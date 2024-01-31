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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
АХ Лёвен
2:1
Конец матча
Генк
0'
22' Желтая карточка
Грошовски Патрик
45' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
45' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
47' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
0:1
54' Гол в свои ворота
Рикка Федерико
79' Желтая карточка
Галарса Матиас
1:1
80' Пенальти
Шрейверс Сьебе
83' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
84' Желтая карточка
Куэста Карлос
2:1
90' Гол
Плетинкс Эвауд
90'+8
1
Лейсен
Тобе
52
Richie
Sagrado
28
Плетинкс
Эвауд
23
Joel
Schingtienne
18
Мигель
Флориан
6
Дом
Джорен
14
Рикка
Федерико
8
Шрейверс
Сьебе
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
26
Вандервоордт
Маартен
77
Эль-Уади
Закария
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
22
Соболь
Эдуард
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
28
Пейнтсил
Джозеф
99
Арокодаре
Толуваласе
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
АХ Лёвен
4-4-2
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Генк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
21.4%
71.5%
1 победа 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
3:1
ТМК
4:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.63

Среднее время на гол

67
144

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

2.63
2.33

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 4 0.17
Мазиз Юссеф 4 0.17
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.13
Мендиль Хамза 3 0.13
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.13
Richie Sagrado 2 0.09
Nachon Nsingi 1 0.04
Мисао Кенто 1 0.04
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Шломо Раз 1 0.04
Муеанта Супханат 1 0.04
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Ezechiel Banzuzi 1 0.04
Joel Schingtienne 1 0.04
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 6 0.26
Арокодаре Толуваласе 6 0.26
Хейнен Бриан 5 (2) 0.22
Муньос Даниэль 5 0.22
Сор Коллинс 5 0.22
Зекири Анди 4 0.17
Эль-Ханнус Билаль 3 0.13
Фадера Алию 3 0.13
Кайембе Йорис 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Куэста Карлос 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Галарса Матиас 1 0.04
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 7 0
Торстейнссон Йон 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Мигель Флориан 4 0
Richie Sagrado 2 1
Влитинк Тибо 3 0
Плетинкс Эвауд 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Рикка Федерико 1 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Пейнтсил Джозеф 5 1
Куэста Карлос 5 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Артеага Херардо 2 1
Грошовски Патрик 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Зекири Анди 2 0
Маккензи Марк 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Эль-Уади Закария 2 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
АХ Лёвен
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Генк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

4
24
АХ Лёвен
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Генк
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
5
26%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Забито

10
24
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
3
30%
2
8%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
2
8%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
30%
6
25%
76-90

Пропущено

27
12
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
5
19%
3
25%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
3
25%
76-90

Забито

29
42
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
8
28%
3
7%
1-15
4
14%
6
14%
16-30
4
14%
7
17%
31-45
4
14%
8
19%
46-60
1
3%
8
19%
61-75
8
28%
10
24%
76-90

Пропущено

39
26
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
13%
5
19%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
9
23%
4
15%
31-45
7
18%
2
8%
46-60
7
18%
6
23%
61-75
8
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2
АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4
Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Генк

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:2
4 раза 17%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 52%
0
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
3
9
2.5
6
5
1
11
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
2
9
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
20
3
6
17
1.5
12
11
3
20
2.5
9
14
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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      Пейнтсил Джозеф уходит с поля. Зекири Анди выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч АХ Лёвен 2:1 Генк онлайн

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