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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Бавария
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 122
Бавария 94.3% (115)
X 4.9% (6)
Боруссия М 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
9
Онора
Франк
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
20
Нец
Лука
13
Сибачо
Жордан
19
Нгуму
Натан
Бавария
4-2-3-1
Боруссия М
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Боруссия М

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

39 матчей

46.2%
20.5%
33.3%
18 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
43.6%
25.6%
12 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.6%
23.1%
33.3%
17 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
5:0
Б
1:1
ТМК
0:2
Б
6:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:5
ТК
0:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
0:0
Б
0:2
Б
0:0
ТК
2:2
Б
0:2
Б
3:1
ТК
1:5
Б
3:4
Б
1:1
К
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
К
3:1

Голы

Всего голов

32
35

Голов в среднем за матч

1.68
1.75

Среднее время на гол

53
51

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

66
56

Голов в среднем за матч

1.69
1.44

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

53
62

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 23 (3) 1.21
Сане Лерой 8 0.42
Мусиала Джамал 5 0.26
Коман Кингсли 3 0.16
Тель Матис 3 0.16
Горецка Леон 2 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.11
Геррейру Рафаэл 2 0.11
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Дэвис Альфонсо 1 0.05
Павлович Александр 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Де Лигт Маттейс 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.37
Райтц Рокко 4 0.21
Сибачо Жордан 4 0.21
Чванчара Томаш 4 (1) 0.21
Нойхаус Флориан 3 0.16
Хак Робин 2 0.11
Нгуму Натан 2 0.11
Итакура Ко 2 0.11
Онора Франк 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.05
Скалли Джозеф 1 0.05
Эльведи Нико 1 0.05
Коне Куадио 1 0.05
Нец Лука 0 0
Омлин Йонас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Павлович Александр 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Горецка Леон 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 6 0
Коне Куадио 3 1
Эльведи Нико 4 0
Итакура Ко 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Вебер Максимилиан 2 1
Крамер Кристоф 3 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Нец Лука 2 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Хак Робин 1 0
Райтц Рокко 1 0

Результаты матчей

Бавария
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Боруссия М
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
15
Бавария
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Боруссия М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

21
14
Бавария
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Боруссия М
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

33
18
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
6
18%
2
11%
1-15
3
9%
6
33%
16-30
3
9%
4
22%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
7
21%
2
11%
61-75
8
24%
3
17%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
1
14%
5
22%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Забито

22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

55
34
23 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
1 Не забивали 3
10
18%
4
12%
1-15
6
11%
11
32%
16-30
7
13%
6
18%
31-45
10
18%
3
9%
46-60
10
18%
4
12%
61-75
12
22%
6
18%
76-90

Пропущено

19
39
10 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 17
1
5%
5
13%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
5
26%
7
18%
31-45
4
21%
8
21%
46-60
2
11%
5
13%
61-75
3
16%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0
Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Кёльн - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Боруссия М - Майнц 2:2 Бохум - Боруссия М 1:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3

Результаты матчей

Бавария
Боруссия М

Точный счет

3:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Бавария
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
6
4
7
3
2.5
2
8
3
7
3.5
1
9
2
8
4.5
2
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
5
4
4
5
2.5
4
5
2
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
3
15
4
1.5
11
8
11
8
2.5
6
13
5
14
3.5
2
17
2
17
4.5
2
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
10.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 Заявка 19 4 8 7 21 - 37 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 13 минут.

    Главный судья: Стилер Тобиас

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    • Прогнозы 122
    Бавария 94.3% (115)
    X 4.9% (6)
    Боруссия М 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия М
    1.21
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    9.70
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    8.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М

    Исход игры
    Бавария
    94.4% (118)
    Ничья
    4.8% (6)
    Боруссия М
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.47% (76)
    Меньше
    31.53% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    27.2% (34)
    2:0 Бавария
    23.2% (29)
    2:1 Бавария
    21.6% (27)
    3:0 Бавария
    5.6% (7)
    3:2 Бавария
    3.2% (4)
    1:0 Бавария
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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