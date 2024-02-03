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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Бёрнли
0:2
Перерыв
Фулхэм
0'
0:1
18' Гол
Пальинья Жоау
0:2
21' Гол
Родриго Мунис
43' Желтая карточка
Рид Харрисон
45' Желтая карточка
Перейра Андреас

Ход матча

18'
0:1
Пальинья Жоау
(Перейра Андреас)
21'
0:2
Родриго Мунис
(Робинсон Энтони)
43'
 
Рид Харрисон
45'
 
Перейра Андреас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 167 Количество передач 249
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Бёрнли 16.2% (19)
X 51.3% (60)
Фулхэм 32.5% (38)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
10
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
18
Экдаль
Хьяльмар
22
Витиньо
Виктор
II
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Бёрнли
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Фулхэм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
Ч
2:3
Ч
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КC
1:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.17
Амдуни Зеки 4 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.13
Браунхилл Джош 3 0.13
Родригес Джей 2 (1) 0.09
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.09
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Фофана Датро 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.22
Виллиан Боргес 4 (2) 0.17
Рид Бобби 4 0.17
Айуоби Алекс 3 0.13
Пальинья Жоау 3 0.13
Уилсон Гарри 2 0.09
Винисиус Карлос 2 0.09
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Родриго Мунис 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 5 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Рид Харрисон 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Бёрнли
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фулхэм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
19
Бёрнли
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Фулхэм
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
23% (5)
55% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
3
13%
7
32%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
6
26%
6
27%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

24
30
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
6
20%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Пропущено

43
34
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
4
9%
1
3%
1-15
10
23%
4
12%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
9
21%
9
26%
61-75
10
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0

Результаты матчей

Бёрнли
Фулхэм

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9
1
10
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
12
10
5
17
1.5
7
15
1
21
2.5
5
17
1
21
3.5
2
20
1
21
4.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Брайтон
 3:0 Заявка 23 9 8 6 41 - 37 35
9.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 23 10 3 10 46 - 35 33
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 23 8 4 11 30 - 36 28
13.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
14.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 23 6 6 11 25 - 39 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 22 5 5 12 31 - 41 20
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 23 3 3 17 22 - 47 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 12 8 1 3 27 - 12 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 3:0 Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
8.
Фулхэм
 2:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 1 1 10 11 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 3:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 0:3 Заявка 12 3 3 6 11 - 23 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 2:2 Заявка 11 2 3 6 14 - 24 9
14.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
15.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Бёрнли
 0:2 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
18.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
19.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 47'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Одоберт Уилсон возвращается на поле.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Бёрнли: 40%, Фулхэм: 60%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Ох, нехорошо это выглядит. Одоберт Уилсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Бёрнли 16.2% (19)
    X 51.3% (60)
    Фулхэм 32.5% (38)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    10
    orlack #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Фулхэм
    39.00
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    8.50
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    2.95
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Фулхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    16.2% (19)
    Ничья
    51.3% (60)
    Фулхэм
    32.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (53)
    1:2 Фулхэм
    17.9% (21)
    0:1 Фулхэм
    9.4% (11)
    2:1 Бёрнли
    7.7% (9)
    1:0 Бёрнли
    7.7% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Фулхэм
    1.7% (2)
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