Тур: 24. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Петреску Раду
1:2
Конец матча
0'
1:0
23' ГолИробисо Кристиан Окечукву
36' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
1:1
52' ГолКейта Абдул-Кадер
58' Желтая карточкаМамич Петар
62' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
83' Желтая карточкаSeniko Doua
89' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
1:2
90' ГолДяк Чиприан
90' Желтая карточкаХанка Серджу
90'+7
Ход матча
23'
52'
1:1
58'
83'
89'
90'
1:2
90'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Брату МариоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
2 победы 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.77
Среднее время на гол
73
117
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Среднее время на гол
82
76
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.17
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.21
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.17
|Муси Александру Мариан
|3
|0.13
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|6
|0.25
|Мухар Карло
|5
|0.21
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.13
|Дяк Чиприан
|2
|0.08
|Камора Мауру
|2
|0.08
|Айети Арлинд
|2
|0.08
|Джуричич Лука
|2
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|8
|0
|Папп Пол
|6
|1
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Диоманде Исмаэль
|2
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
6
6
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
ЧФР Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
24
Петролул Плоешти
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
75% (18)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 16
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
4
22%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
7
47%
3
15%
76-90
Забито
6
24
2 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 14
1
17%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
17%
6
25%
31-45
1
17%
1
4%
46-60
1
17%
7
29%
29%
61-75
2
33%
3
13%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
22
42
7 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 6
3
14%
6
14%
1-15
3
14%
4
10%
16-30
1
5%
12
29%
31-45
6
27%
5
12%
46-60
4
18%
8
19%
61-75
5
23%
7
17%
76-90
Пропущено
26
25
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
12%
5
20%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
4
15%
7
28%
61-75
11
42%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0
Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
8 раз 33%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
6 раз 25%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
75
210
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
210
57
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
186
717
1212
321
915
123
420
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8