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Главный тренер: Клопп Юрген
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
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История личных встреч
Ливерпуль
Челси
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
47 матчей
34%
34%
32%
16 побед 16 ничьих 15 побед
Первый тайм
17%
51.1%
31.9%
8 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
29.8%
40.4%
29.8%
14 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Среднее время на гол
64
83
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.11
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
58
55
Голов в среднем за матч
1.23
1.17
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|14 (4)
|0.67
|Нуньес Дарвин
|7
|0.33
|Жота Диогу
|7
|0.33
|Гакпо Коди
|3
|0.14
|Диас Луис
|3
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.1
|Собослаи Доминик
|2
|0.1
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Эллиотт Харви
|1
|0.05
|Эндо Ватару
|1
|0.05
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Брэдли Конор
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|9 (5)
|0.43
|Джексон Николас
|7
|0.33
|Стерлинг Рахим
|5
|0.24
|Мудрик Михаил
|3
|0.14
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.1
|Фернандес Энцо
|2 (1)
|0.1
|Колвилл Леви
|1
|0.05
|Силва Тьяго
|1
|0.05
|Нкунку Кристофер
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Броя Армандо
|1
|0.05
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.05
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Эндо Ватару
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Нуньес Дарвин
|5
|0
|Жота Диогу
|2
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|8
|0
|Галлахер Конор
|5
|1
|Палмер Коул
|6
|0
|Гюсто Мало
|4
|1
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Фернандес Энцо
|5
|0
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Челси
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
1
4
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Челси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
19
18
Ливерпуль
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Челси
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
71% (15)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
7
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
10
18
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
4
22%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Забито
21
18
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
12
57%
2
11%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Забито
45
34
15 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
2
4%
3
9%
1-15
4
9%
8
24%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
5
11%
3
9%
46-60
6
13%
9
26%
61-75
19
42%
5
15%
76-90
Пропущено
20
32
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
15%
4
13%
1-15
6
30%
3
9%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
2
10%
7
22%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
25%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0
Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4
Результаты матчей
Ливерпуль
Челси
Точный счет
3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:4
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
1
6 раз 29%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
82
65
73
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
29
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
165
156
1011
912
615
318
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|14
|6
|1
|47 - 18
|48
|2.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|48 - 23
|43
|3.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|42 - 20
|43
|4.
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|43 - 27
|43
|5.
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 31
|40
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|38 - 33
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 31
|31
|10.
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|41 - 32
|29
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|28 - 36
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|29 - 33
|22
|15.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 34
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|26 - 38
|20
|17.
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|24 - 28
|17
|18.
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|25 - 39
|16
|19.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 42
|12
|20.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|17 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|29 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|5.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|24 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|9.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 17
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 13
|7
|17.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|16 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|8
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|8
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Исход игры
Ливерпуль
78.6% (33)
Ничья
14.3% (6)
Челси
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
84.62% (33)
Меньше
15.38% (6)
Обе команды забьют
Да
92.31% (36)
Нет
7.69% (3)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
54.8% (23)
3:1 Ливерпуль
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
1:0 Ливерпуль
7.1% (3)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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