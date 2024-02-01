Тур: 20. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Либеркнехт Торстен
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Дармштадт
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
60
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.32
|Мелем Марвин
|3
|0.16
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.16
|Пфайффер Лука
|1
|0.05
|Кларер Кристоф
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|1
|0.05
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.05
|Маглица Матей
|1
|0.05
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.53
|Гримальдо Алехандро
|7
|0.37
|Фримпонг Жереми
|5
|0.26
|Вирц Флориан
|5
|0.26
|Хофманн Йонас
|4
|0.21
|Та Джонатан
|4
|0.21
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.16
|Шик Патрик
|3 (1)
|0.16
|Телла Нейтан
|2
|0.11
|Адли Амин
|1
|0.05
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Гложек Адам
|1
|0.05
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|4
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Скарке Тим
|4
|0
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|5
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Станишич Йосип
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Байер Л
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
8
3
Дармштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Байер Л
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
6
28
Дармштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Байер Л
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
14
31
Голы по времени матча
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Пропущено
21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
3
30%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
4
19%
3
30%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Забито
8
28
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
2
7%
1-15
3
38%
5
18%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
38%
4
14%
46-60
1
13%
8
29%
61-75
1
13%
4
14%
76-90
Пропущено
28
7
9 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
1
4%
1
14%
1-15
4
14%
1
14%
16-30
4
14%
1
14%
31-45
5
18%
2
29%
46-60
9
32%
2
29%
61-75
5
18%
0
0%
76-90
Забито
20
47
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 12
8 Не забивали 1
3
15%
4
9%
1-15
5
25%
7
15%
16-30
3
15%
8
17%
31-45
4
20%
8
17%
46-60
3
15%
12
26%
61-75
2
10%
8
17%
76-90
Пропущено
49
17
17 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 8
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 12
3
6%
4
24%
1-15
7
14%
2
12%
16-30
7
14%
3
18%
31-45
9
18%
5
29%
29%
46-60
14
29%
2
12%
61-75
9
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2
Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1
Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0
Результаты матчей
Дармштадт
Байер Л
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
3
8 раз 42%
1
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
37
82
28
73
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
72
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
181
613
154
316
127
118
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|50 - 14
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 26
|36
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|35 - 38
|21
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|14.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|21 - 37
|20
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 47
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|18 - 23
|7
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт - Байер Л
Исход игры
Дармштадт
0% (0)
Ничья
0% (0)
Байер Л
100% (42)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (25)
Меньше
37.5% (15)
Обе команды забьют
Да
55% (22)
Нет
45% (18)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
33.3% (14)
0:2 Байер Л
26.2% (11)
1:3 Байер Л
16.7% (7)
0:1 Байер Л
9.5% (4)
0:3 Байер Л
7.1% (3)
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