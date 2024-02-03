Тур: 20. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Иттрич Патрик
Ход матча
33'
1:0
44'
45'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
185 Количество передач 146
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
19
Беро
Матуш
43
Мбабу
Кевин
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Аугсбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.13
1.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
48
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|5
|0.25
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.2
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.15
|Патрик Остерхаге
|2
|0.1
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.05
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Дашнер Лукас
|1
|0.05
|Беро Матуш
|1
|0.05
|Бернардо Фернандес
|1
|0.05
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.05
|Брошински Мориц
|1
|0.05
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|10 (2)
|0.5
|Титц Филлип
|4
|0.2
|Энгельс Арне
|2
|0.1
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.1
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.1
|Йенсен Фредрик
|1
|0.05
|Педерсен Мадс
|1
|0.05
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|Варгас Рубен
|1
|0.05
|Михель Свен
|1 (1)
|0.05
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.05
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Бернардо Фернандес
|5
|0
|Лосилья Антони
|4
|0
|Риман Мануэль
|4
|0
|Беро Матуш
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Брошински Мориц
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Оерманн Тим
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Мбабу Кевин
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Иаго Лопес
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
4
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
4
15
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Аугсбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
6
35%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
5
28%
76-90
Пропущено
27
18
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
9
33%
6
33%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Забито
22
29
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
9%
1
3%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
4
18%
9
31%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
7
24%
76-90
Пропущено
36
35
20 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
12
33%
9
26%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
7
19%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0
Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2
Результаты матчей
Бохум
Аугсбург
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бохум
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
145
514
811
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|1:1 Заявка
|20
|15
|3
|2
|57 - 19
|48
|3.
|2:1 Заявка
|20
|13
|1
|6
|45 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|1:2 Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 37
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|13.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|36 - 39
|22
|14.
|0:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 37
|21
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|0:1 Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|0:2 Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|35 - 7
|26
|3.
|2:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|1:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 10
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|12.
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|0:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|19 - 24
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|0:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:0 Аугсбург
Исход игры
Бохум
44.5% (53)
Ничья
41.2% (49)
Аугсбург
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (43)
2:1 Бохум
26.9% (32)
1:0 Бохум
11.8% (14)
1:2 Аугсбург
9.2% (11)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:1 Аугсбург
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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