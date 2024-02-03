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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Кёльн
0:0
Первый тайм: 11'
Айнтрахт Фр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 117
Кёльн 9.4% (11)
X 24.8% (29)
Айнтрахт Фр 65.8% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кёльн
Ничья
Айнтрахт Фр
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
40
Алиду
Фариде
11
Кайнц
Флориан
7
Любичич
Деян
29
Тилманн
Ян
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
5
Смолчич
Хрвое
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
9
Калайджич
Саша
Кёльн
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Айнтрахт Фр

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:4
Б
4:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
6:2
Б
4:2
Б
3:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.58

Среднее время на гол

61
56

Всего голов

24
7

Голов в среднем за матч

2
0.64

Среднее время на гол

45
141

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 5 0.25
Кайнц Флориан 3 (3) 0.15
Вальдшмидт Лука 2 0.1
Майна Линтон 1 0.05
Алиду Фариде 1 0.05
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 7 (1) 0.35
Кнауфф Ансгар 5 0.25
Эбимбе Эрик 3 0.15
Нкунку Нильс 2 0.1
Схири Эльес 2 0.1
Ларссон Хуго 2 0.1
Шаиби Фарес 1 0.05
Гётце Марио 1 0.05
Бута 1 0.05
Кох Робин 1 0.05
Коло-Муани Рандаль 1 0.05
Смолчич Хрвое 1 0.05
Ферри Начо 1 0.05
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 5 1
Любичич Деян 4 0
Хюберс Тимо 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Кайнц Флориан 2 0
Зельке Дейви 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Тилманн Ян 2 0
Мартель Эрик 2 0
Гусенбашич Денис 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 5 0
Пачо Вильям 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Кох Робин 4 0
Бута 4 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

4
15
Кёльн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

8
21

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
4
27%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

19
9
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
6
32%
4
44%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
11%
76-90

Забито

12
28
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
2
17%
5
18%
76-90

Пропущено

34
24
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
7
29%
29%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4
Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1

Результаты матчей

Кёльн
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
9 раз 47%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
16
3
1
18
1.5
8
11
1
18
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 Заявка 20 16 2 2 59 - 19 50
3.
Штутгарт
 Заявка 20 13 1 6 46 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 20 8 8 4 30 - 22 32
7.
Фрайбург
 Заявка 20 8 4 8 26 - 34 28
8.
Вердер
 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
9.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 20 5 7 8 29 - 37 22
13.
Боруссия М
 Заявка 20 5 6 9 36 - 41 21
14.
Бохум
 Заявка 20 4 9 7 22 - 38 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 20 2 7 11 12 - 34 13
17.
Майнц
 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
2.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
11.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (5)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 2'
      Тилманн Ян из команды Кёльн в офсайде
    • 1'
      Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Эбимбе Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 1'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Айнтрахт Фр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 117
    Кёльн 9.4% (11)
    X 24.8% (29)
    Айнтрахт Фр 65.8% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.35
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    3.45
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Кёльн
    9.3% (11)
    Ничья
    24.6% (29)
    Айнтрахт Фр
    66.1% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    22.9% (27)
    0:1 Айнтрахт Фр
    13.6% (16)
    1:3 Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    0:2 Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    2:1 Кёльн
    4.2% (5)
    1:0 Кёльн
    4.2% (5)
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