Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Robert Filip нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

88' Матч возобновлен

87' Тичу Валентин Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Михаэль Петер нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

85' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Seniko Doua - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Оооо... вот это был удар! Ишфан Александру должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Ишфан Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Тактическая замена. Отеле Филип уходит с поля и его заменяет Robert Filip

82' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Denis Radu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Петролул Плоешти

79' Тичу Валентин Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

78' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Папп Пол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Муси Александру Мариан уходит с поля и его заменяет Denis Radu

74' Оооо... вот это был удар! Муси Александру Мариан должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Оооо... вот это был удар! Михаэль Петер должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Михаэль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

71' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хужа Мариан Фернандо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Муси Александру Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Мамич Петар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

58' Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Хорошую попытку сделал Дяк Чиприан . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Иробисо Кристиан Окечукву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ЧФР Клуж будет все-таки засчитан.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

50' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Мейхерс Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника