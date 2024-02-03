Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

Г О О О О Л - Жуан Педру забивает с правой ноги!

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

51' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хьюз Уилл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Фергюсон Эван нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

46' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Тарик Лэмпти из команды Брайтон в офсайде

40' Хорошую попытку сделал Шлупп Джеффри . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Шлупп Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Муньос Даниэль наказан за толчок Тарик Лэмпти

39' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Тарик Лэмпти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Жуан Педру сделал ключевой пас для гола!

34' Г О О О О Л - Буонанотте Факундо забивает с левой ноги!

34' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Уортон Адам плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Тарик Лэмпти сделал результативную передачу.

33' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Гехи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Буонанотте Факундо нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

24' Жуан Педру из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гехи Марк получил желтую карточку от судьи

14' Шлупп Джеффри пробует нанести удар издали, но Барт Вербрюгген держит все под контролем

13' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Рефери не любит споров - именно за это Де Зерби Роберто сейчас получил желтую

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тарик Лэмпти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.