Тур: 20. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60000
1:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаТауэр Никлас
1:0
61' ГолКараман Кенан
64' Желтая карточкаИдризи Бленди
65' Желтая карточкаKeke Topp
81' Желтая карточкаКрюгер Флориан
90'+5
Ход матча
54'
61'
1:0
64'
65'
81'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
484 Количество передач 474
-
50 Владение мячом, % 50
26
Калаш
Томаш
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Шальке 04
Айнтрахт Бр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|6
|0.3
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.15
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.15
|Ласм Бриан
|3
|0.15
|Оуведжан Томас
|2
|0.1
|Каминьски Марцин
|2
|0.1
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.1
|Мёркин Дерри
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Мор Тобиас
|1
|0.05
|Темпельман Лино
|1
|0.05
|Форсан Эудраого
|1
|0.05
|Латца Данни
|1
|0.05
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Калаш Томаш
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Keke Topp
|1
|0.05
|Шалленберг Рон
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|5
|0.25
|Филипп Райан
|3
|0.15
|Уджа Энтони
|3
|0.15
|Johan Gomez
|2
|0.1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.1
|Крюгер Флориан
|1
|0.05
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Донкор Антон
|1
|0.05
|Хельгасон Торир
|1
|0.05
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|5
|1
|Мёркин Дерри
|5
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Yusuf Kabadayi
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|6
|0
|Hasan Kurucay
|3
|1
|Краусе Робин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Бисакшич Эрмин
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Бр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
2
Шальке 04
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
5
11
Шальке 04
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
29
11
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
12 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
7
39%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
6
33%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
6
24%
1
7%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
24%
4
29%
76-90
Забито
33
20
10 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
1
3%
2
10%
1-15
4
12%
3
15%
16-30
5
15%
3
15%
31-45
4
12%
4
20%
46-60
12
36%
4
20%
61-75
7
21%
4
20%
76-90
Пропущено
41
32
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 17
4
10%
5
16%
1-15
10
24%
7
22%
16-30
4
10%
9
28%
31-45
10
24%
1
3%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
8
20%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1
Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Шальке 04 - Герта 1:2 Падерборн - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Результаты матчей
Шальке 04
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
5:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:3
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
46
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
911
515
614
218
218
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6