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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 26000
Нюрнберг
2:2
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
17' Гол
Can Uzun
32' Желтая карточка
Голлер Беньямин
1:1
41' Гол
Erik Engelhardt
49' Желтая карточка
Dave Gnaase
2:1
51' Гол
Can Uzun
57' Желтая карточка
Окунуки Кандзи
69' Желтая карточка
Маркес Иван
2:2
90' Гол
Вридт Квази
90' Желтая карточка
Гойгингер Томас
90'+9

Ход матча

17'
Can Uzun
(Окунуки Кандзи)
1:0
32'
Голлер Беньямин
 
41'
1:1
Erik Engelhardt
(Конте Кристиан)
49'
 
Dave Gnaase
51'
Can Uzun
(Браун Натаниэль)
2:1
57'
Окунуки Кандзи
 
66'
Шлаймер Лукас
Голлер Беньямин
 
66'
Векессер Эрик
Окунуки Кандзи
 
66'
 
Гойгингер Томас
Ниманн Ноэль
66'
 
Jannes Wulff
Lukas Kunze
69'
Маркес Иван
 
77'
Гюрлеен Ахмет
Маркес Иван
 
88'
 
Вридт Квази
Андруцос Танасис
88'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Dave Gnaase
88'
Хюбнер Флориан
Can Uzun
 
89'
 
Виманн Никлас
Florian Kleinhansl
90'
2:2
Вридт Квази
90'
 
Гойгингер Томас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 13
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 409
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
17
Кастроп
Йенс
6
Флик
Флориан
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
20
Андерссон
Себастьян
11
Окунуки
Кандзи
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Нюрнберг
4-3-3
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Оснабрюк

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
1:4
Б2
0:1
Б2
1:0
К
2:3
Б2
2:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

1.33
2.4

Среднее время на гол

67
37

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

72
55

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 10 (2) 0.5
Окунуки Кандзи 3 0.15
Шлаймер Лукас 3 0.15
Кастроп Йенс 3 0.15
Хандверкер Тим 2 (1) 0.1
Голлер Беньямин 2 0.1
Хаяси Даити 2 0.1
Гиамера Ян 1 0.05
Лохкемпер Феликс 1 0.05
Флик Флориан 1 0.05
Браун Натаниэль 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 6 (1) 0.3
Dave Gnaase 3 0.15
Конте Кристиан 2 0.1
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.1
Florian Kleinhansl 1 0.05
Теше Роберт 1 0.05
Вридт Квази 1 0.05
Диаките Умар 1 0.05
Макридис Хараламбос 1 0.05
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 8 1
Маркес Иван 4 1
Хорн Яннес 5 0
Матения Кристиан 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Гиамера Ян 3 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Флик Флориан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Дели Матс Мёллер 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Хунгбо Джозеф 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Думан Тайлан 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Can Uzun 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 8 0
Айдини Басхким 6 1
Кюизанс Микаэль 4 1
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

11
6
Нюрнберг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
7
28%
46-60
1
6%
7
28%
61-75
5
29%
29%
3
12%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
6
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
8
36%
5
31%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
8
29%
5
26%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
7
37%
76-90

Пропущено

39
41
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
6
15%
6
15%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
7
18%
5
12%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
3
8%
10
24%
61-75
13
33%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1
Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Оснабрюк

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
9
11
1.5
6
14
4
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
3.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
9.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
7.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
8.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
9.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
12.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
13.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Весь список
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    • 49'
      Дейв Гнаазе получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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