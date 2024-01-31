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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Манчестер Сити
 
Позже
Бёрнли
Прогнозы 134
Манчестер Сити 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Бёрнли 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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31
Эдерсон
Мораес
82
Льюис
Рико
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
27
Луис
Матеус
II
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
11
Доку
Жереми
19
Альварес
Хулиан
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
18
Экдаль
Хьяльмар
28
Аль-Дахиль
Амин
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
Манчестер Сити
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Бёрнли

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

81%
14.3%
4.7%
17 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
К
6:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
КЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
К
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
К
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

3.82
2.4

Среднее время на гол

23
37

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.5
0.64

Среднее время на гол

180
141

Всего голов

47
31

Голов в среднем за матч

2.24
1.48

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.7
Альварес Хулиан 6 (1) 0.3
Силва Бернарду 6 0.3
Фоден Фил 5 0.25
Родри Эрнандес 4 0.2
Грилиш Джек 3 0.15
Доку Жереми 2 0.1
Аке Натан 2 0.1
Аканджи Мануэль 2 0.1
Де Брёйне Кевин 1 0.05
Бобб Оскар 1 0.05
Льюис Рико 1 0.05
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.19
Амдуни Зеки 4 0.19
Одоберт Уилсон 3 0.14
Браунхилл Джош 3 0.14
Родригес Джей 2 (1) 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.1
Тэйлор Чарли 1 0.05
Берге Сандер 1 0.05
Колеошо Лука 1 0.05
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 7 1
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 5 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6
Манчестер Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Бёрнли
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
22

Упущенные победы

23
6
Манчестер Сити
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
70% (14)
20% (4)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Бёрнли
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
23

Упущенные победы

28
12

Голы по времени матча

Забито

23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
17%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
4
40%
6
35%
76-90

Забито

25
13
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
7
28%
3
23%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Забито

48
23
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
6
13%
4
17%
1-15
7
15%
2
9%
16-30
8
17%
5
22%
31-45
7
15%
4
17%
46-60
9
19%
4
17%
61-75
11
23%
4
17%
76-90

Пропущено

23
40
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
8
20%
16-30
6
26%
6
15%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
6
26%
9
23%
61-75
7
30%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Бёрнли

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
9
3
6
2.5
1
10
2
7
3.5
1
10
2
7
4.5
1
10
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
8
3
1.5
3
7
6
5
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
13
8
15
5
1.5
5
16
9
11
2.5
1
20
3
17
3.5
1
20
2
18
4.5
1
20
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
3.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 22-го тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" на своём поле будет принимать "Бёрнли". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 15 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 134
Манчестер Сити 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Бёрнли 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Бёрнли
1.14
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9.80
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23.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли

Исход игры
Манчестер Сити
98.5% (133)
Ничья
0.7% (1)
Бёрнли
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
25.9% (35)
3:0 Манчестер Сити
25.2% (34)
3:1 Манчестер Сити
13.3% (18)
2:1 Манчестер Сити
5.9% (8)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (5)
4:1 Манчестер Сити
3% (4)
3:2 Манчестер Сити
2.2% (3)
1:0 Манчестер Сити
2.2% (3)
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