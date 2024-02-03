Тур: 20. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 30000 Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
0:1
2' ГолДукш Марвин
35' Желтая карточкаШтарк Никлас
45' Желтая карточкаСтаге Йенс
67' Желтая карточкаКраусс Том
80' Желтая карточкаАмири Надим
87' Желтая карточкаРихтер Марко
88' Желтая карточкаКаси Антони
88' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
90'+7
Ход матча
2'
0:1
35'
45'
67'
80'
87'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
426 Количество передач 295
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
14
Краусс
Том
18
Амири
Надим
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеЗащитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Вердер
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.31
1.64
Среднее время на гол
68
54
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
35
44
Голов в среднем за матч
1.3
1.63
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
69
55
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.11
|Каси Антони
|2
|0.11
|Баррейро Леандро
|2
|0.11
|Груда Брайан
|1
|0.05
|Видмер Сильван
|1
|0.05
|Ажорк Людовик
|1
|0.05
|Рихтер Марко
|1
|0.05
|Баркок Аймен
|1
|0.05
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.05
|Краусс Том
|1
|0.05
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.45
|Нжинма Джастин
|4
|0.2
|Борре Рафаэль
|4
|0.2
|Вайзер Митчелл
|2
|0.1
|Стаге Йенс
|2
|0.1
|Штарк Никлас
|2
|0.1
|Шмид Романо
|1
|0.05
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Малатини Хулиан
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|6
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Видмер Сильван
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Амири Надим
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|6
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Вердер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Майнц
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Вердер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
5
15
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Вердер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
3
27%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
31%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
29%
4
22%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
22%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
14
29
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
1
7%
6
21%
1-15
3
21%
1
3%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
4
29%
7
24%
61-75
3
21%
7
24%
76-90
Пропущено
31
32
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
8
26%
4
13%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
4
13%
8
25%
61-75
8
26%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1
Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1
Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1
Результаты матчей
Майнц
Вердер
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
4:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
2
9 раз 45%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Майнц
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
18
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
155
316
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|4
|0
|52 - 14
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|59 - 19
|50
|3.
|Заявка
|20
|13
|1
|6
|46 - 26
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 26
|37
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 22
|32
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 34
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 32
|26
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|29 - 37
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|36 - 41
|21
|14.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|22 - 38
|21
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|16.
|0:0 Заявка
|20
|2
|7
|11
|12 - 34
|13
|17.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|14 - 31
|11
|18.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 49
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 6
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 15
|20
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 8
|26
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 11
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|15 - 17
|15
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|19 - 26
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 27
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 26
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|13 (5)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|11 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Вердер
Исход игры
Майнц
28.2% (33)
Ничья
46.2% (54)
Вердер
25.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (36)
Меньше
67.27% (74)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (47)
2:1 Майнц
13.7% (16)
1:2 Вердер
12.8% (15)
1:0 Майнц
12% (14)
0:1 Вердер
8.5% (10)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Вердер
2.6% (3)
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