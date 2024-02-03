Тур: 23. Стадион: Фалмер. Главный судья: Хупер Саймон
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДанк Льюис
7' Желтая карточкаДе Зерби Роберто
16' Желтая карточкаГехи Марк
2:0
33' ГолХиншелвуд Джек
3:0
34' ГолБуонанотте Факундо
59' Желтая карточкаФранса Матеус
62' Желтая карточкаМуньос Даниэль
3:1
71' ГолМатета Жан-Филипп
4:1
84' ГолПедро Жоао
90' Желтая карточкаУэлбек Данни
90'+5
Ход матча
3'
1:0
16'
28'
33'
2:0
34'
59'
62'
71'
84'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
846 Количество передач 377
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гилмор
Билли
26
Ричардс
Крис
19
Хьюз
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ричардс КрисПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Кристал Пэлас
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.35
|Фергюсон Эван
|6
|0.26
|Адингра Симон
|4
|0.17
|Гросс Паскаль
|3
|0.13
|Митома Каору
|3
|0.13
|Марч Соломон
|3
|0.13
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.13
|Эступиньян Первис
|2
|0.09
|Уэлбек Данни
|2
|0.09
|Буонанотте Факундо
|2
|0.09
|Данк Льюис
|2
|0.09
|Фати Ансу
|2
|0.09
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.26
|Эдуар Одсонн
|6
|0.26
|Эзе Эберечи
|5 (1)
|0.22
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|2
|0.09
|Андерсен Йоаким
|2
|0.09
|Митчелл Тайрик
|1
|0.04
|Шлупп Джеффри
|1
|0.04
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|5
|1
|Роша Игор II
|4
|0
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Буонанотте Факундо
|4
|0
|Балеба Карлос
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|5
|1
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
9
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
11
10
Брайтон
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Кристал Пэлас
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
17% (4)
35% (8)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
2
8%
3
23%
46-60
6
23%
2
15%
61-75
7
27%
4
31%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
5
22%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
8
35%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
38%
4
27%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
6
26%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
6
40%
76-90
Забито
42
28
17 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
10%
2
7%
1-15
7
17%
4
14%
16-30
6
14%
4
14%
31-45
8
19%
7
25%
46-60
8
19%
4
14%
61-75
9
21%
7
25%
76-90
Пропущено
38
38
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
16%
8
21%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
9
24%
14
37%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4
Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0
Результаты матчей
Брайтон
Кристал Пэлас
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
1
11 раз 48%
0
6 раз 26%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
75
47
57
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
47
210
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
1112
617
815
320
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|5.
|0:0 Заявка
|23
|13
|5
|5
|44 - 30
|44
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|0:0 Заявка
|23
|2
|5
|16
|19 - 54
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 19
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 4:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Брайтон
79.7% (94)
Ничья
15.3% (18)
Кристал Пэлас
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
72.97% (81)
Нет
27.03% (30)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
48.3% (57)
1:0 Брайтон
17.8% (21)
1:1 Ничья
12.7% (15)
2:0 Брайтон
5.9% (7)
1:2 Кристал Пэлас
3.4% (4)
3:2 Брайтон
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!