Тур: 23. Стадион: Жозеф Марьен.
3:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолНильссон Хокан
2:0
32' ПенальтиПуэртас Кэмерон
3:0
52' ПенальтиЭль-Амин Амура Мохамед
3:1
64' ГолВела Карлос
77' Желтая карточкаДвомо Пьер
79' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
83' Желтая карточкаСампайо Филипе
90' Желтая карточкаФрансуа Гийом
3:2
90' ГолБирон Микаэль
90'+7
Ход матча
23'
32'
2:0
52'
64'
3:1
76'
77'
79'
83'
90'
90'
3:2
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Дони АрноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Садики НоаНападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
-
15 Sada Diallo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (1)
|0.65
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.43
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.26
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.22
|Лапуссен Лоик
|3
|0.13
|Родригес Кевин II
|3
|0.13
|Сайкс Росс
|3
|0.13
|Терхо Каспер
|2
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.35
|Бирон Микаэль
|4 (1)
|0.17
|Ilay Camara
|2
|0.09
|Мерсье Ксавье
|2
|0.09
|Мбуп Пате
|2
|0.09
|Да Сильва Флоран
|2
|0.09
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Нильссон Хокан
|6
|0
|Ванхутт Шарль
|6
|0
|Макаллистер Кевин
|5
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Морис Антони
|0
|1
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|1
|Ilay Camara
|4
|1
|Двомо Пьер
|5
|0
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сампайо Филипе
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
РВДМ 47
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
10
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
РВДМ 47
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
22
9
Унион Сент-Жиллуаз
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
РВДМ 47
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
29
15
17 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
9
31%
2
13%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
7
47%
76-90
Пропущено
12
27
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
4
33%
5
19%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
10
37%
76-90
Забито
22
12
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
4
18%
4
33%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
38%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
2
11%
76-90
Забито
51
27
30 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
10%
0
0%
1-15
12
24%
5
19%
16-30
13
25%
6
22%
31-45
8
16%
3
11%
46-60
5
10%
6
22%
61-75
8
16%
7
26%
76-90
Пропущено
25
45
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
1
4%
6
13%
1-15
4
16%
8
18%
16-30
8
32%
7
16%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
2
8%
8
18%
61-75
8
32%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
102
38
57
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
74
39
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
176
176
617
914
221
320
122
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (3)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6