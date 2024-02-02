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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Алмере Сити
0:0
Первый тайм: 20'
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Эксельсиор
3.70
3.60
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3.70
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Катлайн
Йоанн
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
6
Пенья
Альваро
27
Ван
ла
Парра
Райив
9
Робине
Тома
1
Ван
Гассел
Стейн
5
Виделль
Каспер
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
2
Хореман
Сибе
33
Бас
Юлиан
10
Гаудмейн
Кензо
12
Загре
Артур
11
Удденес
Оскар
9
Пэрротт
Трой
14
Дриауех
Каухайб
Алмере Сити
3-4-1-2
Эксельсиор
3-4-3

История личных встреч

Алмере Сити
Эксельсиор

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:0
ПД
3:0
ПД
4:4
ПД
4:1
ПД
4:6
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
5:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

2.5
2.17

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

19
2

Голов в среднем за матч

3.17
0.5

Среднее время на гол

28
180

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.9
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

31
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 7 (2) 0.35
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.1
Якобс Йоей 2 0.1
Китала Янн 2 0.1
Катлайн Йоанн 1 0.05
Ван ла Парра Райив 1 0.05
Мбе Со Лоик 1 0.05
Хансен Корнелиус 1 0.05
Пост Данни 1 0.05
Пенья Альваро 1 0.05
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 6 0.3
Аграфиотис Николас 5 0.25
Дриауех Каухайб 4 0.2
Лампру Лазарос 3 0.15
Удденес Оскар 3 0.15
Хореман Сибе 2 0.1
Бас Юлиан 2 0.1
Загре Артур 1 0.05
Оморова Ричи 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Ньивпорт Свен 1 0.05
Виделль Каспер 1 0.05
Санчес-Фернандес Деренсили 1 0.05
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 5 1
Флоранюс Шерел 5 0
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 4 0
Якобс Йоей 3 0
Робине Тома 2 0
Ройо Манел 2 0
Барбе Тео 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Китала Янн 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Пенья Альваро 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 1
Лампру Лазарос 3 1
Бас Юлиан 4 0
Хореман Сибе 3 0
Дриауех Каухайб 3 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Пэрротт Трой 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Ньивпорт Свен 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
8
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эксельсиор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

6
12
Алмере Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Эксельсиор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Пропущено

17
21
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
1
6%
7
33%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
7
41%
4
19%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
28%
8
50%
61-75
4
22%
3
19%
76-90

Забито

20
31
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
9
45%
8
26%
76-90

Пропущено

35
37
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
6
17%
2
5%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
2
6%
10
27%
46-60
10
29%
12
32%
61-75
11
31%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1
Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Эксельсиор

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
4
15
1.5
11
8
1
18
2.5
3
16
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 19 18 1 0 62 - 8 55
2.
Фейеноорд
 Заявка 19 13 4 2 55 - 17 43
3.
Твенте
 Заявка 19 11 5 3 36 - 21 38
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 19 10 5 4 41 - 22 35
5.
Аякс
 Заявка 19 10 4 5 49 - 40 34
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 19 7 6 6 32 - 28 27
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 19 7 5 7 25 - 25 26
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 19 6 8 5 38 - 33 26
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 19 6 5 8 18 - 30 23
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 20 4 10 6 32 - 36 22
12.
Херенвен
 Заявка 19 6 3 10 28 - 37 21
13.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 20 5 6 9 19 - 36 21
14.
Утрехт
 Заявка 19 4 8 7 19 - 28 20
15.
Хераклес
 Заявка 19 5 4 10 25 - 45 19
16.
Валвейк
 Заявка 19 4 3 12 20 - 38 15
17.
Волендам
 Заявка 19 3 3 13 19 - 43 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 31 - 5 30
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 10 6 3 1 26 - 8 21
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
10.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12.
Хераклес
 Заявка 10 3 2 5 13 - 24 11
13.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Валвейк
 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
17.
Волендам
 Заявка 9 2 1 6 8 - 18 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
4.
Твенте
 Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 10 4 3 3 25 - 25 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
8.
Утрехт
 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 5 2 17 - 18 11
10.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 19 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 10 2 4 4 16 - 20 10
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 21 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 17 (7)
Аякс Бробби Брайан 14 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Валвейк Мейерс Арон 6
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 14'
      Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.
    • 13'
      Пеер Копмейнерс пробил со штрафного прямо в стенку
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Пири Кик из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Пенья Альваро
    • 12'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Алмере Сити пытается что-то создать.
    • 11'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Пири Кик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Пири Кик успешно блокирует удар.
    • 11'
      Йоей Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Эксельсиор.
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    Алмере Сити
    Ничья
    Эксельсиор
    3.70
    3.60
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