Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

58' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Энтони Руо получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Энтони Руо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

49' Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи

47' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Стеригу Леонидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Гинтер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Мийо Энцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Мийо Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Рефери не любит споров - именно за это Гинтер Маттиас сейчас получил желтую

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Удар от ворот произведет Фрайбург

39' Каразор Атакан пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

38' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Энтони Руо выиграл воздушное противоборство у Хёлер Лукас

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Мийо Энцо должен был забить с этой позиции.

37' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Гульде Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Фрайбург

33' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Энтони Руо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

29' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Энтони Руо выиграл воздушное противоборство у Хёлер Лукас

21' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

18' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фрайбург

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Фрайбург

14' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Штутгарт

13' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Штутгарт

9' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хёлер Лукас выиграл воздушное противоборство у Энтони Руо.

8' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Г О О О О Л - Фюрих Крис забивает с правой ноги!

7' Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удар от ворот произведет Штутгарт

5' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Ундав Дениз из команды Штутгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

3' Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фрайбург начинает с центра поля