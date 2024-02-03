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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
3:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
30' Гол
Саад Элиас
2:0
33' Гол
Афолайян Оладапо
2:1
44' Гол
Зиб Арминдо
52' Желтая карточка
Хргота Бранимир
58' Желтая карточка
Афолайян Оладапо
2:2
59' Гол
Аста Симон
75' Желтая карточка
Хаддади Уссама
3:2
81' Гол
Саад Элиас
90'+6
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
16
Петков
Лукас
22
Вагнер
Роберт
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
Санкт-Паули
3-4-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Гройтер Фюрт

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:4
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
5:2
Б2
1:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.62
1.46

Среднее время на гол

55
61

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 11 (3) 0.55
Эггештайн Йоханнес 6 0.3
Саад Элиас 6 0.3
Ирвайн Джексон 3 0.15
Афолайян Оладапо 3 0.15
Меткалф Коннор 2 0.1
Смит Эрик 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Рицка Ларс 1 0.05
Бухальфа Карло 1 0.05
Треу Филипп 1 0.05
Кемляйн Алеша 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 7 0.35
Зиб Арминдо 6 0.3
Грин Джулиан 4 (2) 0.2
Лемперте Тим 4 0.2
Абиама Диксон 3 0.15
Михальски Дамян 3 0.15
Аста Симон 2 0.1
Вагнер Роберт 1 0.05
Юнг Гидеон 1 0.05
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Салиакас Манолис 2 0
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Кемляйн Алеша 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 6 0
Грин Джулиан 3 1
Дитц Максимилиан 4 0
Александр Цорнигер 2 1
Вагнер Роберт 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Аста Симон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Петков Лукас 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гройтер Фюрт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
19
Санкт-Паули
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Гройтер Фюрт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
21%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
32%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
13%
2
10%
1-15
6
40%
1
5%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
1
7%
2
10%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
6
67%
1
11%
76-90

Забито

34
29
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
18%
4
14%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
3
9%
7
24%
31-45
7
21%
7
24%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
7
21%
3
10%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
7
41%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1

Результаты матчей

Санкт-Паули
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
3
7
2
8
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
12
7
1.5
7
12
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5
3
16
2
17
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 20 11 9 0 38 - 18 42
2.
Хольштайн Киль
 20 11 3 6 36 - 28 36
3.
Гройтер Фюрт
 20 10 5 5 32 - 24 35
4.
Гамбург
 19 10 4 5 38 - 26 34
5.
Фортуна
 19 9 4 6 40 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 20 8 4 8 29 - 38 28
9.
Карлсруэ
 20 7 7 6 38 - 36 28
10.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 20 7 5 8 24 - 26 26
12.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
13.
Магдебург
 20 6 6 8 32 - 30 24
14.
Шальке 04
 20 7 2 11 33 - 41 23
15.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 20 6 2 12 19 - 33 20
18.
Оснабрюк
 20 1 8 11 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 5 0 23 - 9 23
3.
Гамбург
 9 7 0 2 21 - 10 21
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 21 - 16 19
5.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
6.
Шальке 04
 10 5 1 4 19 - 15 16
7.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
8.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
9.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
10.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
11.
Магдебург
 10 4 3 3 20 - 16 15
12.
Нюрнберг
 10 4 3 3 15 - 16 15
13.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
14.
Фортуна
 10 4 2 4 18 - 17 14
15.
Айнтрахт Бр
 10 4 2 4 12 - 15 14
16.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
17.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 10 6 2 2 16 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 9 5 4 0 15 - 9 19
3.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 11 - 16 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 11 3 2 6 13 - 16 11
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Карлсруэ
 9 2 3 4 17 - 20 9
13.
Магдебург
 10 2 3 5 12 - 14 9
14.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
16.
Айнтрахт Бр
 10 2 0 8 7 - 18 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 10 0 4 6 8 - 26 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 10 (7)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Нюрнберг Can Uzun 10 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Оснабрюк Dave Gnaase 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Весь список
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