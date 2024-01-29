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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
 
Позже
Челси
Прогнозы 42
Ливерпуль 78.6% (33)
X 14.3% (6)
Челси 7.1% (3)
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Ливерпуль
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Ливерпуль
Челси

История личных встреч

Ливерпуль
Челси

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

47 матчей

34%
34%
32%
16 побед 16 ничьих 15 побед

Первый тайм

17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Среднее время на гол

64
83

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.11
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

58
55

Голов в среднем за матч

1.23
1.17

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 14 (4) 0.67
Нуньес Дарвин 7 0.33
Жота Диогу 7 0.33
Гакпо Коди 3 0.14
Диас Луис 3 0.14
Александер-Арнольд Трент 2 0.1
Собослаи Доминик 2 0.1
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Макаллистер Алексис 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Эллиотт Харви 1 0.05
Эндо Ватару 1 0.05
Робертсон Эндрю 1 0.05
Цимикас Костас 0 0
Гомес Джо 0 0
Брэдли Конор 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 9 (5) 0.43
Джексон Николас 7 0.33
Стерлинг Рахим 5 0.24
Мудрик Михаил 3 0.14
Мадуэке Нони 2 (1) 0.1
Фернандес Энцо 2 (1) 0.1
Колвилл Леви 1 0.05
Силва Тьяго 1 0.05
Нкунку Кристофер 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Броя Армандо 1 0.05
Чуквуэмека Карни 1 0.05
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Эндо Ватару 5 0
Александер-Арнольд Трент 5 0
Нуньес Дарвин 5 0
Жота Диогу 2 1
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Салах Мохамед 2 0
Гомес Джо 2 0
Конате Ибраима 2 0
Диас Луис 2 0
Робертсон Эндрю 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Брэдли Конор 1 0
Юрген Клопп 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 8 0
Галлахер Конор 5 1
Палмер Коул 6 0
Гюсто Мало 4 1
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Кайседо Мойсес 5 0
Фернандес Энцо 5 0
Дисаси Аксель 4 0
Силва Тьяго 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

1
4
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

19
18
Ливерпуль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Челси
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
4
22%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

21
18
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
12
57%
2
11%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

45
34
15 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
2
4%
3
9%
1-15
4
9%
8
24%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
6
13%
9
26%
61-75
19
42%
5
15%
76-90

Пропущено

20
32
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
15%
4
13%
1-15
6
30%
3
9%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
25%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0
Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4

Результаты матчей

Ливерпуль
Челси

Точный счет

3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:4
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
2
1.5
6
5
7
3
2.5
3
8
2
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
16
5
15
6
1.5
10
11
9
12
2.5
6
15
3
18
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
3.
Арсенал
 Заявка 21 13 4 4 42 - 20 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 21 13 4 4 43 - 27 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Брайтон
 Заявка 21 8 8 5 38 - 33 32
9.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
10.
Ньюкасл
 Заявка 21 9 2 10 41 - 32 29
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 21 7 3 11 28 - 36 24
14.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 21 5 6 10 22 - 34 21
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 21 5 5 11 26 - 38 20
17.
Эвертон
 Заявка 21 8 3 10 24 - 28 17
18.
Лутон Таун
 Заявка 20 4 4 12 25 - 39 16
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 21 2 4 15 17 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 10 9 1 0 29 - 8 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
9.
Фулхэм
 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
15.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 13 - 17 8
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
4.
Арсенал
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 10 3 3 4 16 - 19 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
16.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
17.
Эвертон
 Заявка 10 5 1 4 13 - 16 6
18.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
19.
Ньюкасл
 Заявка 10 1 2 7 16 - 22 5
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 2 8 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Фулхэм Пальинья Жоау 8
Ньюкасл Гимараэс Бруно 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Ливерпуль 78.6% (33)
    X 14.3% (6)
    Челси 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Челси
    1.63
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    5.30
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    5.40
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси

    Исход игры
    Ливерпуль
    78.6% (33)
    Ничья
    14.3% (6)
    Челси
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.62% (33)
    Меньше
    15.38% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (36)
    Нет
    7.69% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    54.8% (23)
    3:1 Ливерпуль
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    1:0 Ливерпуль
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
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    Ливерпуль
    Челси
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