  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 60000
Шальке 04
1:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
54' Желтая карточка
Тауэр Никлас
1:0
61' Гол
Караман Кенан
64' Желтая карточка
Идризи Бленди
65' Желтая карточка
Keke Topp
81' Желтая карточка
Крюгер Флориан
90'+5

Ход матча

54'
 
Тауэр Никлас
61'
Караман Кенан
1:0
62'
Keke Topp
Теродде Симон
 
62'
Мор Тобиас
Чурлинов Дарко
 
64'
Идризи Бленди
 
65'
Keke Topp
 
67'
 
Крюгер Флориан
Johan Gomez
67'
 
Хельгасон Торир
Тауэр Никлас
77'
 
Уджа Энтони
Краусе Робин
81'
 
Крюгер Флориан
83'
Латца Данни
Идризи Бленди
 
87'
 
Сиди Алассан
Филипп Райан
87'
 
Гризбек Себастьян
Hasan Kurucay
90'
Ласм Бриан
Караман Кенан
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 484 Количество передач 474
  • 50 Владение мячом, % 50
32
Мюллер
Мариус
41
Матричани
Хеннинг
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
18
Идризи
Бленди
23
Чурлинов
Дарко
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
8
Тауэр
Никлас
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
Шальке 04
4-1-2-1-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Айнтрахт Бр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:0
К
1:3
Б
3:1
Б
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 6 0.3
Теродде Симон 3 (1) 0.15
Полтер Себастьян 3 (1) 0.15
Ласм Бриан 3 0.15
Оуведжан Томас 2 0.1
Каминьски Марцин 2 0.1
Yusuf Kabadayi 2 0.1
Мёркин Дерри 1 0.05
Зегуйн Пауль 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Мор Тобиас 1 0.05
Темпельман Лино 1 0.05
Форсан Эудраого 1 0.05
Латца Данни 1 0.05
Дрекслер Доминик 1 0.05
Калаш Томаш 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Keke Topp 1 0.05
Шалленберг Рон 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 5 0.25
Филипп Райан 3 0.15
Уджа Энтони 3 0.15
Johan Gomez 2 0.1
Бисакшич Эрмин 2 0.1
Крюгер Флориан 1 0.05
Иванов Роберт 1 0.05
Донкор Антон 1 0.05
Хельгасон Торир 1 0.05
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 5 1
Мёркин Дерри 5 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Yusuf Kabadayi 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Keke Topp 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 6 0
Hasan Kurucay 3 1
Краусе Робин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Берендт Бриан 1 1
Бисакшич Эрмин 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Виб Данило 2 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
2
Шальке 04
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

5
11
Шальке 04
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

29
11

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
7
39%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
6
33%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
24%
4
29%
76-90

Забито

33
20
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
1
3%
2
10%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
5
15%
3
15%
31-45
4
12%
4
20%
46-60
12
36%
4
20%
61-75
7
21%
4
20%
76-90

Пропущено

41
32
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
4
10%
5
16%
1-15
10
24%
7
22%
16-30
4
10%
9
28%
31-45
10
24%
1
3%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
8
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0

Результаты матчей

Шальке 04
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
9
11
1.5
5
15
6
14
2.5
2
18
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
3.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
9.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
7.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
8.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
9.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
12.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
13.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный