Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Кензо Гудмийн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Кензо Гудмийн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Кензо Гудмийн наказан за толчок Хансен Корнелиус

88' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Сеймор Серано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эксельсиор пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эксельсиор

85' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Науйокс Ноа нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

83' Сандра Сиссе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Сандра Сиссе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

79' Сандра Сиссе получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Эксельсиор

78' Катлайн Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Редуан Эль-Якуби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор в офсайде

75' Игра в одни ворота сейчас. Эксельсиор доминирует и владеет мячом

75' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

67' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Оооо... вот это был удар! Катлайн Йоанн должен был забить с этой позиции.

66' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Редуан Эль-Якуби.

65' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Пенья Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

55' Пенья Альваро получил желтую карточку от судьи

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удденес Оскар наказан за толчок Йоей Якобс

50' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Матч возобновлен

48' Пеер Копмейнерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Бас Юлиан получил желтую карточку от судьи

47' Безумный фол. Бас Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Пеер Копмейнерс

47' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля