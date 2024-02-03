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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
1:0
45' Гол
Дэвис Айзек
65' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
69' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
90'+6
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
70
Бруно
Массимо
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
20
Авенатти
Фелипе
39
Дэвис
Айзек
1
Патрон
Пьер
98
Петрис
Жереми
4
Ван
Клеемпут
Жюль
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
26
Илаймахаритра
Марко
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
44
Мориока
Риота
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
Кортрейк
3-5-2
Спортинг Шарлеруа
4-1-4-1

История личных встреч

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 5 0.21
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.13
Abdelkahar Kadri 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 4 0.17
Даббаг Одай 4 0.17
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.17
Зоргане Адем 2 0.08
Драгснес Ветле 2 0.08
Бернье Антуан 2 0.08
Youssuf Sylla 2 0.08
Мбенза Исаак 1 0.04
Хейманс Дан 1 0.04
Андреу Стелиос 1 0.04
Nikola Stulic 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Abdelkahar Kadri 3 0
Оджо Шейи 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Lars Montegnies 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 7 1
Багер Йонас 5 0
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Марк Дамьен 3 1
Хейманс Дан 4 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Даббаг Одай 1 0
Баджи Юссуф 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Кортрейк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

6
16
Кортрейк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

18
20
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
6%
8
40%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
10
53%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
8
30%
30%
1
5%
31-45
9
33%
4
21%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
2
7%
6
32%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
4
21%
11
46%
76-90

Пропущено

45
39
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
3
7%
3
8%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
9
20%
9
23%
31-45
14
31%
6
15%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
8
18%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2
Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2

Результаты матчей

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
4
8
2
10
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
16
8
4
20
1.5
5
19
1
23
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 24 6 7 11 36 - 45 25
11.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
12.
АХ Лёвен
 24 6 6 12 31 - 40 24
13.
Спортинг Шарлеруа
 24 6 6 12 24 - 39 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 24 4 6 14 17 - 47 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 12 4 1 7 18 - 24 13
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 12 2 3 7 13 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 12 0 3 9 5 - 20 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Абделькахар Кадри сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Дэвис Айзек бьет в цель!
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