Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Оерманн Тим получил желтую карточку от судьи

49' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

47' Удар от ворот произведет Бохум

47' Реджбекай Элвис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Якич Кристиян из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Антви-Аджей Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Рефери не любит споров - именно за это Брошински Мориц сейчас получил желтую

44' Удар от ворот произведет Бохум

44' Матч возобновлен

44' Ордец Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Йенсен Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

35' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Г О О О О Л - Вау! Брошински Мориц классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

33' Патрик Остерхаге из команды Бохум разыграл угловой с левого угла.

30' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Бохум

26' Йенсен Фредрик из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Титц Филлип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

22' Матч остановлен

20' Удар от ворот произведет Бохум

20' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Бохум

17' Антви-Аджей Кристофер нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

16' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

15' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

13' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Аугсбург

10' Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

8' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Патрик Остерхаге из команды Бохум разыграл угловой с левого угла.

7' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Брошински Мориц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Аугсбург

2' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Аугсбург

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Аугсбург начинает с центра поля