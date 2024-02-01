Тур: 20. Стадион: Европа-парк-Штадион.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Фрайбург
Штутгарт
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.27
Среднее время на гол
57
71
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
2.2
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.9
1.55
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.32
|Грифо Винченцо
|5 (4)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|3
|0.16
|Шаллаи Роланд
|3
|0.16
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.05
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Линхарт Филипп
|1
|0.05
|Доан Рицу
|1
|0.05
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|17 (3)
|0.89
|Ундав Дениз
|12
|0.63
|Фюрих Крис
|5
|0.26
|Мийо Энцо
|3 (1)
|0.16
|Мвумпа Силас
|3
|0.16
|Вагноман Жоша
|1
|0.05
|Левелинг Джейми
|1
|0.05
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.05
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Ундав Дениз
|3
|0
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Вагноман Жоша
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
2
Фрайбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
3
30
Фрайбург
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Штутгарт
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
9
32
Голы по времени матча
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
5
38%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
10
32
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
10%
1
3%
1-15
1
10%
9
28%
16-30
2
20%
5
16%
31-45
1
10%
3
9%
46-60
4
40%
9
28%
61-75
1
10%
5
16%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
21%
1
13%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Забито
26
45
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
11
24%
16-30
7
27%
7
16%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
6
23%
10
22%
61-75
5
19%
10
22%
76-90
Пропущено
30
23
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
20%
3
13%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
2
7%
7
30%
61-75
8
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Результаты матчей
Фрайбург
Штутгарт
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
91
27
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
811
136
217
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|50 - 14
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|35 - 38
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 37
|20
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|18 - 23
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург - Штутгарт
Исход игры
Фрайбург
23.3% (10)
Ничья
32.6% (14)
Штутгарт
44.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
92.5% (37)
Нет
7.5% (3)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
37.2% (16)
1:1 Ничья
27.9% (12)
2:1 Фрайбург
16.3% (7)
1:0 Фрайбург
4.7% (2)
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