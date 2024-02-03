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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 20203 Главный судья: Бонд Даррен
Бёрнли
2:2
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
17' Гол
Пальинья Жоау
0:2
21' Гол
Родриго Мунис
43' Желтая карточка
Рид Харрисон
45' Желтая карточка
Перейра Андреас
1:2
71' Гол
Фофана Датро
84' Желтая карточка
Берге Сандер
2:2
90' Гол
Фофана Датро
90' Желтая карточка
Фофана Датро
90'+7

Ход матча

17'
0:1
Пальинья Жоау
(Перейра Андреас)
21'
0:2
Родриго Мунис
(Робинсон Энтони)
43'
 
Рид Харрисон
45'
 
Перейра Андреас
46'
Эстев Максим
Экдаль Хьяльмар
 
64'
Гудмундссон Йоханн
Ремзи Аарон
 
64'
Фофана Датро
Амдуни Зеки
 
71'
Фофана Датро
(Ассиньон Лоренс)
1:2
74'
 
Броя Армандо
Родриго Мунис
74'
 
Кэрни Том
Рид Бобби
84'
Берге Сандер
 
85'
 
Тете Кенни
Перейра Андреас
87'
Ларсен Якоб-Бруун
Витиньо Виктор
 
90'
Массенжо Хан-Ноа
Ассиньон Лоренс
 
90'
Фофана Датро
2:2
90'
Фофана Датро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 13
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 377 Количество передач 485
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Бёрнли 16.2% (19)
X 51.3% (60)
Фулхэм 32.5% (38)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
10
orlack #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
18
Экдаль
Хьяльмар
22
Витиньо
Виктор
II
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
47
Одоберт
Уилсон
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Бёрнли
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Фулхэм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
Ч
2:3
Ч
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КC
1:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.17
Амдуни Зеки 4 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.13
Браунхилл Джош 3 0.13
Фофана Датро 2 0.09
Родригес Джей 2 (1) 0.09
Ларсен Якоб-Бруун 2 0.09
Тэйлор Чарли 1 0.04
Берге Сандер 1 0.04
Колеошо Лука 1 0.04
Аль-Дахиль Амин 1 0.04
О'Ши Дара 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 0.22
Виллиан Боргес 4 (2) 0.17
Рид Бобби 4 0.17
Айуоби Алекс 3 0.13
Пальинья Жоау 3 0.13
Уилсон Гарри 2 0.09
Винисиус Карлос 2 0.09
Перейра Андреас 1 0.04
Кэрни Том 1 0.04
Рим Тим 1 0.04
Тете Кенни 1 0.04
Адарабиойо Олуватосин 1 0.04
Родриго Мунис 1 0.04
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 6 1
Тэйлор Чарли 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 3 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Редмонд Натан 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 9 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Угелумба Кэлвин 3 1
Перейра Андреас 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Уилсон Гарри 3 0
Рид Харрисон 3 0
Лено Бернд 2 0
Рид Бобби 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Кэрни Том 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
12
Бёрнли
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фулхэм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
19
Бёрнли
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Фулхэм
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

16
31

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Пропущено

25
24
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
7
28%
1
4%
16-30
3
12%
7
29%
29%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
24%
7
29%
29%
61-75
4
16%
6
25%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

26
32
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
15%
2
6%
1-15
2
8%
8
25%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
6
23%
6
19%
76-90

Пропущено

45
36
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
4
9%
1
3%
1-15
12
27%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
9
20%
10
28%
61-75
10
22%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0

Результаты матчей

Бёрнли
Фулхэм

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
4
7
1
11
3.5
2
9
1
11
4.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
13
10
6
17
1.5
8
15
1
22
2.5
5
18
1
22
3.5
2
21
1
22
4.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 23 13 5 5 44 - 30 44
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Брайтон
 Заявка 23 9 8 6 42 - 38 35
9.
Ньюкасл
 Заявка 23 10 3 10 48 - 37 33
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 23 7 5 11 30 - 38 26
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 23 6 6 11 26 - 40 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Лутон Таун
 Заявка 22 5 5 12 33 - 43 20
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 Заявка 23 3 4 16 24 - 47 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 23 2 5 16 19 - 54 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 19 16
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бёрнли: 44%, Фулхэм: 56%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 20203 болельщиков
  • 97'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 96'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Бёрнли: 44%, Фулхэм: 56%.
  • 95'
    Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    О'Ши Дара из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Виллиан Боргес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Фулхэм пытается что-то создать.
    • 94'
      Команда Бёрнли сравняла счет! Игра продолжается!
    • 93'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бёрнли будет все-таки засчитан.
    • 93'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли.
    • 92'
      Фофана Датро из команды Бёрнли слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 91'
      Одоберт Уилсон сделал результативную передачу.
    • 91'
      Г О О О О Л - Фофана Датро забивает ударом с правой ноги!
    • 91'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Бёрнли контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Бёрнли 16.2% (19)
    X 51.3% (60)
    Фулхэм 32.5% (38)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    10
    orlack #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бёрнли 2:2 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 2:2 Фулхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    16.2% (19)
    Ничья
    51.3% (60)
    Фулхэм
    32.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (53)
    1:2 Фулхэм
    17.9% (21)
    0:1 Фулхэм
    9.4% (11)
    2:1 Бёрнли
    7.7% (9)
    1:0 Бёрнли
    7.7% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Фулхэм
    1.7% (2)
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