
|0.09
|Nachon Nsingi
|1
|0.04
|Мисао Кенто
|1
|0.04
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Шломо Раз
|1
|0.04
|Муеанта Супханат
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.04
|Joel Schingtienne
|1
|0.04
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.26
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.26
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.22
|Муньос Даниэль
|5
|0.22
|Сор Коллинс
|5
|0.22
|Зекири Анди
|4
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.13
|Фадера Алию
|3
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Куэста Карлос
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Галарса Матиас
|1
|0.04
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|7
|0
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Плетинкс Эвауд
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Пейнтсил Джозеф
|5
|1
|Куэста Карлос
|5
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Артеага Херардо
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Зекири Анди
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Эль-Уади Закария
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
1
Упущенные победы
4
24
АХ Лёвен
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Генк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
10
30
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Забито
10
24
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
30%
2
8%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90
Пропущено
27
12
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
3
25%
76-90
Забито
29
42
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
8
28%
3
7%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
1
3%
8
19%
61-75
8
28%
10
24%
76-90
Пропущено
39
26
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
13%
5
19%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
9
23%
4
15%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
7
18%
6
23%
61-75
8
21%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4
Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Генк
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
74
39
65
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
29
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
203
617
1211
320
914
122
320
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6