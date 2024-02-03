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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Герта
0:0
Перерыв
Гамбург
0'
40' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
45' Желтая карточка
Ферай Иммануэль

Ход матча

40'
Кемпф Марк-Оливер
 
45'
 
Ферай Иммануэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Гамбург
3.55
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3.80
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3.70
Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
22
Marten
Winkler
18
Баркок
Аймен
5
Бухалакис
Андреас
27
Дардаи
Палко
25
Табакович
Харис
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
35
Амброзиус
Стефан
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
27
Жан-Люк
Домпе
Герта
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Герта
Гамбург

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

К
3:3
Б2
3:0
ПОЗПИВБ
0:2
ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 10 (1) 0.5
Нидерлехнер Флориан 6 0.3
Резе Фабиан 4 (1) 0.2
Превляк Смаил 4 0.2
Кенни Джонджо 3 0.15
Marten Winkler 2 0.1
Шерхант Дерри 2 0.1
Бухалакис Андреас 1 0.05
Кемпф Марк-Оливер 1 0.05
Дардаи Палко 1 0.05
Гехтер Линус 1 0.05
Клеменс Паскаль 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 13 0.65
Бенеш Ласло 10 (3) 0.5
Джатта Бейкери 4 0.2
Ферай Иммануэль 3 0.15
Жан-Люк Домпе 2 0.1
Мухайм Миро 2 0.1
Рейс Людовит 1 0.05
Мефферт Йонас 1 0.05
Хайер Моритц 1 0.05
Рамос Гильерме 1 0.05
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 5 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кемпф Марк-Оливер 2 1
Бухалакис Андреас 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Табакович Харис 2 0
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 6 0
Джатта Бейкери 6 0
Рамос Гильерме 4 1
Хаджикадунич Деннис 5 0
Мухайм Миро 3 1
Бенеш Ласло 4 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Рейс Людовит 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Ферай Иммануэль 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гамбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
13
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

9
17
Герта
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Гамбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
23%
6
33%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Пропущено

21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
5%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
7
33%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
5
24%
1
10%
76-90

Забито

38
39
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
5
13%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
10
26%
7
18%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
9
23%
76-90

Пропущено

29
25
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
2
7%
6
24%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
9
31%
4
16%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1
Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1

Результаты матчей

Герта
Гамбург

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Герта
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
7
2
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
1
8
2
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
6
4
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
1.5
13
6
6
13
2.5
4
15
3
16
3.5
1
18
2
17
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
3.
Гамбург
 0:0 20 10 5 5 38 - 26 35
4.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
9.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
10.
Герта
 0:0 20 7 6 7 36 - 31 27
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 0:0 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
7.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
8.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
9.
Герта
 0:0 10 4 4 2 21 - 9 16
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
12.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
13.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Гамбург
 0:0 11 3 5 3 17 - 16 14
7.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 0:0 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Иммануэль Ферай получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Кемпф Марк-Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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