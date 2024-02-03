Тур: 24. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолДэвис Айзек
65' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
69' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
90'+6
Ход матча
45'
1:0
69'
95
Пирар
Люка
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Djibi Seck
-
11 Dion De Neve
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|5
|0.21
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.13
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|4
|0.17
|Даббаг Одай
|4
|0.17
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.17
|Зоргане Адем
|2
|0.08
|Драгснес Ветле
|2
|0.08
|Бернье Антуан
|2
|0.08
|Youssuf Sylla
|2
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.04
|Хейманс Дан
|1
|0.04
|Андреу Стелиос
|1
|0.04
|Nikola Stulic
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Оджо Шейи
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|7
|1
|Багер Йонас
|5
|0
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Марк Дамьен
|3
|1
|Хейманс Дан
|4
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Баджи Юссуф
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Кортрейк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
6
16
Кортрейк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
17 Не забивали 20
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
18
20
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
6%
8
40%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 12
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
10
53%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
8
30%
30%
1
5%
31-45
9
33%
4
21%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
2
7%
6
32%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
11%
3
13%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
2
8%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
4
21%
11
46%
76-90
Пропущено
45
39
18 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
3
7%
3
8%
1-15
6
13%
7
18%
16-30
9
20%
9
23%
31-45
14
31%
6
15%
46-60
5
11%
3
8%
61-75
8
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2
Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2
Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Результаты матчей
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
168
420
519
123
321
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6