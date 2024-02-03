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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
РВДМ 47
2:2
Конец матча
Стандард
0'
0:1
10' Гол
Канга Вилфрид
1:1
20' Гол
Бирон Микаэль
38' Желтая карточка
Самбу Марсони
42' Желтая карточка
Lucas Noubi Ngnokam
62' Желтая карточка
Фосси Марлон
2:1
83' Гол
Ilay Camara
2:2
85' Гол
Йебоа Келвин
89' Желтая карточка
Панзо Джонатан
90' Желтая карточка
Канга Вилфрид
90'+6
33
Дефурни
Тео
21
Самбу
Марсони
94
Сампайо
Филипе
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
7
Бирон
Микаэль
8
Абе
Суто
29
Сарр
Мамаду-Наби
30
Мерсье
Ксавье
89
Вела
Карлос
9
Гейе
Махтар
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
17
Альсате
Стивен
33
Сахабо
Хаким
8
Прайс
Айзек
22
Баликвиша
Вильям
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
РВДМ 47
4-5-1
Стандард
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Стандард

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.33
Бирон Микаэль 5 (1) 0.21
Ilay Camara 3 0.13
Мерсье Ксавье 2 0.08
Мбуп Пате 2 0.08
Да Сильва Флоран 2 0.08
Абе Суто 1 0.04
Двомо Пьер 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Сеговия Луис Джеованни 1 0.04
Romildo 1 0.04
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 7 (1) 0.29
Кавабэ Хаяо 6 0.25
Сова Камал 2 0.08
Альсате Стивен 1 0.04
Фосси Марлон 1 0.04
Прайс Айзек 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Драгус Денис 1 0.04
Йебоа Келвин 1 0.04
Nathan Ngoy 1 0.04
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 4 1
Ilay Camara 4 1
Двомо Пьер 5 0
Abner II 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сампайо Филипе 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Дефурни Тео 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 6 0
Хефкенс Карл 4 0
Хэйден Айзак 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Кавабэ Хаяо 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Доннум Арон 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Лайфис Константинос 1 0
Девале Жиль 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
9
РВДМ 47
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Стандард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

6
9
РВДМ 47
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (5)
67% (16)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Стандард
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

14
18

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
4
29%
5
36%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
5
25%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
4
20%
5
22%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
3
15%
8
35%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Пропущено

27
10
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
4
40%
16-30
3
11%
1
10%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
10
37%
3
30%
76-90

Забито

29
23
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
5
22%
31-45
3
10%
3
13%
46-60
6
21%
5
22%
61-75
8
28%
5
22%
76-90

Пропущено

47
33
22 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
7
15%
3
9%
1-15
8
17%
7
21%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
4
9%
1
3%
46-60
8
17%
5
15%
61-75
13
28%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0
Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1
Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0 Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0

Результаты матчей

РВДМ 47
Стандард

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
14
10
7
17
1.5
6
18
2
22
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 23 17 4 2 51 - 25 55
2.
Андерлехт
 23 12 9 2 44 - 26 45
3.
Брюгге
 23 11 8 4 48 - 21 41
4.
Гент
 23 10 9 4 40 - 28 39
5.
Антверпен
 23 10 8 5 42 - 22 38
6.
Генк
 23 9 9 5 44 - 24 36
7.
Серкль Брюгге
 23 10 3 10 29 - 28 33
8.
Сент-Трейден
 23 7 10 6 29 - 33 31
9.
Мехелен
 23 8 5 10 27 - 29 29
10.
Вестерло
 0:2 24 6 7 11 36 - 44 25
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 24 6 7 11 24 - 38 25
12.
Стандард
 24 5 10 9 22 - 34 25
13.
АХ Лёвен
 2:0 24 6 6 12 30 - 40 24
14.
РВДМ 47
 24 5 7 12 27 - 49 22
15.
Эйпен
 23 6 3 14 23 - 44 21
16.
Кортрейк
 0:0 24 3 7 14 16 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 10 1 1 29 - 12 31
2.
Андерлехт
 11 8 3 0 24 - 11 27
3.
Антверпен
 11 7 4 0 28 - 7 25
4.
Брюгге
 12 6 6 0 27 - 11 24
5.
Гент
 12 6 5 1 26 - 14 23
6.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 12 6 3 3 19 - 19 21
7.
Серкль Брюгге
 11 6 1 4 16 - 13 19
8.
Сент-Трейден
 12 5 4 3 14 - 13 19
9.
Генк
 11 4 6 1 24 - 12 18
10.
Мехелен
 12 5 3 4 15 - 10 18
11.
АХ Лёвен
 2:0 12 4 3 5 18 - 13 15
12.
Стандард
 12 3 5 4 9 - 10 14
13.
РВДМ 47
 12 3 5 4 14 - 20 14
14.
Вестерло
 0:2 12 4 1 7 18 - 23 13
15.
Эйпен
 11 3 2 6 14 - 23 11
16.
Кортрейк
 0:0 12 2 4 6 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Генк
 12 5 3 4 20 - 12 18
3.
Андерлехт
 12 4 6 2 20 - 15 18
4.
Брюгге
 11 5 2 4 21 - 10 17
5.
Гент
 11 4 4 3 14 - 14 16
6.
Серкль Брюгге
 12 4 2 6 13 - 15 14
7.
Антверпен
 12 3 4 5 14 - 15 13
8.
Сент-Трейден
 11 2 6 3 15 - 20 12
9.
Вестерло
 0:2 12 2 6 4 18 - 21 12
10.
Мехелен
 11 3 2 6 12 - 19 11
11.
Стандард
 12 2 5 5 13 - 24 11
12.
Эйпен
 12 3 1 8 9 - 21 10
13.
АХ Лёвен
 2:0 12 2 3 7 12 - 27 9
14.
РВДМ 47
 12 2 2 8 13 - 29 8
15.
Кортрейк
 0:0 12 1 3 8 8 - 29 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 12 0 4 8 5 - 19 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 15 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 15
Андерлехт Дрейер Андерс 13 (4)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 6
Андерлехт Дебаст Зено 1 6
Стандард Nathan Ngoy 1 6
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