Тур: 20. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Герач Тимо
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
40
Алиду
Фариде
29
Тилманн
Ян
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дитц ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
24 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Айнтрахт Фр
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.45
1.58
Среднее время на гол
61
56
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
2
0.64
Среднее время на гол
45
141
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|5
|0.25
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.15
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.1
|Майна Линтон
|1
|0.05
|Алиду Фариде
|1
|0.05
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|7 (1)
|0.35
|Кнауфф Ансгар
|5
|0.25
|Эбимбе Эрик
|3
|0.15
|Нкунку Нильс
|2
|0.1
|Схири Эльес
|2
|0.1
|Ларссон Хуго
|2
|0.1
|Шаиби Фарес
|1
|0.05
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Бута
|1
|0.05
|Кох Робин
|1
|0.05
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.05
|Смолчич Хрвое
|1
|0.05
|Ферри Начо
|1
|0.05
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|5
|1
|Любичич Деян
|4
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Кайнц Флориан
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Гусенбашич Денис
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармуш Омар
|5
|0
|Пачо Вильям
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Кох Робин
|4
|0
|Бута
|4
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Айнтрахт Фр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
4
15
Кёльн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
8
21
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
4
27%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
19
9
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
6
32%
4
44%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Забито
12
28
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 5
1
8%
6
21%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
3
25%
6
21%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
1
8%
5
18%
61-75
2
17%
5
18%
76-90
Пропущено
34
24
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
3
9%
3
13%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
6
18%
7
29%
29%
31-45
4
12%
5
21%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4
Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1 Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1
Результаты матчей
Кёльн
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
9 раз 47%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
163
118
811
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 22
|32
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 34
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|0:0 Заявка
|20
|2
|7
|11
|12 - 34
|13
|17.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Кёльн
9.3% (11)
Ничья
24.6% (29)
Айнтрахт Фр
66.1% (78)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
38.1% (45)
1:1 Ничья
22.9% (27)
0:1 Айнтрахт Фр
13.6% (16)
1:3 Айнтрахт Фр
4.2% (5)
0:2 Айнтрахт Фр
4.2% (5)
2:1 Кёльн
4.2% (5)
1:0 Кёльн
4.2% (5)
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