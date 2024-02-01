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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 43
Фрайбург 23.3% (10)
X 32.6% (14)
Штутгарт 44.2% (19)
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Штутгарт

История личных встреч

Фрайбург
Штутгарт

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Б
5:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.27

Среднее время на гол

57
71

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

2.2
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 6 (1) 0.32
Грифо Винченцо 5 (4) 0.26
Грегорич Михаэль 3 0.16
Шаллаи Роланд 3 0.16
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Доан Рицу 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 17 (3) 0.89
Ундав Дениз 12 0.63
Фюрих Крис 5 0.26
Мийо Энцо 3 (1) 0.16
Мвумпа Силас 3 0.16
Вагноман Жоша 1 0.05
Левелинг Джейми 1 0.05
Загаду Дан-Аксель 1 0.05
Штенцель Паскаль 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Ундав Дениз 3 0
Антон Вальдемар 3 0
Мийо Энцо 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Штенцель Паскаль 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Фюрих Крис 1 0
Вагноман Жоша 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
0% (0)
90% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
2
Фрайбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Штутгарт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

3
30
Фрайбург
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Штутгарт
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

9
32

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Забито

10
32
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
10%
1
3%
1-15
1
10%
9
28%
16-30
2
20%
5
16%
31-45
1
10%
3
9%
46-60
4
40%
9
28%
61-75
1
10%
5
16%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
21%
1
13%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Забито

26
45
12 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
12%
2
4%
1-15
2
8%
11
24%
16-30
7
27%
7
16%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
6
23%
10
22%
61-75
5
19%
10
22%
76-90

Пропущено

30
23
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
6
20%
3
13%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
2
7%
7
30%
61-75
8
27%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2
Штутгарт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1
Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1

Результаты матчей

Фрайбург
Штутгарт

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
5
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1.5
9
1
2
7
2.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
8
11
1.5
13
6
2
17
2.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 19 10 6 3 40 - 26 36
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 Заявка 19 4 8 7 21 - 37 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 42 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Фрайбург 23.3% (10)
    X 32.6% (14)
    Штутгарт 44.2% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Штутгарт
    3.10
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    3.90
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург - Штутгарт

    Исход игры
    Фрайбург
    23.3% (10)
    Ничья
    32.6% (14)
    Штутгарт
    44.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    92.5% (37)
    Нет
    7.5% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    27.9% (12)
    2:1 Фрайбург
    16.3% (7)
    1:0 Фрайбург
    4.7% (2)
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