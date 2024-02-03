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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Дармштадт
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 117
Дармштадт 0% (0)
X 3.4% (4)
Байер Л 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
4
Циммерман
Кристоф
5
Маглица
Матей
19
Карич
Эмир
32
Холланд
Фабиан
28
Франич
Бартол
25
Хольтманн
Геррит
27
Скарке
Тим
29
Вильхельмссон
Оскар
24
Пфайффер
Лука
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
23
Гложек
Адам
10
Вирц
Флориан
9
Иглесиас
Борха
Дармштадт
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
5:1
Б
0:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
60

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.32
Мелем Марвин 3 0.16
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.16
Пфайффер Лука 1 0.05
Кларер Кристоф 1 0.05
Бадер Маттиас 1 0.05
Нюрнбергер Фабиан 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Юстван Юлиан 1 0.05
Вильхельмссон Оскар 1 0.05
Маглица Матей 1 0.05
Холланд Фабиан 0 0
Франич Бартол 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.53
Гримальдо Алехандро 7 0.37
Фримпонг Жереми 5 0.26
Вирц Флориан 5 0.26
Хофманн Йонас 4 0.21
Та Джонатан 4 0.21
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.16
Шик Патрик 3 (1) 0.16
Телла Нейтан 2 0.11
Адли Амин 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Гложек Адам 1 0.05
Коссуну Одилон 1 0.05
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 4 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Гьясула Клаус 3 1
Скарке Тим 4 0
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 5 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Джака Гранит 4 0
Хофманн Йонас 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Алонсо Хаби 2 0
Станишич Йосип 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Вирц Флориан 2 0
Градецки Лукаш 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Адли Амин 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

8
3
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Байер Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

6
28
Дармштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Байер Л
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

14
31

Голы по времени матча

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
30%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

8
28
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
2
7%
1-15
3
38%
5
18%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
38%
4
14%
46-60
1
13%
8
29%
61-75
1
13%
4
14%
76-90

Пропущено

28
7
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
4%
1
14%
1-15
4
14%
1
14%
16-30
4
14%
1
14%
31-45
5
18%
2
29%
46-60
9
32%
2
29%
61-75
5
18%
0
0%
76-90

Забито

20
47
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
3
15%
4
9%
1-15
5
25%
7
15%
16-30
3
15%
8
17%
31-45
4
20%
8
17%
46-60
3
15%
12
26%
61-75
2
10%
8
17%
76-90

Пропущено

49
17
17 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
3
6%
4
24%
1-15
7
14%
2
12%
16-30
7
14%
3
18%
31-45
9
18%
5
29%
29%
46-60
14
29%
2
12%
61-75
9
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2
Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1
Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0

Результаты матчей

Дармштадт
Байер Л

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
3
8 раз 42%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
8
2
2
8
2.5
7
3
1
9
3.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
15
4
3
16
2.5
12
7
1
18
3.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 19 15 4 0 50 - 14 49
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
10.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Боруссия М
 Заявка 19 5 6 8 35 - 38 21
13.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
14.
Бохум
 Заявка 19 4 8 7 21 - 37 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
18.
Дармштадт
 Заявка 19 2 5 12 22 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 9 1 4 4 18 - 23 7
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги "Дармштадт" принимает леверкузенский "Байер". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дармштадт - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Райчель Тобиас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Дармштадт 0% (0)
X 3.4% (4)
Байер Л 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Байер Л
9.93
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6.45
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9.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дармштадт - Байер Л

Исход игры
Дармштадт
0% (0)
Ничья
3.4% (4)
Байер Л
96.6% (115)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
45.87% (50)
Нет
54.13% (59)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
31.1% (37)
1:2 Байер Л
28.6% (34)
0:3 Байер Л
12.6% (15)
1:3 Байер Л
10.9% (13)
0:1 Байер Л
5.9% (7)
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