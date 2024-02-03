Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Матч возобновлен

40' Бирлигея Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Иробисо Кристиан Окечукву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Иробисо Кристиан Окечукву забивает с правой ноги!

23' Сэто Такаюки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тахцидис Панайотис пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

8' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

4' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Оооо... вот это был удар! Отеле Филип должен был забить с этой позиции.

1' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола