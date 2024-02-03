10
orlack #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.17
|Амдуни Зеки
|4
|0.17
|Одоберт Уилсон
|3
|0.13
|Браунхилл Джош
|3
|0.13
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.09
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.09
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5
|0.22
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.17
|Рид Бобби
|4
|0.17
|Айуоби Алекс
|3
|0.13
|Пальинья Жоау
|3
|0.13
|Уилсон Гарри
|2
|0.09
|Винисиус Карлос
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Родриго Мунис
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|5
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Уилсон Гарри
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|3:0 Заявка
|23
|9
|8
|6
|41 - 37
|35
|9.
|2:2 Заявка
|23
|10
|3
|10
|46 - 35
|33
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|2:0 Заявка
|23
|8
|4
|11
|30 - 36
|28
|13.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|14.
|0:3 Заявка
|23
|6
|6
|11
|25 - 39
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|2:2 Заявка
|22
|5
|5
|12
|31 - 41
|20
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|0:2 Заявка
|23
|3
|3
|17
|22 - 47
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|2:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 12
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|3:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|8.
|2:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|0:3 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|2:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|0:2 Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|3:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|0:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|2:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 24
|9
|14.
|2:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|15.
|2:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|16.
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7