Тур: 20. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дайер
Эрик
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
30
Эльведи
Нико
27
Райтц
Рокко
20
Нец
Лука
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
23 Боэ СашаЗащитник
-
44 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
49 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Боруссия М
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
39 матчей
46.2%
20.5%
33.3%
18 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
43.6%
25.6%
12 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
35
Голов в среднем за матч
1.68
1.75
Среднее время на гол
53
51
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.7
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
66
56
Голов в среднем за матч
1.69
1.44
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
53
62
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|23 (3)
|1.21
|Сане Лерой
|8
|0.42
|Мусиала Джамал
|5
|0.26
|Коман Кингсли
|3
|0.16
|Тель Матис
|3
|0.16
|Горецка Леон
|2
|0.11
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.11
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.11
|Мюллер Томас
|1
|0.05
|Киммих Йозуа
|1
|0.05
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.05
|Павлович Александр
|1
|0.05
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.05
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.05
|Упамекано Дайо
|1
|0.05
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.37
|Райтц Рокко
|4
|0.21
|Сибачо Жордан
|4
|0.21
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.21
|Нойхаус Флориан
|3
|0.16
|Хак Робин
|2
|0.11
|Нгуму Натан
|2
|0.11
|Итакура Ко
|2
|0.11
|Онора Франк
|1
|0.05
|Вебер Максимилиан
|1
|0.05
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.05
|Скалли Джозеф
|1
|0.05
|Эльведи Нико
|1
|0.05
|Коне Куадио
|1
|0.05
|Нец Лука
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Павлович Александр
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Коне Куадио
|3
|1
|Эльведи Нико
|4
|0
|Итакура Ко
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|1
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
15
Бавария
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
21
14
Бавария
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Боруссия М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
23
29
Голы по времени матча
Забито
33
18
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
6
18%
2
11%
1-15
3
9%
6
33%
16-30
3
9%
4
22%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
7
21%
2
11%
61-75
8
24%
3
17%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
2
29%
7
30%
76-90
Забито
22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
55
34
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
10
18%
4
12%
1-15
6
11%
11
32%
16-30
7
13%
6
18%
31-45
10
18%
3
9%
46-60
10
18%
4
12%
61-75
12
22%
6
18%
76-90
Пропущено
19
39
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 17
1
5%
5
13%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
5
26%
7
18%
31-45
4
21%
8
21%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
3
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3
Результаты матчей
Бавария
Боруссия М
Точный счет
3:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Бавария
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
82
64
73
28
37
19
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
163
154
118
118
613
514
217
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|50 - 14
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|35 - 38
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 37
|20
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|18 - 23
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М
Исход игры
Бавария
94.4% (118)
Ничья
4.8% (6)
Боруссия М
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.47% (76)
Меньше
31.53% (35)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
3:1 Бавария
27.2% (34)
2:0 Бавария
23.2% (29)
2:1 Бавария
21.6% (27)
3:0 Бавария
5.6% (7)
3:2 Бавария
3.2% (4)
1:0 Бавария
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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