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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брайтон
3:0
Первый тайм: 35'
Кристал Пэлас
0'
1:0
3' Гол
Данк Льюис
7' Желтая карточка
Де Зерби Роберто
16' Желтая карточка
Гехи Марк
2:0
33' Гол
Хиншелвуд Джек
3:0
34' Гол
Буонанотте Факундо

Ход матча

3'
Данк Льюис
(Гросс Паскаль)
1:0
7'
Де Зерби Роберто
 
16'
 
Гехи Марк
28'
 
Уортон Адам
Гехи Марк
33'
Хиншелвуд Джек
(Лемпти Тарик)
2:0
34'
Буонанотте Факундо
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 118
Брайтон 79.7% (94)
X 15.3% (18)
Кристал Пэлас 5.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Кристал Пэлас
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5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
41
Хиншелвуд
Джек
2
Лемпти
Тарик
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
40
Буонанотте
Факундо
9
Педро
Жоао
28
Фергюсон
Эван
30
Хендерсон
Дин
12
Муньос
Даниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
15
Шлупп
Джеффри
Брайтон
3-4-2-1
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Кристал Пэлас

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.3
Фергюсон Эван 6 0.26
Адингра Симон 4 0.17
Гросс Паскаль 3 0.13
Митома Каору 3 0.13
Марч Соломон 3 0.13
Эступиньян Первис 2 0.09
Уэлбек Данни 2 0.09
Данк Льюис 2 0.09
Фати Ансу 2 0.09
Хиншелвуд Джек 2 0.09
Буонанотте Факундо 1 0.04
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олисе Майкл 6 (1) 0.26
Эдуар Одсонн 6 0.26
Эзе Эберечи 5 (1) 0.22
Айю Джордан 2 0.09
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.09
Андерсен Йоаким 2 0.09
Митчелл Тайрик 1 0.04
Шлупп Джеффри 1 0.04
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Гехи Марк 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Де Зерби Роберто 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 5 1
Уорд Джоэл 4 0
Андерсен Йоаким 4 0
Хефферсон Лерма 4 0
Митчелл Тайрик 4 0
Хьюз Уилл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Озо Дэвид 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
8
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

11
10
Брайтон
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Кристал Пэлас
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
6
27%
1
8%
61-75
6
27%
4
33%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
4
29%
7
37%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
38%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
26%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
6
40%
76-90

Забито

38
27
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
8%
2
7%
1-15
7
18%
4
15%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
8
21%
7
26%
46-60
8
21%
3
11%
61-75
8
21%
7
26%
76-90

Пропущено

37
34
19 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
6
16%
7
21%
1-15
7
19%
4
12%
16-30
6
16%
2
6%
31-45
3
8%
4
12%
46-60
6
16%
4
12%
61-75
9
24%
13
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4
Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0

Результаты матчей

Брайтон
Кристал Пэлас

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
4
7
4
7
2.5
3
8
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
16
6
10
12
1.5
6
16
7
15
2.5
3
19
3
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 23 13 5 5 49 - 35 44
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 23 11 2 10 46 - 34 35
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 23 9 8 6 39 - 37 35
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Фулхэм
 2:0 Заявка 23 8 4 11 30 - 36 28
13.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 23 6 6 11 25 - 37 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 22 5 4 13 30 - 41 19
18.
Эвертон
 Заявка 23 8 5 10 26 - 30 19
19.
Бёрнли
 0:2 Заявка 23 3 3 17 22 - 47 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 12 9 0 3 27 - 11 27
4.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
5.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 5 1 23 - 14 23
8.
Фулхэм
 2:0 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
18.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 0:2 Заявка 12 1 1 10 11 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 1:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Фулхэм
 2:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
14.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 0:2 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 11 2 2 7 13 - 24 8
18.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
19.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
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    Прогнозы 118
    Брайтон 79.7% (94)
    X 15.3% (18)
    Кристал Пэлас 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.84
    5.30
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    5.16
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 3:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брайтон
    79.7% (94)
    Ничья
    15.3% (18)
    Кристал Пэлас
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (81)
    Нет
    27.03% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    48.3% (57)
    1:0 Брайтон
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    12.7% (15)
    2:0 Брайтон
    5.9% (7)
    1:2 Кристал Пэлас
    3.4% (4)
    3:2 Брайтон
    1.7% (2)
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