Тур: 20. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 26000
0'
1:0
17' ГолCan Uzun
32' Желтая карточкаГоллер Беньямин
1:1
41' ГолErik Engelhardt
49' Желтая карточкаDave Gnaase
2:1
51' ГолCan Uzun
57' Желтая карточкаОкунуки Кандзи
69' Желтая карточкаМаркес Иван
2:2
90' ГолВридт Квази
90' Желтая карточкаГойгингер Томас
90'+9
Ход матча
17'
1:0
32'
41'
49'
51'
2:1
57'
69'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 409
-
47 Владение мячом, % 53
28
Гиамера
Ян
15
Маркес
Иван
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Can
Uzun
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
46 Julian Kania
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Оснабрюк
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
1.33
2.4
Среднее время на гол
67
37
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
72
55
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|10 (2)
|0.5
|Окунуки Кандзи
|3
|0.15
|Шлаймер Лукас
|3
|0.15
|Кастроп Йенс
|3
|0.15
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.1
|Голлер Беньямин
|2
|0.1
|Хаяси Даити
|2
|0.1
|Гиамера Ян
|1
|0.05
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.05
|Флик Флориан
|1
|0.05
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|6 (1)
|0.3
|Dave Gnaase
|3
|0.15
|Конте Кристиан
|2
|0.1
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.1
|Florian Kleinhansl
|1
|0.05
|Теше Роберт
|1
|0.05
|Вридт Квази
|1
|0.05
|Диаките Умар
|1
|0.05
|Макридис Хараламбос
|1
|0.05
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|8
|1
|Маркес Иван
|4
|1
|Хорн Яннес
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
|Can Uzun
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|8
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|4
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Оснабрюк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
9
Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Оснабрюк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
11
6
Нюрнберг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
25% (5)
20% (4)
Оснабрюк
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
4
44%
76-90
Пропущено
17
25
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
5
29%
29%
2
8%
31-45
2
12%
7
28%
46-60
1
6%
7
28%
61-75
5
29%
29%
3
12%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
6
43%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
8
36%
5
31%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
8
29%
5
26%
31-45
5
18%
1
5%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
6
21%
7
37%
76-90
Пропущено
39
41
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
6
15%
6
15%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
7
18%
5
12%
31-45
5
13%
8
20%
46-60
3
8%
10
24%
61-75
13
33%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3
Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Ганза 3:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Герта 3:1 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Нюрнберг - Магдебург 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1
Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Оснабрюк
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
911
614
416
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6