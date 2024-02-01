Тур: 23. Стадион: Гудисон Парк.
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Главный тренер: Дайч Шон
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- Не уточняется
История личных встреч
Эвертон
Тоттенхэм
16 матчей
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
17.6%
41.2%
41.2%
6 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
5.9%
55.9%
38.2%
2 победы 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.18
0.71
Среднее время на гол
76
127
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.82
1.41
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.5
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.14
|Макнил Дуайт
|2
|0.09
|Харрисон Джек
|2
|0.09
|Миколенко Виталий
|2
|0.09
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Гарнер Джеймс
|1
|0.05
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.05
|Кин Майкл
|1
|0.05
|Гомеш Андре
|1
|0.05
|Данджума Арно
|1
|0.05
|Гомеш Бету
|1
|0.05
|Онана Амаду
|1
|0.05
|Доббин Льюис
|1
|0.05
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|12 (1)
|0.55
|Ришарлисон
|8
|0.36
|Кулушевски Деян
|5
|0.23
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.14
|Ромеро Кристиан
|3
|0.14
|Джонсон Бреннан
|2
|0.09
|Сарр Пап Матар
|2
|0.09
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.09
|Удоги Дестини
|2
|0.09
|Дэвис Бен
|1
|0.05
|Бентанкур Родриго
|1
|0.05
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.05
|Ван де Вен Микки
|1
|0.05
|Велиз Алехо
|1
|0.05
|Порро Педро
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|3
|0
|Гарнер Джеймс
|3
|0
|Шон
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Сарр Пап Матар
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Тоттенхэм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
14
Эвертон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
13
18
Эвертон
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
55% (12)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
18% (4)
55% (12)
Тоттенхэм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
14% (3)
36% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 11
2
17%
4
16%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
4
16%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
5
42%
3
12%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
4
36%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
3
21%
4
19%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
3
21%
1
5%
61-75
2
14%
4
19%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
1
7%
7
41%
76-90
Забито
26
46
11 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 0
5
19%
8
17%
1-15
3
12%
7
15%
16-30
3
12%
7
15%
31-45
5
19%
10
22%
46-60
3
12%
7
15%
61-75
7
27%
7
15%
76-90
Пропущено
26
34
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 18
3
12%
4
12%
1-15
6
23%
2
6%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
8
31%
7
21%
61-75
3
12%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эвертон - Индепендьенте дель Валле 1:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Коло-Коло 0:1 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0
Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Эвертон
Тоттенхэм
Точный счет
0:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
7 раз 64%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
2
12 раз 55%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
83
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
92
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
715
175
418
517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 33
|43
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 32
|35
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|24 - 29
|32
|8.
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|44 - 33
|32
|9.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 37
|32
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 31
|29
|12.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 40
|25
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 36
|25
|14.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 36
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|17.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|29 - 39
|19
|18.
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 28
|18
|19.
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|22 - 45
|12
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|25 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|22 - 14
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 23
|13
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 22
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|13 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм
Исход игры
Эвертон
5% (2)
Ничья
27.5% (11)
Тоттенхэм
67.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50% (20)
1:1 Ничья
22.5% (9)
0:1 Тоттенхэм
10% (4)
2:1 Эвертон
5% (2)
1:3 Тоттенхэм
5% (2)
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