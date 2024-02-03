  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
РВДМ 47
1:1
Перерыв
Стандард
0'
0:1
10' Гол
Канга Вилфрид
1:1
20' Гол
Бирон Микаэль
38' Желтая карточка
Самбу Марсони
42' Желтая карточка
Lucas Noubi Ngnokam

Ход матча

10'
0:1
Канга Вилфрид
(Прайс Айзек)
20'
Бирон Микаэль
1:1
21'
 
Кавабэ Хаяо
Альсате Стивен
38'
Самбу Марсони
 
42'
 
Lucas Noubi Ngnokam
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Стандард
3.50
Реклама, betcity.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
94
Сампайо
Филипе
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
7
Бирон
Микаэль
8
Абе
Суто
29
Сарр
Мамаду-Наби
30
Мерсье
Ксавье
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
17
Альсате
Стивен
33
Сахабо
Хаким
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
РВДМ 47
4-5-1
Стандард
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Стандард

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.33
Бирон Микаэль 5 (1) 0.21
Ilay Camara 2 0.08
Мерсье Ксавье 2 0.08
Мбуп Пате 2 0.08
Да Сильва Флоран 2 0.08
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.29
Кавабэ Хаяо 6 0.25
Сова Камал 2 0.08
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 1
Ilay Camara 4 1
Двомо Пьер 5 0
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сампайо Филипе 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7
РВДМ 47
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

6
9
РВДМ 47
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Стандард
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
2
11%
7
33%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Пропущено

27
10
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
4
40%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
10
37%
3
30%
76-90

Забито

27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
22%
5
24%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
22%
5
24%
61-75
7
26%
4
19%
76-90

Пропущено

45
31
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
6
13%
3
10%
1-15
8
18%
6
19%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
4
9%
1
3%
46-60
8
18%
5
16%
61-75
12
27%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0
Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1
Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0

Результаты матчей

РВДМ 47
Стандард

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
6
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
13
10
6
17
1.5
5
18
2
21
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 23 6 7 10 36 - 42 25
11.
Стандард
 1:1 24 5 10 9 21 - 33 25
12.
Спортинг Шарлеруа
 23 6 6 11 24 - 38 24
13.
РВДМ 47
 1:1 24 5 7 12 26 - 48 22
14.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
15.
АХ Лёвен
 23 5 6 12 28 - 40 21
16.
Кортрейк
 23 3 6 14 16 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 1:1 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 1:1 12 3 5 4 13 - 19 14
14.
Вестерло
 11 4 1 6 18 - 21 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 11 2 3 6 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 1:1 12 2 5 5 12 - 23 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
РВДМ 47
 1:1 12 2 2 8 13 - 29 8
14.
АХ Лёвен
 11 1 3 7 10 - 27 6
15.
Кортрейк
 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 11 0 3 8 5 - 19 3
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
РВДМ 47
Ничья
Стандард
3.50
Реклама, betcity.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РВДМ 47 1:1 Стандард онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
РВДМ 47
Стандард
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный