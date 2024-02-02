Тур: 20. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Robin Hensgens
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
3
Пири
Кик
33
Бас
Юлиан
12
Загре
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Загре АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Эксельсиор
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
2.5
2.17
Среднее время на гол
36
41
Всего голов
19
2
Голов в среднем за матч
3.17
0.5
Среднее время на гол
28
180
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.9
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
31
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|7 (2)
|0.35
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.1
|Якобс Йоей
|2
|0.1
|Китала Янн
|2
|0.1
|Катлайн Йоанн
|1
|0.05
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.05
|Мбе Со Лоик
|1
|0.05
|Хансен Корнелиус
|1
|0.05
|Пост Данни
|1
|0.05
|Пенья Альваро
|1
|0.05
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|6
|0.3
|Аграфиотис Николас
|5
|0.25
|Дриауех Каухайб
|4
|0.2
|Лампру Лазарос
|3
|0.15
|Удденес Оскар
|3
|0.15
|Хореман Сибе
|2
|0.1
|Бас Юлиан
|2
|0.1
|Загре Артур
|1
|0.05
|Оморова Ричи
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Ньивпорт Свен
|1
|0.05
|Виделль Каспер
|1
|0.05
|Санчес-Фернандес Деренсили
|1
|0.05
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|5
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|4
|0
|Якобс Йоей
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Барбе Тео
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Китала Янн
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Пенья Альваро
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|1
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Бас Юлиан
|4
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Пэрротт Трой
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
8
Алмере Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эксельсиор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
6
12
Алмере Сити
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Эксельсиор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Пропущено
17
21
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
12%
1
5%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
1
6%
7
33%
46-60
5
29%
29%
4
19%
61-75
7
41%
4
19%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
28%
8
50%
61-75
4
22%
3
19%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
3
15%
3
10%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
2
10%
7
23%
61-75
9
45%
8
26%
76-90
Пропущено
35
37
12 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
6
17%
2
5%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
3
8%
31-45
2
6%
10
27%
46-60
10
29%
12
32%
61-75
11
31%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1
Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1
Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 Ден Бош - Эксельсиор 1:2 Волендам - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Результаты матчей
Алмере Сити
Эксельсиор
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
2:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
5
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
91
27
64
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
172
415
118
118
316
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|62 - 8
|55
|2.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|55 - 17
|43
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 21
|38
|4.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|41 - 22
|35
|5.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|49 - 40
|34
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|32 - 28
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 25
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|38 - 33
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 30
|23
|11.
|0:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|32 - 36
|22
|12.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|28 - 37
|21
|13.
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 36
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 28
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 45
|19
|16.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|20 - 38
|15
|17.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|19 - 43
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|31 - 5
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 8
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 24
|11
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 18
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|25 - 25
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 18
|11
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 19
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|21 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|17 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Валвейк
|Мейерс Арон
|6
|Витесс
|Ороз Алоис
|6