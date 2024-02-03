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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Эвертон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 130
Эвертон 4.6% (6)
X 24.6% (32)
Тоттенхэм 70.8% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
18
Янг
Эшли
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
11
Харрисон
Джек
9
Калверт-Льюин
Доминик
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
30
Бентанкур
Родриго
22
Джонсон
Бреннан
10
Мэддисон
Джеймс
16
Вернер
Тимо
9
Ришарлисон
Эвертон
4-4-1-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Тоттенхэм

16 матчей

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

5.9%
55.9%
38.2%
2 победы 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
5:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:6
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
КC
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.18
0.71

Среднее время на гол

76
127

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.82
1.41

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.5
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 0.14
Макнил Дуайт 2 0.09
Харрисон Джек 2 0.09
Миколенко Виталий 2 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.05
Гарнер Джеймс 1 0.05
Гуэйе Идрисса 1 0.05
Кин Майкл 1 0.05
Гомеш Андре 1 0.05
Данджума Арно 1 0.05
Гомеш Бету 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Доббин Льюис 1 0.05
Паттерсон Нэйтан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 12 (1) 0.55
Ришарлисон 8 0.36
Кулушевски Деян 5 0.23
Мэддисон Джеймс 3 0.14
Ромеро Кристиан 3 0.14
Джонсон Бреннан 2 0.09
Сарр Пап Матар 2 0.09
Ло Чельсо Джовани 2 0.09
Удоги Дестини 2 0.09
Дэвис Бен 1 0.05
Бентанкур Родриго 1 0.05
Эмерсон Жуниор 1 0.05
Ван де Вен Микки 1 0.05
Велиз Алехо 1 0.05
Порро Педро 0 0
Вернер Тимо 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Тарковски Джеймс 4 0
Дукуре Абдулай 4 0
Пикфорд Джордан 3 0
Гарнер Джеймс 3 0
Шон 2 0
Гомеш Андре 2 0
Онана Амаду 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Годфри Бен 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Гомеш Бету 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 2
Удоги Дестини 6 1
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Сарр Пап Матар 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Бентанкур Родриго 2 0
Скипп Оливер 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Тоттенхэм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
14
Эвертон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

13
18
Эвертон
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Тоттенхэм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
17%
4
16%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
5
42%
3
12%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
4
36%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
3
21%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
4
19%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
1
7%
7
41%
76-90

Забито

26
46
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 0
5
19%
8
17%
1-15
3
12%
7
15%
16-30
3
12%
7
15%
31-45
5
19%
10
22%
46-60
3
12%
7
15%
61-75
7
27%
7
15%
76-90

Пропущено

26
34
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 18
3
12%
4
12%
1-15
6
23%
2
6%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
8
31%
7
21%
61-75
3
12%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Индепендьенте дель Валле 1:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Коло-Коло 0:1 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Эвертон
Тоттенхэм

Точный счет

0:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
2
12 раз 55%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
3
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
2
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
7
15
1.5
17
5
4
18
2.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 22 15 6 1 51 - 19 51
2.
Манчестер Сити
 Заявка 21 14 4 3 51 - 24 46
3.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
4.
Тоттенхэм
 Заявка 22 13 4 5 47 - 33 43
5.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
6.
Вест Хэм
 Заявка 22 10 6 6 36 - 33 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 22 11 2 9 28 - 32 35
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 22 9 4 9 36 - 35 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 22 8 5 9 33 - 35 29
12.
Борнмут
 Заявка 21 7 5 9 30 - 41 26
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 21 6 4 11 31 - 36 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 22 3 3 16 22 - 45 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 2 0 30 - 9 29
2.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 3 0 27 - 10 24
5.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
6.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 0 3 23 - 15 24
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 4 2 18 - 11 19
11.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 5 3 3 19 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 5 1 5 13 - 14 16
7.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
8.
Борнмут
 Заявка 11 4 2 5 18 - 24 14
9.
Челси
 Заявка 11 4 1 6 18 - 21 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
14.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
15.
Бёрнли
 Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 10 2 1 7 11 - 16 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 14 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 23-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" принимает "Тоттенхэм". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.7% пользователей.
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Прогнозы 130
Эвертон 4.6% (6)
X 24.6% (32)
Тоттенхэм 70.8% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Тоттенхэм
3.25
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3.80
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3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм

Исход игры
Эвертон
4.6% (6)
Ничья
24.4% (32)
Тоттенхэм
71% (93)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
42.7% (56)
1:1 Ничья
18.3% (24)
0:1 Тоттенхэм
8.4% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:3 Тоттенхэм
3.8% (5)
0:2 Тоттенхэм
3.1% (4)
2:1 Эвертон
1.5% (2)
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