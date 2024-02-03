Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Вердер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Буркардт Джонатан нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

47' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Стаге Йенс получает желтую карточку за толчок соперника.

46' Рефери не любит споров - именно за это Фридль Марко сейчас получил желтую

44' Удар от ворот произведет Вердер

44' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Майнц

42' Нжинма Джастин из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

42' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

41' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Буркардт Джонатан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Штарк Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

29' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Амири Надим пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер ловит мяч

23' Удар от ворот произведет Майнц

22' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Майнц

20' Мвене Филлипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Амири Надим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

19' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Близко! Краусс Том нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

17' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Майнц

11' Агу Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Шмид Романо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Г О О О О Л - Дукш Марвин забивает ударом с правой ноги!

2' Каси Антони плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

2' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Майнц начинает с центра поля