Тур: 24. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
10' ГолКанга Вилфрид
1:1
20' ГолБирон Микаэль
38' Желтая карточкаСамбу Марсони
42' Желтая карточкаLucas Noubi Ngnokam
Ход матча
10'
0:1
20'
1:1
38'
33
Дефурни
Тео
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
89
Вела
Карлос
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
26 Abner IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
-
15 Sada Diallo
-
17 Ilay Camara
-
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Стандард
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.33
|Бирон Микаэль
|5 (1)
|0.21
|Ilay Camara
|2
|0.08
|Мерсье Ксавье
|2
|0.08
|Мбуп Пате
|2
|0.08
|Да Сильва Флоран
|2
|0.08
|Абе Суто
|1
|0.04
|Двомо Пьер
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.04
|Romildo
|1
|0.04
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|7 (1)
|0.29
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.25
|Сова Камал
|2
|0.08
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|Фосси Марлон
|1
|0.04
|Прайс Айзек
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Драгус Денис
|1
|0.04
|Nathan Ngoy
|1
|0.04
|Cihan Canak
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|4
|1
|Ilay Camara
|4
|1
|Двомо Пьер
|5
|0
|Abner II
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сампайо Филипе
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|6
|0
|Хефкенс Карл
|4
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
РВДМ 47
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
6
9
РВДМ 47
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (5)
65% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Стандард
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
4
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
22%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
2
11%
7
33%
76-90
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90
Пропущено
27
10
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
4
40%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
10
37%
3
30%
76-90
Забито
27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
0
0%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
6
22%
5
24%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
6
22%
5
24%
61-75
7
26%
4
19%
76-90
Пропущено
45
31
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
6
13%
3
10%
1-15
8
18%
6
19%
16-30
7
16%
6
19%
31-45
4
9%
1
3%
46-60
8
18%
5
16%
61-75
12
27%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0
Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1
Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0
Результаты матчей
РВДМ 47
Стандард
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
66
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
39
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1310
617
518
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|17
|4
|2
|51 - 25
|55
|2.
|23
|12
|9
|2
|44 - 26
|45
|3.
|23
|11
|8
|4
|48 - 21
|41
|4.
|23
|10
|9
|4
|40 - 28
|39
|5.
|23
|10
|8
|5
|42 - 22
|38
|6.
|23
|9
|9
|5
|44 - 24
|36
|7.
|23
|10
|3
|10
|29 - 28
|33
|8.
|23
|7
|10
|6
|29 - 33
|31
|9.
|23
|8
|5
|10
|27 - 29
|29
|10.
|23
|6
|7
|10
|36 - 42
|25
|11.
|1:1
|24
|5
|10
|9
|21 - 33
|25
|12.
|23
|6
|6
|11
|24 - 38
|24
|13.
|1:1
|24
|5
|7
|12
|26 - 48
|22
|14.
|23
|6
|3
|14
|23 - 44
|21
|15.
|23
|5
|6
|12
|28 - 40
|21
|16.
|23
|3
|6
|14
|16 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 12
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|24 - 11
|27
|3.
|11
|7
|4
|0
|28 - 7
|25
|4.
|12
|6
|6
|0
|27 - 11
|24
|5.
|12
|6
|5
|1
|26 - 14
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 19
|21
|7.
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|24 - 12
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|11.
|12
|4
|3
|5
|18 - 13
|15
|12.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|13.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|13 - 19
|14
|14.
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|15.
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|12
|5
|3
|4
|20 - 12
|18
|3.
|12
|4
|6
|2
|20 - 15
|18
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 10
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|14 - 15
|13
|8.
|11
|2
|6
|3
|15 - 20
|12
|9.
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|11.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|12 - 23
|11
|12.
|12
|3
|1
|8
|9 - 21
|10
|13.
|1:1
|12
|2
|2
|8
|13 - 29
|8
|14.
|11
|1
|3
|7
|10 - 27
|6
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 29
|6
|16.
|11
|0
|3
|8
|5 - 19
|3
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|15
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|13 (4)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 6
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|1 6
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6