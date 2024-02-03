Тур: 20. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
0:1
2' ГолДукш Марвин
35' Желтая карточкаШтарк Никлас
45' Желтая карточкаСтаге Йенс
67' Желтая карточкаКраусс Том
Ход матча
2'
0:1
35'
45'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
222 Количество передач 152
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
18
Амири
Надим
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеЗащитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Вердер
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.31
1.64
Среднее время на гол
68
54
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
35
44
Голов в среднем за матч
1.3
1.63
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
69
55
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.11
|Каси Антони
|2
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.11
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Ажорк Людовик
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.45
|Нжинма Джастин
|4
|0.2
|Борре Рафаэль
|4
|0.2
|Вайзер Митчелл
|2
|0.1
|Стаге Йенс
|2
|0.1
|Штарк Никлас
|2
|0.1
|Шмид Романо
|1
|0.05
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Малатини Хулиан
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
5
15
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Вердер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
29%
4
22%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
14
28
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
5
18%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
29%
7
25%
61-75
3
21%
7
25%
76-90
Пропущено
30
32
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
7
23%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
8
27%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1
Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1
Результаты матчей
Майнц
Вердер
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
17
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
28
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
315
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|1:1 Заявка
|20
|15
|3
|2
|57 - 19
|48
|3.
|2:1 Заявка
|20
|13
|1
|6
|45 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|1:2 Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 33
|28
|8.
|1:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|1:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|22 - 37
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|13.
|1:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|36 - 39
|22
|14.
|0:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|28 - 37
|21
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|0:1 Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|0:2 Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|2.
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|35 - 7
|26
|3.
|2:1 Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|1:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 10
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|12.
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|0:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|14 - 17
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|1:2 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|19 - 24
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|0:1 Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|0:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Вердер
Исход игры
Майнц
28.2% (33)
Ничья
46.2% (54)
Вердер
25.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
2:1 Майнц
13.7% (16)
1:2 Вердер
12.8% (15)
1:0 Майнц
12% (14)
0:1 Вердер
8.5% (10)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Вердер
2.6% (3)
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