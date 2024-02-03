Тур: 20. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
3:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолСаад Элиас
2:0
33' ГолАфолайян Оладапо
2:1
44' ГолЗиб Арминдо
52' Желтая карточкаХргота Бранимир
58' Желтая карточкаАфолайян Оладапо
2:2
59' ГолАста Симон
75' Желтая карточкаХаддади Уссама
3:2
81' ГолСаад Элиас
90'+6
Ход матча
30'
1:0
33'
44'
2:1
52'
58'
59'
2:2
75'
81'
3:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
546 Количество передач 412
-
57 Владение мячом, % 43
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
16
Петков
Лукас
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.46
Среднее время на гол
55
61
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.81
1.46
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|11 (3)
|0.55
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.3
|Саад Элиас
|6
|0.3
|Ирвайн Джексон
|3
|0.15
|Афолайян Оладапо
|3
|0.15
|Меткалф Коннор
|2
|0.1
|Смит Эрик
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Рицка Ларс
|1
|0.05
|Бухальфа Карло
|1
|0.05
|Треу Филипп
|1
|0.05
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|7
|0.35
|Зиб Арминдо
|6
|0.3
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.2
|Лемперте Тим
|4
|0.2
|Абиама Диксон
|3
|0.15
|Михальски Дамян
|3
|0.15
|Аста Симон
|2
|0.1
|Вагнер Роберт
|1
|0.05
|Юнг Гидеон
|1
|0.05
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Кемляйн Алеша
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|6
|0
|Грин Джулиан
|3
|1
|Дитц Максимилиан
|4
|0
|Александр Цорнигер
|2
|1
|Вагнер Роберт
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Петков Лукас
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Гройтер Фюрт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гройтер Фюрт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
19
Санкт-Паули
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Гройтер Фюрт
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
21%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
21%
2
22%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
15
20
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
13%
2
10%
1-15
6
40%
1
5%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
1
7%
2
10%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
6
67%
1
11%
76-90
Забито
34
29
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
18%
4
14%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
3
9%
7
24%
31-45
7
21%
7
24%
46-60
4
12%
6
21%
61-75
7
21%
3
10%
76-90
Пропущено
17
22
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
1
6%
5
23%
61-75
7
41%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1
Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1
Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1
Результаты матчей
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
55
37
37
28
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
127
712
415
316
217
316
217
118
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|10 (7)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|10 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6