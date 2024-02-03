Тур: 23. Стадион: Терф Мур. Зрители: 20203 Главный судья: Бонд Даррен
0'
0:1
17' ГолПальинья Жоау
0:2
21' ГолРодриго Мунис
43' Желтая карточкаРид Харрисон
45' Желтая карточкаПерейра Андреас
1:2
71' ГолФофана Датро
84' Желтая карточкаБерге Сандер
2:2
90' ГолФофана Датро
90' Желтая карточкаФофана Датро
90'+7
Ход матча
17'
0:1
21'
0:2
43'
45'
71'
1:2
84'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 13
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
377 Количество передач 485
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ремзи
Аарон
16
Берге
Сандер
17
Фостер
Лайл
25
Амдуни
Зеки
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бёрнли
Фулхэм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.17
|Амдуни Зеки
|4
|0.17
|Одоберт Уилсон
|3
|0.13
|Браунхилл Джош
|3
|0.13
|Фофана Датро
|2
|0.09
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.09
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.09
|Тэйлор Чарли
|1
|0.04
|Берге Сандер
|1
|0.04
|Колеошо Лука
|1
|0.04
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.04
|О'Ши Дара
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5
|0.22
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.17
|Рид Бобби
|4
|0.17
|Айуоби Алекс
|3
|0.13
|Пальинья Жоау
|3
|0.13
|Уилсон Гарри
|2
|0.09
|Винисиус Карлос
|2
|0.09
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|Кэрни Том
|1
|0.04
|Рим Тим
|1
|0.04
|Тете Кенни
|1
|0.04
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.04
|Родриго Мунис
|1
|0.04
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|6
|1
|Тэйлор Чарли
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|3
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Редмонд Натан
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|9
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Перейра Андреас
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Уилсон Гарри
|3
|0
|Рид Харрисон
|3
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Рид Бобби
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Фулхэм
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
12
Бёрнли
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фулхэм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
6
19
Бёрнли
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Фулхэм
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
22% (5)
57% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
16
31
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
5
38%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
25
24
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
0
0%
1-15
7
28%
1
4%
16-30
3
12%
7
29%
29%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
6
24%
7
29%
29%
61-75
4
16%
6
25%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Забито
26
32
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
15%
2
6%
1-15
2
8%
8
25%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
4
15%
5
16%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
6
23%
6
19%
76-90
Пропущено
45
36
22 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
4
9%
1
3%
1-15
12
27%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
9
20%
10
28%
61-75
10
22%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2
Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0
Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Результаты матчей
Бёрнли
Фулхэм
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
3
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
5 раз 22%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
65
39
56
111
47
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
1310
617
815
122
518
122
221
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|5.
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|44 - 30
|44
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|0:0 Заявка
|23
|2
|5
|16
|19 - 54
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 19
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 2:2 Фулхэм
Исход игры
Бёрнли
16.2% (19)
Ничья
51.3% (60)
Фулхэм
32.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
30% (33)
Меньше
70% (77)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (53)
1:2 Фулхэм
17.9% (21)
0:1 Фулхэм
9.4% (11)
2:1 Бёрнли
7.7% (9)
1:0 Бёрнли
7.7% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Фулхэм
1.7% (2)
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