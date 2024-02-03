Тур: 24. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Петреску Раду
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
2 победы 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Среднее время на гол
73
117
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Среднее время на гол
82
76
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.21
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.17
|Муси Александру Мариан
|3
|0.13
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|6
|0.25
|Мухар Карло
|5
|0.21
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.13
|Камора Мауру
|2
|0.08
|Айети Арлинд
|2
|0.08
|Джуричич Лука
|2
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.08
|Дяк Чиприан
|1
|0.04
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Seniko Doua
|7
|0
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Ханка Серджу
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
6
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
24
Петролул Плоешти
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (4)
78% (18)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
ЧФР Клуж
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
30% (7)
52% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
30
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
2
15%
4
21%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
6
46%
3
16%
76-90
Забито
6
24
2 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
17%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
1
17%
1
4%
46-60
1
17%
7
29%
29%
61-75
2
33%
3
13%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
21
40
6 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 6
3
14%
6
15%
1-15
2
10%
4
10%
16-30
1
5%
12
30%
31-45
6
29%
4
10%
46-60
4
19%
8
20%
61-75
5
24%
6
15%
76-90
Пропущено
24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
13%
5
21%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
7
29%
29%
61-75
10
42%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
0:0
8 раз 35%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
2
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
56
75
29
57
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
74
210
47
111
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
176
716
1112
320
914
122
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|3.
|0:1
|24
|11
|6
|7
|41 - 24
|39
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|6.
|1:0
|24
|7
|13
|4
|24 - 22
|34
|7.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|8.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|9.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|10.
|24
|9
|3
|12
|38 - 39
|30
|11.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|14.
|23
|6
|7
|10
|28 - 39
|25
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|6.
|1:0
|12
|5
|6
|1
|16 - 13
|21
|7.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|9.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|8.
|1:0
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|17 - 19
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8