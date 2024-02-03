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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 24500 Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
1:1
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
33' Гол
Брошински Мориц
44' Желтая карточка
Брошински Мориц
45' Желтая карточка
Оерманн Тим
70' Желтая карточка
Якич Кристиян
76' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
1:1
90' Пенальти
Демирович Эрмедин
90'+7

Ход матча

33'
Брошински Мориц
1:0
44'
Брошински Мориц
 
45'
Оерманн Тим
 
60'
 
Биэл Пеп
Титц Филлип
68'
 
Энгельс Арне
Реджбекай Элвис
68'
 
Михель Свен
Йенсен Фредрик
68'
Квартенг Мориц-Брони
Антви-Аджей Кристофер
 
68'
Шлоттербек Кевен
Штёгер Кевин
 
70'
 
Якич Кристиян
76'
Патрик Остерхаге
 
79'
Виттек Максимилиан
Брошински Мориц
 
81'
 
Майер Арне
Якич Кристиян
81'
 
Педерсен Мадс
Варгас Рубен
90'
1:1
Демирович Эрмедин
90'
Хофманн Филипп
Беро Матуш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 316 Количество передач 281
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Бохум 44.5% (53)
X 41.2% (49)
Аугсбург 14.3% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
19
Беро
Матуш
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
29
Брошински
Мориц
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
24
Йенсен
Фредрик
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
Бохум
4-2-3-1
Аугсбург
4-3-1-2

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
48

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.25
Штёгер Кевин 4 (3) 0.2
Пасьенса Гонсало 3 0.15
Патрик Остерхаге 2 0.1
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Шлоттербек Кевен 1 0.05
Брошински Мориц 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 11 (3) 0.55
Титц Филлип 4 0.2
Энгельс Арне 2 0.1
Бельо Дион Дрене 2 0.1
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.1
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Мбабу Кевин 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Риман Мануэль 4 0
Беро Матуш 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Оерманн Тим 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Мбабу Кевин 2 0
Михель Свен 2 0
Иаго Лопес 2 0
Якич Кристиян 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Аугсбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
5
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Аугсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

4
15
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Аугсбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 11
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
5
28%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
5
28%
76-90

Пропущено

27
18
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
9
33%
6
33%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Забито

23
30
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
5
22%
9
30%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Пропущено

37
36
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
8%
5
14%
1-15
5
14%
9
25%
16-30
12
32%
10
28%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
4
11%
5
14%
61-75
8
22%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0
Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2

Результаты матчей

Бохум
Аугсбург

Точный счет

1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бохум
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
6
4
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
8
12
2
18
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 20 8 8 4 30 - 22 32
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
9.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 20 2 7 11 12 - 34 13
17.
Майнц
 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Команда Аугсбург сравняла счет! Игра продолжается!
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Г О О О О О Л - Демирович Эрмедин из команды Аугсбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мануэль Риманн прыгнул не в ту сторону.
    • 91'
      Ордец Иван задерживает мяч рукой
    • 91'
      После проверки VAR судья изменил решение - Аугсбург пробьет пенальти!
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аугсбург.
    • 89'
      Майер Арне нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Биэл Пеп из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
    • 89'
      Шлоттербек Кевен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Аугсбург пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Бохум 44.5% (53)
    X 41.2% (49)
    Аугсбург 14.3% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Аугсбург

    Исход игры
    Бохум
    44.5% (53)
    Ничья
    41.2% (49)
    Аугсбург
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.1% (43)
    2:1 Бохум
    26.9% (32)
    1:0 Бохум
    11.8% (14)
    1:2 Аугсбург
    9.2% (11)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Аугсбург
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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