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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Петролул Плоешти
1:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
23' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
36' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
1:1
52' Гол
Кейта Абдул-Кадер
58' Желтая карточка
Мамич Петар
62' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
83' Желтая карточка
Seniko Doua
89' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
1:2
90' Гол
Дяк Чиприан
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+7
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
99
Муси
Александру
Мариан
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
10
Дяк
Чиприан
77
Тахцидис
Панайотис
17
Отеле
Филип
9
Бирлигея
Даниэль
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

История личных встреч

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
2 победы 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
2:5
С
1:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.77

Среднее время на гол

73
117

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Среднее время на гол

82
76

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.17
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
93

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.25
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.21
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.17
Муси Александру Мариан 3 0.13
Будеску Константин 2 (1) 0.08
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 9 0.38
Бирлигея Даниэль 6 0.25
Мухар Карло 5 0.21
Тахцидис Панайотис 5 (2) 0.21
Авуну Дюрель 3 0.13
Дяк Чиприан 2 0.08
Камора Мауру 2 0.08
Айети Арлинд 2 0.08
Джуричич Лука 2 0.08
Йебоа Эммануэль 2 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seniko Doua 8 0
Папп Пол 6 1
Мейхерс Барт 6 0
Тичу Валентин Константин 3 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Диоманде Исмаэль 2 1
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Жаир 2 0
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iustin Raducan 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Эль-Каддури Омар 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

6
6
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ЧФР Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
24
Петролул Плоешти
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
75% (18)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
4
22%
76-90

Пропущено

15
20
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
7
47%
3
15%
76-90

Забито

6
24
2 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
17%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
1
17%
1
4%
46-60
1
17%
7
29%
29%
61-75
2
33%
3
13%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

22
42
7 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 6
3
14%
6
14%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
1
5%
12
29%
31-45
6
27%
5
12%
46-60
4
18%
8
19%
61-75
5
23%
7
17%
76-90

Пропущено

26
25
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
12%
5
20%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
4
15%
7
28%
61-75
11
42%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
8 раз 33%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
7
5
2
10
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
18
6
7
17
1.5
12
12
3
21
2.5
9
15
1
23
3.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
14.
Волунтари
 23 6 7 10 28 - 39 25
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Весь список
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