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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
1:0
Второй тайм: 68'
Аугсбург
0'
1:0
33' Гол
Брошински Мориц
44' Желтая карточка
Брошински Мориц
45' Желтая карточка
Оерманн Тим

Ход матча

33'
Брошински Мориц
1:0
44'
Брошински Мориц
 
45'
Оерманн Тим
 
60'
 
Биэл Пеп
Титц Филлип
68'
 
Энгельс Арне
Реджбекай Элвис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 185 Количество передач 146
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Бохум 44.5% (53)
X 41.2% (49)
Аугсбург 14.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бохум
Ничья
Аугсбург
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
29
Брошински
Мориц
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Бохум
4-2-3-1
Аугсбург
4-3-1-2

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
48

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.25
Штёгер Кевин 4 (3) 0.2
Пасьенса Гонсало 3 0.15
Патрик Остерхаге 2 0.1
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Шлоттербек Кевен 1 0.05
Брошински Мориц 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 10 (2) 0.5
Титц Филлип 4 0.2
Энгельс Арне 2 0.1
Бельо Дион Дрене 2 0.1
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.1
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Риман Мануэль 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Брошински Мориц 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Оерманн Тим 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Мбабу Кевин 2 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

4
15
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Аугсбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
6
35%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
5
28%
76-90

Пропущено

27
18
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
9
33%
6
33%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
9%
1
3%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
4
18%
9
31%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
7
24%
76-90

Пропущено

36
35
20 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
12
33%
9
26%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
7
19%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0
Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2

Результаты матчей

Бохум
Аугсбург

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бохум
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
6
4
2
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
8
11
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 1:1 Заявка 20 15 3 2 57 - 19 48
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 20 13 1 6 45 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 20 8 4 8 26 - 33 28
8.
Вердер
 1:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
9.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Бохум
 1:0 Заявка 20 5 8 7 22 - 37 23
12.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 20 5 7 8 36 - 39 22
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 20 5 6 9 28 - 37 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 0:1 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 0:2 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 1:1 Заявка 11 8 2 1 35 - 7 26
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Бохум
 1:0 Заявка 10 4 5 1 15 - 10 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 0:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 1:1 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
Штутгарт
 2:1 Заявка 10 5 0 5 14 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8.
Фрайбург
 1:2 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 10 1 5 4 19 - 24 8
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 0:1 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 0:2 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • 65'
    Контроль мяча: Бохум: 54%, Аугсбург: 46%.
  • 63'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 63'
    Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.
  • 63'
    Аугсбург пытается что-то создать.
  • 63'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 62'
    Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 62'
    Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 62'
    Бохум пытается что-то создать.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.1% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Бохум 44.5% (53)
    X 41.2% (49)
    Аугсбург 14.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Аугсбург
    3.25
    4.30
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    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:0 Аугсбург

    Исход игры
    Бохум
    44.5% (53)
    Ничья
    41.2% (49)
    Аугсбург
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (43)
    2:1 Бохум
    26.9% (32)
    1:0 Бохум
    11.8% (14)
    1:2 Аугсбург
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Аугсбург
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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