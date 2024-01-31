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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
3:2
Конец матча
РВДМ 47
0'
1:0
23' Гол
Нильссон Хокан
2:0
32' Пенальти
Пуэртас Кэмерон
3:0
52' Пенальти
Эль-Амин Амура Мохамед
3:1
64' Гол
Вела Карлос
77' Желтая карточка
Двомо Пьер
79' Желтая карточка
Лапуссен Лоик
83' Желтая карточка
Сампайо Филипе
90' Желтая карточка
Франсуа Гийом
3:2
90' Гол
Бирон Микаэль
90'+7
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
33
Дефурни
Тео
29
Сарр
Мамаду-Наби
94
Сампайо
Филипе
43
David
Sousa
21
Самбу
Марсони
11
Адарамола
Тайо
17
Ilay
Camara
6
Двомо
Пьер
77
Рен-Аделед
Жефф
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
РВДМ 47
5-4-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:3
ПДБ
2:1
ПДБ
0:2
ПДБ
2:1
ПДБ
3:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 15 (1) 0.65
Нильссон Хокан 10 (3) 0.43
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.26
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.22
Лапуссен Лоик 3 0.13
Родригес Кевин II 3 0.13
Сайкс Росс 3 0.13
Терхо Каспер 2 0.09
Кастро-Монтес Алессио 1 0.04
Расмуссен Матиас 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.35
Бирон Микаэль 4 (1) 0.17
Ilay Camara 2 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.09
Мбуп Пате 2 0.09
Да Сильва Флоран 2 0.09
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 6 0
Нильссон Хокан 6 0
Ванхутт Шарль 6 0
Макаллистер Кевин 5 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Морис Антони 0 1
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 1
Ilay Camara 4 1
Двомо Пьер 5 0
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сампайо Филипе 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
РВДМ 47
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
10
Унион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
РВДМ 47
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

22
9
Унион Сент-Жиллуаз
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
РВДМ 47
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

29
15
17 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
3%
0
0%
1-15
7
24%
3
20%
16-30
9
31%
2
13%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
7
47%
76-90

Пропущено

12
27
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
4
33%
5
19%
16-30
3
25%
3
11%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
3
25%
10
37%
76-90

Забито

22
12
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
4
18%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
4
18%
4
33%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
38%
4
22%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
38%
2
11%
76-90

Забито

51
27
30 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
10%
0
0%
1-15
12
24%
5
19%
16-30
13
25%
6
22%
31-45
8
16%
3
11%
46-60
5
10%
6
22%
61-75
8
16%
7
26%
76-90

Пропущено

25
45
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
1
4%
6
13%
1-15
4
16%
8
18%
16-30
8
32%
7
16%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
2
8%
8
18%
61-75
8
32%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1
Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
10
2
1.5
3
8
5
7
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
4
1.5
3
9
4
7
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
17
6
17
6
1.5
6
17
9
14
2.5
2
21
3
20
3.5
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 22 12 8 2 42 - 24 44
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 22 10 9 3 39 - 24 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Мехелен
 22 8 4 10 25 - 27 28
9.
Сент-Трейден
 22 6 10 6 25 - 32 28
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
12.
Стандард
 23 5 9 9 20 - 32 24
13.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
14.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
15.
РВДМ 47
 23 5 6 12 25 - 47 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
9.
Мехелен
 11 5 2 4 13 - 8 17
10.
Сент-Трейден
 11 4 4 3 10 - 12 16
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
14.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 18 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 18 - 13 17
5.
Гент
 10 4 4 2 13 - 10 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 11 2 4 5 11 - 22 10
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (3)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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