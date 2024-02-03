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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
0:1
Второй тайм: 72'
Вердер
0'
0:1
2' Гол
Дукш Марвин
35' Желтая карточка
Штарк Никлас
45' Желтая карточка
Стаге Йенс
67' Желтая карточка
Краусс Том

Ход матча

2'
0:1
Дукш Марвин
35'
 
Штарк Никлас
45'
 
Стаге Йенс
63'
Ажорк Людовик
Буркардт Джонатан
 
67'
Краусс Том
 
69'
 
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
69'
 
Борре Рафаэль
Нжинма Джастин
69'
 
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 222 Количество передач 152
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 117
Майнц 28.2% (33)
X 46.2% (54)
Вердер 25.6% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
3
Ван
дер
Берг
Сепп
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
14
Краусс
Том
8
Баррейро
Леандро
29
Буркардт
Джонатан
18
Амири
Надим
9
Онисиво
Карим
11
Нганкам
Жессик
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
7
Дукш
Марвин
17
Нжинма
Джастин
Майнц
4-2-3-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Майнц
Вердер

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:5
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.31
1.64

Среднее время на гол

68
54

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

35
44

Голов в среднем за матч

1.3
1.63

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

69
55

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.11
Каси Антони 2 0.11
Баррейро Леандро 2 0.11
Груда Брайан 1 0.05
Видмер Сильван 1 0.05
Ажорк Людовик 1 0.05
Рихтер Марко 1 0.05
Баркок Аймен 1 0.05
Ван дер Берг Сепп 1 0.05
Краусс Том 1 0.05
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.45
Нжинма Джастин 4 0.2
Борре Рафаэль 4 0.2
Вайзер Митчелл 2 0.1
Стаге Йенс 2 0.1
Штарк Никлас 2 0.1
Шмид Романо 1 0.05
Биттенкорт Леонардо 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Деман Оливье 1 0.05
Малатини Хулиан 1 0.05
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 6 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Баррейро Леандро 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Видмер Сильван 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Баркок Аймен 2 0
Да Коста Данни 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 5 0
Штарк Никлас 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Шмид Романо 3 0
Линен Сенне 3 0
Деман Оливье 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0

Результаты матчей

Майнц
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вердер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

5
15
Майнц
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Вердер
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
2
17%
5
29%
29%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
29%
4
22%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

14
28
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
5
18%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
29%
7
25%
61-75
3
21%
7
25%
76-90

Пропущено

30
32
12 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
7
23%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
8
27%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1
Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1

Результаты матчей

Майнц
Вердер

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Майнц
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
7
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
3
15
1.5
11
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 20 16 4 0 52 - 14 52
2.
Бавария
 1:1 Заявка 20 15 3 2 57 - 19 48
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 20 13 1 6 45 - 26 40
4.
Боруссия Д
 Заявка 20 10 7 3 40 - 26 37
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 20 8 4 8 26 - 33 28
8.
Вердер
 1:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 32 26
9.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
10.
Хайденхайм
 Заявка 20 6 6 8 28 - 35 24
11.
Бохум
 1:0 Заявка 20 5 8 7 22 - 37 23
12.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 20 5 7 8 36 - 39 22
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 20 5 6 9 28 - 37 21
15.
Унион Берлин
 Заявка 18 5 2 11 18 - 32 17
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Майнц
 0:1 Заявка 19 1 8 10 14 - 31 11
18.
Дармштадт
 0:2 Заявка 20 2 5 13 22 - 49 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 10 8 2 0 29 - 6 26
2.
Бавария
 1:1 Заявка 11 8 2 1 35 - 7 26
3.
Штутгарт
 2:1 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 2 2 19 - 15 20
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7.
Фрайбург
 1:2 Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Бохум
 1:0 Заявка 10 4 5 1 15 - 10 17
11.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 0:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
18.
Майнц
 0:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:0 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 1:1 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
Штутгарт
 2:1 Заявка 10 5 0 5 14 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8.
Фрайбург
 1:2 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Боруссия М
 1:1 Заявка 10 1 5 4 19 - 24 8
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
14.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
15.
Бохум
 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 27 6
16.
Майнц
 0:1 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 0:2 Заявка 9 1 2 6 10 - 26 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 13 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 71'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 71'
    Ван дер Берг Сепп ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 70'
    Агу Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 70'
    Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 117
    Майнц 28.2% (33)
    X 46.2% (54)
    Вердер 25.6% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Вердер
    6.70
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    4.10
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:1 Вердер

    Исход игры
    Майнц
    28.2% (33)
    Ничья
    46.2% (54)
    Вердер
    25.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (47)
    2:1 Майнц
    13.7% (16)
    1:2 Вердер
    12.8% (15)
    1:0 Майнц
    12% (14)
    0:1 Вердер
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Вердер
    2.6% (3)
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