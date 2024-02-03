Тур: 23. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Тирни Пол
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
28
Макати
Джон
35
Брукс
Эндри
11
Бреретон
Бен
32
Осула
Вильям
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
- Защитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
11 Бреретон БенПолузащитник
-
32 Осула ВильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
26 Оне РайанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
64 Райт ДжеймсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.18
|Арчер Камерон
|3
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.09
|Макати Джон
|2
|0.09
|Бреретон Бен
|2
|0.09
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|Богл Джейден
|1
|0.05
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.05
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10
|0.45
|Бэйли Леон
|6
|0.27
|Соарес Дуглас
|6 (4)
|0.27
|Макгинн Джон
|5
|0.23
|Диаби Мусса
|4
|0.18
|Кэш Мэтти
|2
|0.09
|Дуран Джон
|2
|0.09
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.05
|Морено Алекс
|1
|0.05
|Дзаньоло Николо
|1
|0.05
|Рамси Джакоб
|1
|0.05
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Джек
|7
|0
|Ахмедходжич Анел
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Хамер Густаво
|6
|0
|Богл Джейден
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Арчер Камерон
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Макгинн Джон
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Кэш Мэтти
|5
|0
|Дзаньоло Николо
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Астон Вилла
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
7
Шеффилд Юнайтед
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Астон Вилла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
1
27
Шеффилд Юнайтед
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Астон Вилла
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
6
46%
3
20%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
7
39%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
3
17%
76-90
Забито
6
29
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 11
1
17%
2
7%
1-15
1
17%
6
21%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
1
17%
4
14%
46-60
1
17%
6
21%
61-75
2
33%
9
31%
76-90
Пропущено
29
12
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
5
17%
3
25%
16-30
1
3%
2
17%
31-45
4
14%
3
25%
46-60
7
24%
3
25%
61-75
8
28%
1
8%
76-90
Забито
19
44
6 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
1
5%
4
9%
1-15
1
5%
11
25%
16-30
4
21%
3
7%
31-45
1
5%
5
11%
46-60
4
21%
9
20%
61-75
8
42%
12
27%
76-90
Пропущено
54
30
21 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
6
11%
4
13%
1-15
9
17%
5
17%
16-30
6
11%
3
10%
31-45
8
15%
10
33%
46-60
11
20%
4
13%
61-75
14
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:8
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
5 раз 23%
1
7 раз 32%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
193
517
1210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|15
|6
|1
|51 - 19
|51
|2.
|Заявка
|21
|14
|4
|3
|51 - 24
|46
|3.
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|44 - 21
|46
|4.
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|49 - 35
|44
|5.
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|44 - 30
|43
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 33
|36
|7.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|28 - 32
|35
|8.
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|42 - 38
|35
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|48 - 37
|33
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|36 - 35
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 35
|29
|12.
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|30 - 41
|26
|13.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|30 - 38
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|26 - 40
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|31 - 36
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|33 - 43
|20
|17.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|27 - 40
|20
|18.
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|26 - 30
|19
|19.
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|24 - 47
|13
|20.
|Заявка
|22
|2
|4
|16
|19 - 54
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|30 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 10
|26
|4.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|5.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|23 - 15
|24
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 12
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 17
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 24
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 21
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|19 - 23
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 16
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 28
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (5)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|11 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
|Астон Вилла
|Камара Бубакар I
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0.9% (1)
Ничья
13.2% (15)
Астон Вилла
86% (98)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
48.2% (55)
0:1 Астон Вилла
16.7% (19)
0:2 Астон Вилла
9.6% (11)
1:1 Ничья
9.6% (11)
1:3 Астон Вилла
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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