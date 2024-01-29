Тур: 22. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Бёрнли
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
81%
14.3%
4.7%
17 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
15 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
3.82
2.4
Среднее время на гол
23
37
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.5
0.64
Среднее время на гол
180
141
Всего голов
47
31
Голов в среднем за матч
2.24
1.48
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.7
|Альварес Хулиан
|6 (1)
|0.3
|Силва Бернарду
|6
|0.3
|Фоден Фил
|5
|0.25
|Родри Эрнандес
|4
|0.2
|Грилиш Джек
|3
|0.15
|Доку Жереми
|2
|0.1
|Аке Натан
|2
|0.1
|Аканджи Мануэль
|2
|0.1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.05
|Бобб Оскар
|1
|0.05
|Льюис Рико
|1
|0.05
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.19
|Амдуни Зеки
|4
|0.19
|Одоберт Уилсон
|3
|0.14
|Браунхилл Джош
|3
|0.14
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.1
|Тэйлор Чарли
|1
|0.05
|Берге Сандер
|1
|0.05
|Колеошо Лука
|1
|0.05
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|7
|1
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|5
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (9)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бёрнли
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Манчестер Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Бёрнли
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
22
Упущенные победы
23
6
Манчестер Сити
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
70% (14)
20% (4)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Бёрнли
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
23
Упущенные победы
28
12
Голы по времени матча
Забито
23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
4
17%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
2
9%
2
20%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
4
40%
6
35%
76-90
Забито
25
13
7 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
6
24%
2
15%
61-75
7
28%
3
23%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
5
38%
3
13%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
3
23%
6
26%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Забито
48
23
21 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 8
6
13%
4
17%
1-15
7
15%
2
9%
16-30
8
17%
5
22%
31-45
7
15%
4
17%
46-60
9
19%
4
17%
61-75
11
23%
4
17%
76-90
Пропущено
23
40
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
2
9%
4
10%
1-15
2
9%
8
20%
16-30
6
26%
6
15%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
6
26%
9
23%
61-75
7
30%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2
Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Бёрнли
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:2
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
3
6 раз 30%
1
3 раза 15%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
29
36
110
27
110
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
83
37
65
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
138
155
516
911
120
317
120
218
120
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|38 - 33
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|17 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли
Исход игры
Манчестер Сити
100% (40)
Ничья
0% (0)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
29.73% (11)
Нет
70.27% (26)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
32.5% (13)
2:0 Манчестер Сити
30% (12)
3:1 Манчестер Сити
17.5% (7)
2:1 Манчестер Сити
5% (2)
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