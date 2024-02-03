Тур: 20. Стадион: Олимпиаштадион.
Ход матча
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
28
Мухайм
Миро
20
Немет
Ондраш
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Герта
Гамбург
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|10 (1)
|0.5
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.3
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.2
|Превляк Смаил
|4
|0.2
|Кенни Джонджо
|3
|0.15
|Marten Winkler
|2
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.1
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.05
|Дардаи Палко
|1
|0.05
|Гехтер Линус
|1
|0.05
|Клеменс Паскаль
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|13
|0.65
|Бенеш Ласло
|10 (3)
|0.5
|Джатта Бейкери
|4
|0.2
|Ферай Иммануэль
|3
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.1
|Мухайм Миро
|2
|0.1
|Рейс Людовит
|1
|0.05
|Мефферт Йонас
|1
|0.05
|Хайер Моритц
|1
|0.05
|Рамос Гильерме
|1
|0.05
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|1
|Бухалакис Андреас
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|6
|0
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Рамос Гильерме
|4
|1
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|Мухайм Миро
|3
|1
|Бенеш Ласло
|4
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гамбург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
13
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Гамбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
9
17
Герта
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Гамбург
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
23%
6
33%
61-75
2
9%
5
28%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
4
27%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
2
13%
2
10%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
4
25%
6
29%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
13%
4
19%
76-90
Пропущено
21
10
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
5%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
7
33%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
5
24%
1
10%
76-90
Забито
38
39
22 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
5 Не забивали 0
5
13%
4
10%
1-15
7
18%
6
15%
16-30
10
26%
7
18%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
6
16%
8
21%
61-75
4
11%
9
23%
76-90
Пропущено
29
25
9 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
2
7%
6
24%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
9
31%
4
16%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1
Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1
Результаты матчей
Герта
Гамбург
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
9 раз 47%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Герта
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
72
45
36
27
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
64
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
136
613
415
316
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|11
|9
|0
|38 - 18
|42
|2.
|20
|11
|3
|6
|36 - 28
|36
|3.
|0:0
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|32 - 24
|35
|5.
|19
|9
|4
|6
|40 - 25
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|20
|8
|4
|8
|29 - 38
|28
|9.
|20
|7
|7
|6
|38 - 36
|28
|10.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|36 - 31
|27
|11.
|20
|7
|5
|8
|24 - 26
|26
|12.
|19
|7
|4
|8
|29 - 33
|25
|13.
|20
|6
|6
|8
|32 - 30
|24
|14.
|20
|7
|2
|11
|33 - 41
|23
|15.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|16.
|19
|6
|2
|11
|19 - 32
|20
|17.
|20
|6
|2
|12
|19 - 33
|20
|18.
|20
|1
|8
|11
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|3.
|0:0
|9
|7
|0
|2
|21 - 10
|21
|4.
|11
|5
|4
|2
|21 - 16
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|19 - 15
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|9.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|21 - 9
|16
|10.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|20 - 16
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|13.
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|15.
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|17.
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|15 - 9
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|17 - 16
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 16
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|17 - 20
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|15.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 18
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|10
|0
|4
|6
|8 - 26
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6